Używając na codzień przeróżnych wyrobów z bawełny, nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele trudu wymaga jej uprawa i późniejsza obróbka. W Teksasie można uświadomić sobie, że bawełnę można wykorzystać niemal do wszystkiego - od produkcji ubrań, przez żywienie zwierząt, po kiełbasiane osłonki...

Zbiory bawełny w Teksasie

Zbiory bawełny w hrabstwie Nueces zaczynają się zwykle w drugiej połowie lipca lub na początku sierpnia. W tym roku były jednak nieco opóźnione, przez co niestety nie mogłam być ich świadkiem "na żywo". Miałam jednak okazję obserwować rozwój bawełny przed kilka tygodni poprzedzających zbiór.

Po przekwitnięciu i opadnięciu różowych kwiatów swój rozwój rozpoczynają okrągłe torebki, czyli owoce bawełny. Początkowo zielone, z czasem brunatnieją i pękają, ukazując białe włoski - czyli włókno bawełniane, które znamy przede wszystkim z ubrań. Jedną torebkę, czyli jedną "kulkę" miękkiej bawełny, można podzielić na cztery mniejsze cząstki. Każda z cząstek skrywa w sobie nasiona bawełny.

Do przeprowadzenia zbioru istotne jest, by bawełna na całej plantacji była w tym samym stadium rozwoju, co, jak wiadomo - nie zawsze w naturze jest możliwe. Z tego powodu przed zbiorem wykonuje się opryski, które mają spowodować defoliację roślin i otwarcie wszystkich torebek.

Farmerzy dbają, by włókno bawełniane było jak najbardziej białe. Z tego powodu żniw nie przeprowadza się "o rosie", zbyt wcześnie rano ani zbyt późno wieczorem, gdyż wilgotność wpływa na zabarwienie włosków. Zawilgocone włókno stwarza ryzyko porastania nasion wewnątrz "kulki" bawełny, co wiąże się z uwolnieniem zapasów tłuszczu z nasion, który brudzi włókno.

Podobnie jak w przypadku większości roślin uprawnych na całym świecie, zbiór bawełny polega na oddzieleniu nasion od pozostałych części roślin, w tym torebek, w których nasiona wcześniej dojrzewały. Bawełna jest jednak o tyle wyjątkowa, że to nie same nasiona, a włoski je okrywające są tym, co stanowi cel uprawy tej rośliny.

Kombajn do bawełny, maszyna o skomplikowanej konstrukcji, odrywa od obumarłych roślin "kulki" włókna wraz z ukrytymi w nich nasionami i tworzy z nich potężne bele. Każda z bel waży ok. 5000 funtów, czyli ok. 2300 kg. Taka bela nie stanowi jednak towaru "handlowego" i nie ma na nią rynku zbytu, lecz wymaga oczyszczenia.

Bawełny prosto z pola nie sprzedasz

Farmerzy oddają swoje bele do zakładów oczyszczania i odziarniania bawełny (ang. cotton gin), gdzie zebrane włókno poddawane jest dalszej obróbce. W dalszej części będę dla uproszczenia posługiwać się nazwą gin jako określenia zakładu. Stworzone krótko wcześniej na polu bele bawełny zaraz po trafieniu do gin'u są rozwijane z folii, a następnie suszone i oczyszczane z pozostałości liści i torebek nasiennych. Później następuje odziarnianie włókna poprzez nawijanie go na tarcze, przypominające te w pilarkach tarczowych. Włoski bawełny zahaczają o zęby tarcz, stopniowo odrywając się od nasion.

Odseparowane od siebie nasiona i włókno trafiają na dwie osobne linie. Oczyszczona bawełna jest później ponownie zwilżana, by ułatwić tworzenie kolejnych bel - tym razem mniejszych, o wadze ok. 480 funtów (ok. 218 kg) nazywanych belami "ginowymi". To właśnie one są już towarem handlowym o określonej cenie za funt bawełny. Z tego powodu plonów bawełny w Teksasie nie przelicza się na wielkie, dwutonowe bele tworzone przez kombajn, lecz podaje się je w belach "ginowych". W hrabstwie Nueces, gdzie nie można stosować nawadaniania upraw, wynik 1,5-2 beli "ginowych" z akra jest bardzo przyzwoity. W przeliczeniu daje to ok. 1 t/ha oczyszczonej bawełny.

Bawełna jest wszędzie

Odziarnione i wstępnie oczyszczone włókno bawełniane najlepszego sortu trafia do zakładów włókienniczych, gdzie jest dalej czyszczone, wyczesywane, aż w końcu przerabiane na nici, a później tekstylia, których używamy każdego dnia. Z jednej beli "ginowej", ważącej ok. 218 kg, może powstać aż 215 par spodni jeansowych, 249 prześcieradeł czy 1200 koszulek.

Włókna krótsze, gorszej jakości, nienadające się do produkcji tekstyliów, wykorzystywane są m.in. do wyrobu artykułów higienicznych, jak np. płatki kosmetyczne czy waciki. Co ciekawe, bawełna do tego stopnia jest wszechobecna w Stanach, że wykorzystuje się ją nawet do produkcji osłonek, w które owinięte są parówki oraz produkcji banknotów dolarowych! To właśnie dlatego amerykańskie banknoty przypadkowo wyprane w pralce nie ulegają zniszczeniu.

To jednak nie koniec pożytków z bawełny. Nasiona bawełny, które oddzielone zostają w ginach, stanowią znakomity komponent w żywieniu bydła. Są bogate w białko i tłuszcz i mimo pozostałości najkrótszych włosków na łupinie nasiennej są dobrze trawione przez przeżuwacze. Na dużych fermach krów mlecznych w Teksasie nasionami bawełny zapełnione są gigantyczne silosy.

Część nasion jest również przeznaczana do produkcji materiału siewnego. Pozostały na łupinie nasiennej krótki "meszek" jest usuwany roztworami kwasów.