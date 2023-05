To temat dyskusji, która odbyła się 8 maja podczas Wielkiej Majówki Timac Agro Polska w Serocku. Brali w niej udział eksperci zajmujący się tematyką nawożenia od lat. Czego dotyczyła konkretnie?

Wspomniana wyżej dyskusja pt. „Bierzemy glebę na warsztat” to jeden z punktów konferencji firmy Timac Agro. O kolejnych poinformujemy Państwa w następnych artykułach. Uczestniczyli w niej prof. Witold Szczepaniak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. Marzena S. Brodowska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, dr inż. Mirosław Korzeniowski ze Stowarzyszenia Agroekoton, a także z ramienia firmy Piotr Kotowski, Country Product Manager Country Product Manager. Moderatorem był Dariusz Mieszała, PR & Communication Manager firmy Timac Agro Polska.

Dyskusja pt. Bierzemy glebę na warsztat, fot. M. Tyszka

Profil glebowy

Najpierw głos zabrał Piotr Kotowski, który odniósł się do wykonywanych przez niego odkrywek glebowych i spostrzeżeniach dotyczących tego sezonu.

- Nie da się mówić o tym co się dzieje na polu, jeśli nie pójdziemy na nie ze szpadlem. Ponieważ to co widzimy na górze to tylko część, a procesy i odżywianie odbywa się pod powierzchnią. Profil glebowy zawsze charakteryzuje się układem warstwowym – mówił Kotowski i zaprezentował go na zdjęciach.

Podkreślił, że należy zwrócić uwagę jak gleba funkcjonuje. – Pierwsza warstwa pokazuje nam jak rozwija się system korzeniowy i jej kolor i głębokość decyduje o tym jak gleba jest żyzna. Im więcej jest warstwy próchnicznej, im jest ciemniejsza to oznacza, że mamy więcej składników pokarmowych, które możemy zmagazynować – mówił Kotowski. Jak dodał właśnie w niej rozwija się system korzeniowy, który pobiera część składników.

Pokazał zdjęcie z tegorocznej wczesnej wiosny, gdzie żywe białe korzenie było widać na głębokość ok. 115 cm.

- Jeżeli jesienią dobrze poprowadzimy roślinę, to wiosną korzenie są na dobrej głębokości – dodał.

Firma takie odkrywki prezentuje m.in. podczas Panoramy Pól i pokazuje jak wygląda struktura gleby, na ile porowatość gleby i jak funkcjonuje powietrze, woda i sama ziemia decyduje jak rośliny mogą sobie radzić. Oczywiście jest dużo czynników, które wpływają na jej żyzność, ale przede wszystkim aby mogły zachodzić procesy zmiany podstawą jest pH i od niego zawsze trzeba wyjść. – Aby mogły żyć organizmy na których nam zależy musimy najpierw zadbać o odczyn - dodał Kotowski.

Ważny odczyn gleby

O tej kwestii na spotkaniu więcej mówiła prof. Brodowska, która zaznaczała, że określanie pH gleby pozwala efektywnie uprawiać rośliny i dobierać pod nie odpowiednie strategie nawożenia.

- Odczyn gleby będzie decydował o prawidłowym wzroście i rozwoju roślin. Mówi się, że gleba jest podstawową, w niej rozpoczyna się kiełkowanie, w niej rozpoczyna się rozwój systemu korzeniowego, włośników które odpowiadają za pobieranie składników pokarmowych. Odczyn wpływa na procesy mikrobiologiczne zachodzące w glebie, na strukturę gleby, na właściwości cieplne. Na te czynniki, które decydują w przyszłości o przyszłym plonie. Dodatkowo dzięki temu, że regularnie będziemy mierzyć pH gleby, będziemy mogli wskazać czy nasza gleba wymaga wapnowania, a jeśli tak to w jakim stopniu , w jakim czasie i ile tych nawozów do odkwaszania gleby mamy zastosować – mówiła prof. Marzena S. Brodowska.

Dyskusja pt. Bierzemy glebę na warsztat, fot. M. Tyszka

Jak efektywnie wprowadzić wapń do gleby?

