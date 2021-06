Biologizacja – od poprawy jakości gleby do sukcesu ekonomicznego na przykładzie gospodarstwa Książ-Rol

Świat zmierza w kierunku rolnictwa regeneratywnego, czyli rolnictwa, które w zrównoważony sposób korzysta ze środowiska, ogranicza swoje oddziaływanie na naturę i „odbudowuje” jakość gleby. Kolejne z największych koncernów spożywczych ogłaszają wielkie programy, niebotyczne budżety na wprowadzenie zmian w ramach swoich łańcuchów dostaw, aby obniżyć emisję dwutlenku węgla i naprawić zasoby, z których korzystają.

Czym jest biologizacja gleby?

Najogólniej mówiąc biologizacja (czytaj więcej na www.biologizacja.com.pl) to agrotechnika poprawiająca kondycję gleby. Podejmowane praktyki biologizacyjne mają na celu zwiększenie żyzności gleb – przyrost materii organicznej (próchnicy) poprzez dążenie do zbilansowania składników gleby, dobór odpowiednich praktyk oraz środków do produkcji – obniżenie do koniecznego minimum syntetycznych środków na rzecz naturalnych, a także działania na rzecz bioróżnorodności.

To również szereg korzyści dla środowiska naturalnego – ochrona zasobów naturalnych (wód, gleb, zwierząt), jak i dla przyszłych pokoleń dzięki dostarczaniu pełnowartościowych produktów spożywczych. Obserwowany spadek zawartości wartości odżywczych w owocach i warzywach na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat sięga nawet 80 proc.

Badania wykazują bezpośrednie i pośrednie powiązania pomiędzy codziennym funkcjonowaniem gospodarstw rolnych a globalnym ociepleniem i warunkami pogodowymi na planecie. Oczekiwania konsumentów, a zatem i przemysłu spożywczego są takie, by rolnictwo było neutralne klimatycznie.

Stąd płynie wniosek, że zmiany idące w kierunku biologizacji rolnictwa czekają nas wszystkich. Mimo, że zmiany praktyk rolniczych wzbudzają wiele wątpliwości, wcale nie są czymś trudnym ani kosztownym. Przykładem wdrożenia takich zmian jest gospodarstwo rolne Książ-Rol w Wielkopolsce.

W roku 2017 przedsiębiorstwo Książ-Rol stało się częścią Grupy Top Farms. Aby ocenić kondycję gospodarstwa z punktu widzenia jakości gleby, zostały zlecone badania pod kątem zawartości materii organicznej. Na podstawie pobranych prób uzyskano średnią wartość na poziomie 1,16% materii organicznej w warstwie 30 cm, co nawet jak na grunty w Wielkopolsce, które w większości są stosunkowo ubogie w materię organiczną, było wynikiem niższym od średniej.

W związku z tym już od siewów 2017 r. Grupa Top Farms zaczęła wprowadzać w Książ-Rolu praktyki biologizacyjne obejmujące:

zwiększenie bioróżnorodności,

zwiększenie udziału nawozów naturalnych,

ograniczenie tradycyjnej orki do minimum,

wprowadzenie poplonów,

dostosowanie planu wapnowania do rzeczywistej kondycji gleby,

ograniczenie środków ochrony roślin do minimum.

Efekty, jakie przyniosły praktyki biologizacyjne, można podzielić na:

Wzrost plonów

Na przykładzie dominującej rośliny, czyli pszenicy ozimej zaobserwowano następujący układ plonów w kolejnych latach.

Wzrost od roku 2018 do 2020 wyniósł 18%.

Nakłady na środki ochrony roślin w uprawie pszenicy ozimej

Spadek kosztów środków ochrony roślin przy uprawie pszenicy wyniósł 11%.

Nakłady na paliwo

Koszty paliwa w Książ-Rolu spadły w badanym okresie o 2%, ale należy zauważyć, że w tym samym czasie cena na rynku w ujęciu uśrednionym wzrastała.

2018 2019 2020 Plon pszenicy (t/ha) 5,7 5,9 6,7 Koszt środków ochrony roślin (uprawa pszenicy ozimej – zł/ha) 255,4 233,3 228,3 Nakłady na paliwo (zł/ha) 125 118 122

Wzrost zawartości materii organicznej

Aby udokumentować poprawę stanu gleby w gospodarstwie, w roku 2020 powtórzono próby glebowe, dokładnie w tych samych punktach co dwa lata wcześniej (potwierdzone przez GPS).

2018 2020 Zawartość materii organicznej (%) 1,16 1,27

Wzrost o 0,11 p.p. oznacza, że w badanym okresie w glebie zostało zatrzymane (zasekwestrowane) średnio 9,9 t eCO₂ (czyli prawie 10 ton ekwiwalentu CO₂) na 1 hektar.

Przy dzisiejszych cenach rynkowych, które uzyskiwane są w ramach dobrowolnych standardów redukcji emisji CO₂ (wahających się w okolicach 15-25 euro/t eCO₂), zasekwestrowany w ten sposób węgiel mógłby zostać sprzedany za ok 200 euro/ha.

Działania biologizacyjne podejmowane przez Top Farms przynoszą pozytywne rezultaty także w innych gospodarstwach Grupy. Jednym z wskaźników, które świadczą o jakości gleby, jest zawartość materii organicznej. Analizy przeprowadzane w ostatnich latach prezentują tabele poniżej.

Opolszczyzna 2016 2019 Zmiana Materia organiczna % 1,72 1,88 9% Węgiel 0,97 1,1 13%

Wielkopolska 2018 2020 Delta Materia organiczna % 1,31 1,57 20%

W związku z powyższym można z pewnością mówić, że praktyki proponowane przez Top Farms przynoszą szereg pozytywnych zmian, w tym poprawę kondycji gleby, spadek kosztów paliwa, nawożenia i ochrony roślin, wzrost plonów, a wszystko to, jak podkreślają specjaliści, widać „gołym okiem”.

Co zyskują rolnicy z biologizacji?

Na podstawie świadectwa w gospodarstwie Książ-Rol, najważniejsze efekty biologizacji bezpośrednio dla rolnika można podsumować jako:

poprawa jakości gleby i jej potencjału plonotwórczego, co bezpośrednio przekłada się na wzrost plonów,

spadek nakładów na jednostkę wytworzenia,

wzrost materii organicznej i węgla organicznego w glebie (potencjał dodatkowego źródła dochodów).

Gospodarstwa Top Farms są Ambasadorem Biologizacji Fundacji Terra Nostra www.fundacjaterranostra.pl