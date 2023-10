Osoby nie związane na co dzień z produkcją cukru albo bioetanolu zazwyczaj nie do końca wiedzą, co łączy te dwie branże. Okazuje się jednak, że mają one dużo więcej wspólnego niż mogłoby się wydawać, a globalne trendy w tym zakresie mogą wpłynąć w pewnym stopniu na każdego z nas. Jaki wpływ ma rosnąca popularność bioetanolu na rynek cukru?

Przyczyn globalnych zawirowań na rynku cukru już od kilku lat upatruje się w Indiach, będących jednym z największych jego producentów na świecie. Kraj ten systematycznie ogranicza produkcję cukru oraz wprowadza limity i wysokie podatki na jego eksport. Jednocześnie Indie, podobnie jak Brazylia, z którą dzielą najwyższe miejsca na podium pod względem produkcji cukru, dynamicznie zwiększają produkcję bioetanolu, dającego niezależność energetyczną miejscowego transportu.

Cukier z trzciny i buraka

Choć w Polsce i Europie jeszcze do stosunkowo niedawna do słodzenia używało się niemal wyłącznie miód, początków produkcji cukru należy upatrywać w Indiach około 2500 lat temu. Występująca na terenie Azji południowo-wschodniej trzcina cukrowa była znana miejscowym rzecz jasna dużo wcześniej, jednak to właśnie z wtedy pochodzą najstarsze zapiski o cukrze jako produkcie dodawanym do potraw i napojów. Cukier trzcinowy pojawił się w Europie już w czasach Cesarstwa Rzymskiego. Należy mieć jednak na uwadze, że wówczas i jeszcze setki lat później, jego import z Indii był trudny i bardzo czasochłonny, przez co finalnie był to produkt niezwykle drogi, na który mogli sobie pozwolić tylko najbogatsi.

Pierwszy przełom nastąpił wraz z podbojem Ameryki, gdzie był na przełomie XV i XVI zaczęły powstawać plantacje trzciny cukrowej. Początki importu amerykańskiego cukru do Europy datuje się na rok 1516, a w ciągu następnych kilkudziesięciu lat niemal wyparty został z rynku cukier pochodzący z Indii. Wkrótce światowa produkcja cukru skoncentrowała się na terenie dzisiejszej Brazylii, Kuby i Jamajki. Do dziś cukier trzcinowy stanowi ponad 80 proc. cukru na światowym rynku.

Osobnym, choć w pewnym stopniu równoległym, rozdziałem tej historii jest cukier buraczany. Pierwotne dzikie formy buraka pochodzą z basenu Morza Śródziemnego. W 1747 roku niemiecki chemik Andreas Sigismund Margraff po raz pierwszy uzyskał cukier z białego buraka pastewnego, w którym zawartość sacharozy wynosiła 1,5 proc. Selekcję buraków na potrzeby pozyskiwania cukru kontynuował jego uczeń Franz Karl Achard, który w roku 1790 wydał dzieło o uprawie buraków i sposobie pozyskiwania cukru. Warto wspomnieć, że poczynania Margraffa i Acharda zagrażały interesom kupców, importujących amerykański cukier trzcinowy, którzy oferowali duże pieniądze w zamian za oświadczenie, że pozyskiwanie cukru z buraka jest niemożliwe. Niemniej jednak, pozycja cukru buraczanego w naszej części świata wydaje się być stabilna do dziś.

Kukurydziana alternatywa

Cukier to dość szerokie określenie, jednak zazwyczaj używając tego słowa mamy na myśli sacharozę – doskonale znany nam cukier z buraków czy trzciny. Innym rodzajem cukru, mającym globalnie coraz większe znaczenie, jest fruktoza, wytwarzana z syropu kukurydzianego, a więc produktu hydrolizy skrobi. W USA i Kanadzie fruktoza niemal wyparła sacharozę, a w Europie zajmuje ważne miejsce jako słodzik w napojach.

Naturalne pochodzenie z kukurydzy nie oznacza jednak, że to zdrowa alternatywa. Fruktoza względem sacharozy jest znacznie bardziej kaloryczna, a także w żadnej dawce nie zapewnia uczucia sytości, przez co osoby ją spożywające mają tendencje do nadwagi i otyłości. Badania naukowe zwracają również uwagę na fakt, że fruktoza sprzyja cukrzycy, stłuszczeniu wątroby czy chorobom serca. W kontekście zwiększania jej udziału w globalnym rynku względem sacharozy, mogą to być realne problemy również w naszej części świata.