- Wapnowanie bardzo często jest mylone z nawożeniem roślin wapniem odżywczym. Te dwa pojęcia nie mają ze sobą nic wspólnego i nie chodzi tutaj tylko o nazewnictwo, ale musimy określić jakie chcemy uzyskać korzyści. I na tej podstawie rozróżnić można wapnowanie od nawożenia wapniem – podkreśliła specjalistka.

Jak dodała, wapnowanie jest zabiegiem, który ma poprawić żyzność gleb kwaśnych. - Wpływa na właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleb. Będzie decydowało o tym, jak jest tworzona struktura gruzełkowata gleb, będzie wpływało na dostępność i tym samym na pobieranie składników mineralnych przez rośliny, będzie regulowało właściwości cieplne naszej gleby. Co jest bardzo ważne zwiększa dostępność składników pokarmowych, np. fosforu, w mniejszym stopniu magnezu. Bardzo ciekawym elementem wapniowania jest ograniczenie toksyczności metali ciężkich dla roślin, czyli roślina nie pobiera kadmu i rtęci – mówiła podczas dyskusji o glebie prof. Brodowska.

Nadrzędny azot i zimna wiosna

Prof. Witold Szczepaniak zwrócił uwagę na najważniejszy składnik plonotwórczy, czyli azot.

- Musimy mieć świadomość, że jeżeli patrzymy na składniki pokarmowe to jest ich kilkanaście, które powinny znaleźć się w roślinie, z nadrzędnym azotem. Bez niego nie ma rozwoju rośliny. Te wszystkie inne uwarunkowanie są niezbędne byśmy efektywnie gospodarowali tym głównym czynnikiem plonotwórczym, czyli azotem – podkreślał prof. Szczepaniak.

Jak dodał, nie mając wiedzy, co znajduje się w glebie, to nawożenia nie wykona się optymalnie.

- W zależności od tego o jakich składnikach żyzności mówimy, czy o fosforze, potasie często robimy badania co kilka lat. Jeśli mówimy o zawartości azotu czy siarki w glebie to są składniki o zdecydowanej ruchliwości w glebie i wówczas wskazane jest abyśmy ocenę wykonywali przynajmniej przed głównym nawożeniem, czyli w przypadku roślin ozimych przed stosowanie pierwszej dawki azotu, a w wypadku jarych tę pierwszą dawkę przed siewem – zaznaczał prof. Witold Szczepaniak.

Nadrzędnym składnikiem pokarmowym jest azot.

Wielka Majówka Timac Agro, fot. M. Tyszka

- Jak popatrzymy na azot, który znajduje się w glebie to w zdecydowanej większości jest on w postaci organicznej, z której rośliny nie są w stanie skorzystać. Musi być proces mineralizacji i rośliny pobierają tylko dwie formy azotu: azotanową i amonową. Niektóre plantacje straszenie się męczą w tym roku przy tych niskich temperaturach. Dlaczego? Gdzieś może brakuje nam tych azotanów. Mineralizacja jeszcze dobrze nie ruszyła, a tym bardziej nie ruszyła nitryfikacja, czyli utlenienie azotu amonowego w azotanowy, a mimo to gospodarkę hormonalną rośliny pobudza forma azotanowa. Warto mieć to na uwadze, że nie tylko woda decyduje o efektywności, ważna jest też temperatura – zauważył prof. Szczepaniak.

Dr inż. Mirosław Korzeniowski ze Stowarzyszenia Agroekoton podkreślał jak ważna jest w rolnictwie innowacja. Wyróżnił tutaj dwie grupy: biologizację i cyfryzację. Zaznaczył, że ta pierwsza z nich przez dekady była traktowana inaczej.

- Celem była maksymalizacja plonów, nawożenia i ochrony. Na szczęście nie aż tak intensywny, jak w Europie Zachodniej, ale kopiowaliśmy, zwłaszcza w sadownictwie pewne modele. I doszliśmy do pewnej bariery. Dlaczego, bo gleba też nie pozwala nam na więcej – mówił dr inż. Korzeniowski.

Więcej informacji ze spotkania zamieścimy w kolejnych artykułach na farmer.pl.