Produkty biologiczne znajdują coraz szersze zastosowanie w rolnictwie. Zauważamy, że nie są one już marginalną opcją, ale faktycznie realną alternatywą dla konwencjonalnej ochrony i uzupełnieniem nawożenia mineralnego. Zwróćmy uwagę na sposób ich przechowywania.

W przypadku przechowywania biopreparatów ważna jest temperatura panująca w magazynie - minimalne i maksymalne wartości są często inne niż w przypadku produktów chemicznych.

Co do zasady biopreparaty powinny być przechowywane - podobnie jak pestycydy - z dala od produktów spożywczych i pasz

Do kwestii magazynowania musimy podchodzić indywidualnie - każdy produkt może mieć nieco inne wymogi

Podstawowe zasady podobne do dolistnych i pestycydów

O ile jeszcze kilka sezonów temu po produkty z tej grupy sięgali nieliczni, tak już teraz coraz częściej pojawiają się w naszych gospodarstwach - najczęściej w technologiach hybrydowych.

Włączając produkty BIO, a w zasadzie biopreparaty, do prowadzenia upraw pojawia się jednak pewien szczegół - w jaki sposób bezpiecznie je przechowywać. Teoretycznie błahostka, ale jednak.

Oczywiście tak jak w przypadku konwencjonalnych produktów chemicznych trzeba stosować podstawowe zasady przechowywania, takie jak: odpowiednia temperatura, dobra wentylacja, składowanie w oryginalnym opakowaniu. Podobnie jak w przypadku pestycydów tak i tutaj produkty powinny być przechowywane z dala od pasz oraz produktów spożywczych. Nie powinny mieć one kontaktu z wilgocią.

Co do zasady jednak różnorodność biopreparatów powoduje, że każdorazowo do tematu przechowywania trzeba podejść indywidualnie.

Wszystko zależy od konkretnego produktu: technologii produkcji, formulacji i formy w jakiej mikroorganizmy zawarte są w produkcie

- informuje Artur Wyczling z firmy Bio-Gen.

Inne temperatury

Niektóre biopreparaty mają znacznie inne wymagania termiczne aniżeli konwencjonalna chemia. Informacje o minimach i maksimach temperaturowych powinniśmy znaleźć na etykietach i kartach produktu. Są na rynku np. preparaty, które powinny być przechowywane w maksymalnej temperaturze 4ºC, czyli de facto w lodówce. Na części biopreparatów znajdziemy z kolei informację, że przechowywanie musi odbywać się w temperaturze nie mniejszej niż 5 ºC i maksymalnej 40 ºC (często pojawiają się także zakresy 5 - 15 ºC lub 5 - 25 ºC). Dlatego tez nie możemy generalizować i każdorazowo takową informację musimy sprawdzić.

Jeśli chodzi o zarejestrowane biopreparaty to zawsze znajdziemy przy nich etykietę oraz stosowne informacje dotyczące bezpiecznego składowania. W dużej mierze pokrywają się one z powszechnie panującymi warunkami dotyczącymi składowania konwencjonalnych produktów ochronnych czy nawozów dolistnych. Często jednak pojawiają się inne wskazania temperaturowe i na ten element musimy zwracać uwagę.

Co z niewykorzystanym produtem?

Inną kwestią jest co zrobić z biopreparatem, który nie został w pełni wykorzystany, tzn. w opakowaniu pozostaje jeszcze część produktu, którą można wykorzystać w kolejnym sezonie. W takiej sytuacji najlepiej skontaktować się z przedstawicielem producenta. Niemniej opakowanie powinno zostać szczelnie zamknięte - tak by nie miało kontaktu z niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi.

W przypadku produktów Bio-Lider mamy szerokie możliwości przechowywania produktów. Okres przydatności wynosi 3 lata, a po otwarciu, jeśli odpowiednio szczelnie zamkniemy produkt jesteśmy w stanie z niego korzystać w kolejnych latach. Dodatkowo mikroorganizmy w naszych produktach znajdują się w formie stabilnej, w opakowaniu nie zachodzą procesy życiowe, co za tym idzie deklarowana przez nas koncentracja bakterii jest zawsze taka sama, co przekłada się na jakość, powtarzalność produktu

- kontynuuje Artur Wyczling. Zaznacza także, że nie jest to reguła we wszystkich dostępnych rozwiązaniach. W przypadku np. niektórych produktów płynnych zawierających aktywne żywe bakterie wymogi co do zasad przechowywania mogą być zdecydowanie wyższe - tak jak wspominaliśmy wcześniej, w niektórych przypadkach muszą to być warunki w zasadzie chłodnicze. W przypadku mniej stabilnych rozwiązań produkt po otwarciu powinien zostać jak najszybciej wykorzystany. Dlatego, podkreślmy raz jeszcze, warto każdorazowo do produktu podchodzić mocno indywidualnie i w razie wątpliwości kontaktować się z producentem.