Antoine Bernet Country Division Head Poland, Baltics, Czech Republic, Slovakia Bayer Crop Science podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC) podkreślał, że musimy też wziąć pod uwagę zmiany klimatyczne, a one mają obecnie negatywny wpływ na potencjał rolników do uprawy roślin. - To oznacza, że istnieje paradoks. Jednocześnie powinniśmy wyżywić rosnącą populację ludzi, a faktycznie mamy mniej dostępnych zasobów naturalnych i musimy poprawić bioróżnorodność. Podsumowując, musimy produkować więcej za mniej. A narzędziem do tego jest zdecydowanie zrównoważone rolnictwo. Wszystkie najlepsze praktyki, które możemy wprowadzić, dają rolnikom to, aby mogli stawić czoła temu wyzwaniu w przyszłości. Tak więc zrównoważone rolnictwo jest koniecznością - mówił.

W jaki sposób rolnicy mogą dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach Bayer dla rolnictwa zrównoważonego?

- Mamy wiele inicjatyw na całym świecie ale chciałbym, zwrócić uwagę na jedną z nich, która jest dla nas bardzo ważna, a jest nią Bayer Forward Farm. Mamy kilka krajów, w których ją realizujemy.

Postanowiliśmy zainicjować to również w Polsce, gdzie naszym celem jest wprowadzenie wszystkich najlepszych praktyk związanych ze zrównoważonym rolnictwem. Chodzi tu o bioróżnorodność, o erozję gleby i optymalizację nakładów, wykorzystanie możliwości cyfrowych, posiadanie odpowiednich odmian, na przykład o kukurydzę lub rzepak. To jest otwarta platforma. Dlatego używamy farmy Bayer Forward Farm, aby wprowadzać najlepsze praktyki w zakresie zrównoważonego rolnictwa. Zapraszamy wielu interesariuszy do dyskusji z nimi w celu podzielenia się naszą wiedzą, podzielenia się opiniami i poczynieniem postępów w tym temacie - wyjaśniał Bernet.

Nad czym obecnie pracuje Bayer, jakie innowacje będą dostępne w Polsce i jakie na świecie?

- Zacznijmy od innowacji na świecie, nad którą pracujemy, nad Nową Koncepcją, która nazywa się (short corn) krótką kukurydzą, która jest krótszą kukurydzą niż ta, którą widzimy zwykle na polach. Ta kukurydza jest znacznie bardziej odporna na ekstremalne warunki, które zaczynamy obserwować coraz więcej ze względu na warunki pogodowe. Jest to więc dobry przykład tego, jak innowacje mogą pomóc rolnikom w temacie zmian klimatycznych - powiedział Bernet.

Kiedy możemy się jej spodziewać w Polsce?

Antoine Bernet zapewnił, że w pewnym momencie dotrze też do Europy.

- Zaczniemy również sprawdzać, jak możemy ją wdrożyć do uprawy. Chcielibyśmy rozpocząć prace pilotażowe w latach 2023-2024, ale jest to dyskutowane na chwilę obecną. A co z emisją gazów cieplarnianych? Mamy również inicjatywę węglową, w której współpracujemy z rolnikami nad tym, w jaki sposób mogą przyczynić się do dekarbonizacji, w jaki sposób możemy sekwestrować więcej węgla poprzez swoje praktyki i jak mogą uzyskać zachętę z ich pracy. Jest to więc również bardzo konkretny przykład, w jaki sposób możemy napędzać zrównoważony rozwój poprzez innowacje. Jeśli myślimy oczywiście o następnych etapach, to nadal inwestujemy. Jest to około 10 nowych receptur, które wkrótce zostaną wprowadzone na rynek dla środków ochrony roślin. Mamy około 15 nowych mieszańców w kukurydzy i rzepaku do wprowadzenia na polski rynek. Inwestujemy w aktywa, aby rolnicy mogli inwestować również w inne projekty, takie jak krótka kukurydza lub emisja gazów cieplarnianych.