Bioetanol – paliwo przyszłości

Paliwem dynamicznie zyskującym na znaczeniu w ostatnich latach jest bioetanol. Alkohol ten jest stosowany jako dodatek do benzyny, a także w pewnym stopniu jej zamiennik. Jego ekspansja podyktowana jest nie tylko rosnącymi cenami i wyczerpującymi się zapasami ropy naftowej, ale też propagowaną jako czynnik prośrodowiskowy mniejszą emisja gazów cieplarnianych przy produkcji i spalaniu względem konwencjonalnej benzyny. Podkreśla się również jego produkcję z naturalnych roślinnych surowców, możliwą do zorganizowania lokalnie z okolicznych plantacji, a więc dającą nadzieję na ogromne oszczędności na transporcie paliw.

Zależność pomiędzy rynkiem cukru i bioetanolu zaczyna układać się w jedną całość, gdy uświadomimy sobie, że oba wytwarzane są głównie z trzciny cukrowej i buraków cukrowych. Co więcej, szacuje się, że to właśnie ten kierunek wykorzystania obu wspomnianych gatunków będzie w najbliższych latach zyskiwał na znaczeniu. Należy mieć świadomość, że obie wspomniane wyżej potęgi w produkcji cukru – Indie oraz Brazylia – zmniejszają systematycznie jego produkcję na rzecz właśnie bioetanolu. W uproszczeniu, proces wytwarzania tego paliwa to fermentacja cukru, a więc wykorzystanie akurat trzciny cukrowej i buraka cukrowego jest oczywistym rozwiązaniem. Zagadką pozostaje jednak na razie wzajemny stosunek obu kierunków wykorzystania w perspektywie kolejnych lat

Burak cukrowy

Burak cukrowy jest gatunkiem znanym od lat na polskich polach. Plonuje w naszych warunkach do 100 t/ha, jednocześnie dając plon cukru na poziomie 15 t/ha. Jednocześnie z hektarowej plantacji tego gatunku można uzyskać aż 3500 litrów bioetanolu, co czyni burak cukrowy jedną z najbardziej wydajnych roślin pod tym względem. Już teraz ponad 30 proc. bioetanolu wytwarzanego w Europie pochodzi z buraka cukrowego i ze względu na brak plantacji trzciny cukrowej w naszej części świata, należy spodziewać się w tym zakresie dynamicznych wzrostów.

Co ważne, dla produkcji bioetanolu znaczenie ma przede wszystkim wielkość plonu, a nie koniecznie jego jakość, stąd też ten kierunek wykorzystania wydaje się być przyszłościowym wobec wycofywania kolejnych substancji aktywnych środków ochrony roślin. Nie jest też tajemnicą, że Unia Europejska wspiera odnawialne źródła energii i rynek biopaliw, a więc na jej terenie czeka nas z pewnością rozwój również w zakresie produkcji i wykorzystania bioetanolu.

Trzcina cukrowa

Trzcina cukrowa, a właściwie cukrowiec lekarski, jest w skali świata głównym surowcem do produkcji cukru. To właśnie z niej powstaje cukier takich potęg jak Indie czy Brazylia. Jednocześnie w Indiach, Brazylii, a także USA, jest to główny surowiec do produkcji bioetanolu. Charakteryzuje się pod tym względem jeszcze większą wydajnością niż burak cukrowy. Hektarowa plantacja trzciny cukrowiec pozwala uzyskać aż 5300 litrów tego paliwa. Warto dodać, że duża wydajność i duża skala produkcji w Indiach sprawia, że tamtejszy bioetanol coraz chętniej jest eksportowany do Europy, w przeciwieństwie do cukru.

Kolejną zaletą trzciny cukrowej, jako surowca do produkcji bioetanolu, są włókniste resztki pozostające po przeprowadzeniu fermentacji. Nie są one odpadem, a kolejnym paliwem, użytkowanym zazwyczaj poprzez spalenie w celu zaspokojenia potrzeb energetycznych wewnątrz zakładu. Pozostały popiół może być z kolei wykorzystany jako nawóz.