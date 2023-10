Zobacz galerię

Minęła połowa października, z pól zbierane są ostatnie tegoroczne plony, a w zamian zielenią się oziminy. Zaglądamy w różne zakątki Polski, by przyjrzeć się bieżącym pracom w rolnictwie. Jak bardzo przebieg wegetacji różni się pomiędzy regionami? Jakie gatunki możemy spotkać na polach w październiku?

Zarówno długość okresu wegetacji, jak i termin jego rozpoczęcia oraz zakończenia, są zróżnicowane w obrębie Polski. Zazwyczaj wszelkie prace polowe najwcześniej zaczynają się na południowym zachodzie, następnie „przesuwając się” w kierunku północnego wschodu. Stąd też ciekawe może być zestawienie kilku lokalizacji z różnych województw i porównanie bieżącego stanu upraw.

Województwo podkarpackie

Rzepak ozimy woj. podkarpackie, fot. Katarzyna Mazurek

Na południowym wschodzie Polski, w województwie podkarpackim zaglądamy do gminy Cieszanów w powiecie lubaczowskim. Na polach spotykamy tu rzepak, prezentujący dobrze rozwinięte rozety, mimo późnego wrześniowego siewu, który bywa w tym gatunku ryzykowny. W galerii widoczne są również buraki cukrowe, a także kukurydza na ziarno. Ta ostatnia w dniu wykonania zdjęć, 10 października, nie była jeszcze w okolicy zbierana.

Województwo lubelskie

Zbiór dyni bezpestkowej woj. lubelskie, fot. Małgorzata Tyszka

Przenosząc się nieco na północ, trafiamy do powiatu bialskiego w województwie lubelskim. W największym powiecie w województwie i trzecim co do wielkości w Polsce, po białostockim i olsztyńskim, trafiamy na żniwa kukurydziane i nieco mniej popularne, a w zmechanizowanym wydaniu wyglądające bardzo ciekawie, zbiory dyni bezpestkowej.

Województwo łódzkie

Burak cukrowy woj. łódzkie, fot. Anna Kobus

Centralną Polskę w naszym zestawieniu reprezentuje województwo łódzkie i pobliski skraj woj. mazowieckiego. W tym miejscu, w przeciwieństwie do Podkarpacia, żniwa kukurydziane w pełni. Na polach można spotkać także dorodne buraki cukrowe czy pięknie kwitnące międzyplony.

Województwo kujawsko-pomorskie

Kukurydza na ziarno w woj. kujawsko-pomorskim, fot. Maciej Sacha

Zmierzając dalej na północ Polski, zaglądamy do powiatu wąbrzeskiego w województwie kujawsko-pomorskim. Dominującym tematem na tutejszych polach są żniwa kukurydziane, gdyż kukurydza na ziarno z roku na rok zajmuje w okolicy coraz większy areał. Kombajny pojawiają się na polach od blisko dwóch tygodni, jednak jak na razie większych kolejek pod skupami nie widać. Miejscami na polach pozostały jeszcze ziemniaki, a sezon zbiór buraków cukrowych jeszcze na dobre się nie zaczął, wykopane są jedynie pojedyncze plantacje.