Rzepak do zbudowania wysokiego plonu powinien w okresie jesiennym wykształcić około 10-12 liści. Do wytworzenia takiej liczby liści rzepak potrzebuje nawet 100-120 kg azotu. Co zrobić w przypadku, jeśli zastosowana dawka azotu jest niewystarczająca, a termin na jego zastosowanie jest późny?

Rzepak wysiany w terminach optymalnych w okresie jesiennym może wykształcić nawet 10-12 liści wpływa to pozytywnie na odpowiednie przygotowanie jego do zimy oraz na budowanie wysokiego plonu. Odpowiednio prowadzone rośliny rzepaku osiągając tę fazę rozwojową mają odpowiednio wykształconą szyjkę korzeniową, w której gromadzą znaczne ilości cukrów, co wpływa pozytywnie na przezimowanie i wzrost mrozoodporności oraz na szybsze wznowienie wegetacji w okresie wiosennym. Wykształcenie większej liczby liści wiąże się również z wykształceniem większej liczby zawiązków rozgałęzień bocznych, co bezpośrednio wpływa na plon. Wejście rzepaku w okres zimowania w tak zaawansowanych fazach rozwojowych, wiąże się z odpowiednim prowadzeniem takiej uprawy. Jednym z najważniejszych aspektów jest odpowiednie odżywienie roślin azotem. Jest to szczególnie ważne, ponieważ zbyt duża i zbyt późno podana dawka azotu będzie wpływała na dużą zawartość formy azotanowej w roślinie, co wpłynie na uwodnienie komórek, a to stwarza zagrożenie uszkodzeń roślin lub nawet ich wymarznięcie w czasie spadków temperatur poniżej zera w okresie jesienno-zimowym. Z drugiej strony zbyt niska dawka azotu spowoduje niedobory azotu w roślinie i redukcję potencjału plonotwórczego roślin, a to odbije się na plonie. Widoczne niedobory azotu będą wpływały tylko na deficyt tego składnika w roślinie i gorsze przezimowanie oraz powolny start w okresie wiosennym.

Najlepszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie azotu idealnie skomponowanego i dostosowanego do jesiennego stosowania w rzepaku. Takim rozwiązaniem jest wybór preparatu InFolen z oferty firmy Timac Agro Polska. Pozytywnym wpływem tego preparatu na odżywienie rzepaku w okresie jesiennym jest przyspieszenie wchłaniania azotu poprawiające jego wydajność. Znaczna część azotu zawartego w InFolnie jest wchłonięta przez rośliny już po 2 godzinach od zastosowania. Jak w przypadku zastosowania azotu w formie granuli, która do rozpuszczenia i wpłukania składnika pokarmowego do strefy korzeniowej wymaga opadów atmosferycznych. Kolejną korzyścią, jaka wynika ze stosowania InFolenu, jest polepszenie działania powierzchniowo-czynnego stosowanej mieszaniny, dzięki poprawie stosunku podstawy kropli do jej wysokości, co sprawia, że pokrywa ona większą powierzchnię liścia. Powoduje to o wiele szybsze wchłanianie substancji odżywczych oraz substancji stosowanych razem w zabiegu do liści. Wpływamy przez to na lepsze odżywienie rośliny, ale również lepsze działanie produktów stosowanych w zabiegu. W wyniku zdecydowanego zmniejszenia kąta styku kropli cieczy dzięki InFolenowi więcej szparek liścia zostaje pokryte produktem. Jest to sposób na maksymalizację wchłaniania – a tym samym wydajności – produktu. Dodatkowym argumentem przemawiającym za skutecznością wyboru odżywiania roślin preparatem InFolen jest wpływ na gospodarkę hormonalną rośliny, reguluje ilość hormonów odpowiedzialnych za otwieranie aparatów szparkowych, przez które znacznie szybciej wchłaniane są substancje odżywcze. Bardzo ważnym aspektem w jesiennym odżywianiu rzepaku jest stymulacja przemian i przemieszczanie azotu wewnątrz rośliny, które będzie gwarantowało prawidłowe jej odżywienie bez ryzyka uwodnienia komórek i ich uszkodzenia w czasie przymrozków. Odbywa się to dzięki wpływowi produktu na reduktazę azotanową przebiegającej we wnętrzu rośliny, co obniża zawartość formy azotanowej azotu w roślinie i prowadzi do przetworzenia jej w białko. Ponadto szybsza przemiana azotu we wnętrzu rośliny stymuluje pobieranie azotu przez system korzeniowy, a to gwarantuje optymalne odżywienie roślin azotem do końca jesiennej wegetacji. InFolen w swoim składzie oprócz biostymulacji i wyciągu z alg wpływającym pozytywnie na szereg procesów wpływających na pobieranie i przetwarzanie azotu przez roślinę w swoim składzie zawiera również 19% azotu, 10% siarki i 5% magnezu. Zastosowanie InFolenu w okresie październikowym w dawce 15-20 l/ha wpływa pozytywnie na jesienne odżywienie rzepaku i niwelację pojawiających się niedoborów azotu, przy jednoczesnym bezpieczeństwie jego stosowania w niesprzyjających warunkach. Ponadto InFolen możemy również stosować w dawkach dzielonych po 5l/ha do każdego zabiegu w celu optymalizacji odżywienia azotem przez cały jesienny okres wegetacji przy jednoczesnym wsparciu skuteczności stosowania zabiegów ochrony rzepaku przed chorobami grzybowymi czy szkodnikami.

dr Marcin Wieremczuk