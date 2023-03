Poświęcić się pracom polowym i codziennym obowiązkom w gospodarstwie, czy rzucić wszystko i biegać za biurokracją? To odwieczny dylemat przeciętnego rolnika. Niestety ten rok zapowiada się wyjątkowo trudny.

Marzec to miesiąc uważany za początek sezonu wiosennego. Wszystko zaczyna kręcić się wokół prac polowych. Z dnia na dzień zazwyczaj zaczynają się piętrzyć. Na polach słychać coraz częściej warkot pracujących ciągników. Rolnicy rozsiewają nawozy, rozwożą obornik, sieją gatunki jare.

Tymczasem pomiędzy pracami polowymi przychodzi czas podejmowania trudnych decyzji. Rolnicy nie tylko muszą się zmierzyć ze wzrostem kosztów produkcji, a obecnie także znaczącym spadkiem cen zbóż w skupach.

Niepewność rynkowa nie napawa optymizmem, tym bardziej że wielu rolników ostatnio podejmowało mało korzystne pod względem biznesowym decyzje. Do całego galimatiasu dochodzą nowe obowiązki i praktyki, które trzeba wdrożyć wraz z wejściem Nowej Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Jak spełnić warunkowość? Po, które ekoschematy sięgać? Jak zaplanować produkcję, która zapewni rentowność w gospodarstwie? Czas leci a termin składania wniosków o dopłaty zostaje po staremu, czyli nabór w ARiMR rozpocznie się 15 marca poprzez aplikację eWniosekPlus.

Powoli wschodzą przepisy

Póki co została przyjęta z dniem 8 lutego 2023r. ustawa o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Obecnie są do niej są opracowywane odpowiednie Rozporządzenia, będące w konsultacji i nie mające jeszcze mocy prawnej.

Połapać się w tych dokumentach w tempie ekspresowym to majstersztyk zwłaszcza dla tych, którzy widzą je po raz pierwszy. Na wiele indywidualnych pytań rolników ani doradcy z Ośrodków Doradztwa Rolniczego ani pracownicy Powiatowych Biur z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie znają jeszcze odpowiedzi. A to frustruje.

Pytanie zatem, kto w takim razie na tym etapie może wesprzeć rolników?

Wszyscy robią, co mogą. Doradcy się kształcą, pracownicy ARiMR „łykają” procedury, by kampanię rozpocząć o czasie. A w rolniku aż wrze, bo nic tak nie frustruje, jak brak świadomości w podejmowaniu decyzji oraz nałożona na to presja czasowa i wspomniana wyżej niepewność rynkowa. Wszak z każdym dniem wiemy coraz więcej, jednak tempo zdobywania wiedzy w tym zakresie nie idzie w parze z kalendarzem. Za dwa tygodnie rusza kampania, a ma się wrażenie wszyscy błądzą trochę jak we mgle.

14 marca być może 15 marca jak grom z jasnego nieba będą zapewne publikowane rzekome szczegóły, w których przeciętnemu Kowalskiemu trudno będzie się połapać w tak szybkim tempie.

Tymczasem rolnik obecnie nie ma wyjścia musi się zająć obecnie najpilniejszymi obowiązkami w gospodarstwie. Z czasem tych obowiązków będzie przybywać co dodatkowo odciągnie go od biurokracji. Wielu z nich będzie liczyć na doradcę, że doradca wszystko ogarnie, przygotuje wniosek, zgłosi do płatności. Nie zmienia to faktu, że ostateczną odpowiedzialność zarówno za złożony wniosek jak i przede wszystkim za podjęte zobowiązania i przestrzeganie wymogów spoczywa na rolniku. To rolnik jak czegoś nie dopilnuje musi przyjąć nałożone na niego sankcje.

Jedno jest pewne: do wielu nowych spraw będzie się trzeba bardzo szybko przyzwyczaić, szybko przetrawić, wiele się jeszcze nauczyć. Wygra ten, co szybko odnajdzie się w nowej rzeczywistości i nie pogubi w gąszczu przepisów, wymagań czy obowiązków. Nie zmienia to faktu, że przeciętny rolnik czuje się już mocno sfrustrowany, a frustracja u niektórych producentów sięga niemalże zenitu, do tego stopnia, że niektórzy gospodarze zastanawiają się nad sensem wnioskowania o dopłaty bezpośrednie czy sięganie po ekoschematy.