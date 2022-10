Firma Bayer ogłosiła wyniki badania opinii społecznej przeprowadzonych w ramach projektu „Barometr Bayer 2022". Pytania były kierowane do grupy młodych Polaków w wieku 20-30 lat.

Tegoroczna edycja Barometr Bayer koncentruje się na młodych Polakach i ich postrzeganiu dwóch obszarów: kryzysu wodnego, w tym świadomości i podejmowanych działań by ograniczyć skutki, oraz dbałości o zdrowie, w tym korzystaniu z różnorodnych aplikacji do monitorowania organizmu.

Zapytano między innymi jak młodzi Polacy postrzegają niedobory wody. Jak ich zdaniem można rozwiązywać ten problem w rolnictwie?

Badania zostały przeprowadzone na przestrzeni sierpnia i września 2022r. Grupą docelową byli młodzi Polacy pomiędzy 20 a 30 rokiem życia. Wyniki przedstawiła podczas spotkania Izabella Anuszewska Kantar.

Barometr Bayer 2022- wyniki

Jak wynika z przeprowadzonej ankiety młodzi Polacy zdają sobie sprawę, że może nam zabraknąć wody, aczkolwiek okazuje się, że jest to wiedza stosunkowo nieprecyzyjna. W większości przypadków nie mają pojęcia ile wody jest potrzebne do wyprodukowania 1 kg mięsa czy bochenku chleba. W zależności od pytania co czwarty lub co piąty respondent nie zdecydował się nawet na próbę odpowiedzi na to pytanie. Zaledwie od 4 do 10 proc. badanych udzielało poprawnych odpowiedzi.

Młodzi ludzie nie mają rozeznania jak duża ilość wody jest niezbędna do wyprodukowania poszczególnych dóbr screen z konferencji Bayer

Niezbędna jest edukacja od najmłodszych lat

Okazuje się, że więcej wiemy o pantofelku z grupy orzęsków niż o kryzysie klimatycznym - mówił podczas spotkania Kamil Wyszkowski UM Global Compact Network Poland.

-Kiedy mówimy o edukacji mówimy również o sojusznikach, o ludziach którzy będą współdziałać ze sobą. Myślę że w branży w przemyśle jest wiele firm nie tylko Bayer, które zdają sobie sprawę z oddziaływania zmian klimatu. Staramy się edukować ludzi, żeby zrozumieli czym są zmiany klimatu jak one wpływają na nas wszystkich i w jaki sposób możemy się zachowywać inaczej. Oczywiście robimy to w każdym naszym oddziale, chociażby poprzez segregowanie śmieci, zmniejszanie zużycia wody itd. Jednak ogromny bezpośredni mamy w tym wkład poprzez dostarczanie innowacji między innymi w rolnictwie. Nasze produkty trafiają do milionów rolników i pomagają im działać w coraz to bardziej zrównoważony sposób - mówił Marcus Balzter, Bayer.

-Młodzi ludzie dostrzegają ten problem, ale myślę, że powinni dostrzegać go w jeszcze większym stopniu. Natomiast to, że mamy do czynienia ze świadomością wśród młodych ma bardzo duże znaczenie społeczne i cywilizacyjne - bo to właśnie od tych ludzi należy wprowadzenie zmiany - mówiła Dr Izabella Anuszewska, Kantar.

Ile wody jest potrzebne do wyprodukowania kg wołowiny czy 1 bochenka chleba?

- Jeżeli nadal większość z nas nie będzie znała podstaw, czyli co jest przyczyną zmiany klimatu i co jest przyczyną kryzysu globalnego i klimatycznego to nie będzie odczuwała potrzeby wywierania presji na tych, którzy naprawdę decydują o tym, co się będzie w najbliższych latach działo z naszym krajem, z naszą gospodarką - czyli na politykach. Świadomość istnienia czegoś takiego jak ślad wodny to jest naprawdę znikoma wiedza w społeczeństwie. Mało kto zdaję sobie sprawę z tego, że do wyprodukowania jednego kilograma wołowiny potrzeba 15000 litrów wody (tyle samo co do rafinacji jednej tony ropy naftowej). Do wyprodukowania bochenka chleba natomiast 1600 litrów. Nie dziwię się że nikt o tym nie wie, bo ta wiedza nie jest publicznie dostępna, a powinna być. Moim zdaniem bez tego, bez solidnej edukacji klimatycznej po prostu nikt w pojedynkę nie będzie w stanie wywierać presji na polityków czy na przedsiębiorstwa- mówiła Aleksandra Stanisławska Crazy Nauka.

- Owszem są możliwości rozwiązań technologicznych i naukowych i dla mnie wymyślanie np. roślin odpornych na suszę oczywiście jest ważne, natomiast to jest trochę jak łatanie dziurawego wiadra. To znaczy jeżeli nie zatrzymamy kryzysu klimatycznego to suszę będą postępowały, a nauka nie jest w stanie produkować takich odmian, które będą totalnie odporne na suszę albo roślin które będą rosły na pustyni - mówił z kolei dr Konrad Skotnicki, Doktor z Tictoca

Jakie rozwiązania zdaniem młodych Polaków powinny wdrożyć rolnicy? screen z konferencji Bayer

Podczas spotkania rozmawiano także o profilaktyce prozdrowotnej, aplikacjach wspierających nawyki zdrowego trybu życia czy samoleczeniu.