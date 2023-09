Chwyt marketingowy czy rzeczywiste działanie? Ułatwienie czy dodatkowy zamęt na rynku środków produkcji? W rozmowie z naszą redakcją dr Karolina Furtak, mikrobiolog z IUNG-PIB ocenia rolę pożytecznych mikroorganizmów, w tym wnoszonych w biopreparatach, w produkcji rolniczej.

Mikroorganizmy z paczki - czy to ma sens?

Redakcja "Farmer": Czy przy tak dużym bogactwie i różnorodności mikroorganizmów na polach uprawnych zasadne jest dodatkowe wprowadzanie ich "z zewnątrz" z biopreparatami?

Dr Karolina Furtak, Zakład Mikrobiologii Rolniczej IUNG-PIB w Puławach: Oczywiście, że tak. Mikroorganizmy w biopreparatach to wyselekcjonowane rodzaje bakterii i/lub grzybów, które pełnią określone funkcje, posiadają specyficzne właściwości. Mimo dużego bogactwa mikrobiologicznego w glebach ich funkcjonalność może być zaburzona w wyniku niesprzyjających warunków środowiskowych, m.in. zmian pH gleby, za małej lub zbyt dużej wilgotności, stosowania nawożenia chemicznego, różnego rodzaju zanieczyszczeń etc. Biopreparaty mogą polepszyć funkcjonowanie innych mikroorganizmów, wspomóc ich wzrost oraz przyspieszyć procesy biochemiczne zachodzące w glebie, w wyniku których są dostarczane do roślin składniki pokarmowe. Ponadto, niektóre preparaty bazują na mikroorganizmach endofitycznych, które kolonizują tkanki roślinne, więc ich dodanie do gleby powoduje, że symbioza roślina-mikroorganizm zostaje nawiązana szybciej.

Czy rolnicy poprzez swoje codzienne działania i dobre praktyki mogą przyczynić się do naturalnego zwiększenia liczebności i aktywności mikroorganizmów promujących wzrost roślin?

Praktyki rolnicze mogą wspierać aktywność mikrobiologiczną gleby. Stosowanie nawozów organicznych, ograniczenie nawożenia chemicznego, różnorodność upraw (nie monokultury) będą przyczyniały się do bioróżnorodności mikrobiologicznej gleby, a więc i aktywności mikroorganizmów promujących wzrost roślin. Badania prowadzone w IUNG-PIB wykazały, że wieloletnia uprawa uproszczona oraz ekologiczny system produkcji roślinnej skutkują zwiększoną aktywnością biologiczną gleby w porównaniu do upraw tradycyjnych i konwencjonalnych systemów. Zabiegi poprawiające żyzność gleby, jej zasobność w materię organiczną oraz zdolność do gromadzenia wody oddziałują również na mikroorganizmy. Sieć zależności między mikroorganizmami, glebą i roślinami jest bardzo złożona i wciąż nie do końca poznana, ale wiadomo, że działalność rolnicza człowieka wpływa na każdy z tych elementów, zarówno w negatywny, jak i pozytywny sposób - w zależności od stosowanych praktyk.

Stosowanie biozapraw - ważne kwestie

Jaką przewagę mogą mieć nasienne zaprawy mikrobiologiczne w porównaniu do biopreparatów aplikowanych nalistnie lub naglebowo opryskiwaczami polowymi?

Zaprawy nasienne są z pewnością bardzo korzystną metodą aplikacji dla mikroorganizmów endofitycznych, ponieważ umożliwiają bezpośredni kontakt z rośliną. Preparaty zawierające mikroorganizmy promujące wzrost roślin bądź endofity stosowane w formie zaprawy będą lepiej i szybciej zasiedlały glebę oraz roślinę w porównaniu do preparatów stosowanych naglebowo, ponieważ zostają zaaplikowane bezpośrednio do gleby. Stosując zaprawy mikrobiologiczne ograniczamy czynniki ryzyka związane z warunkami środowiskowymi podczas stosowania biopreparatów. Aplikowanie środków nalistnych nie powinno odbywać się przy wysokiej ekspozycji na słońce bądź przy przewidywanych opadach. Zaś preparaty naglebowe mogą mieć problem z penetracją mocno zbitej gleby i również nie powinny być stosowane bezpośrednio przed wystąpieniem intensywnych opadów deszczu, by woda nie spłukała preparatu nim ten zdąży wniknąć w glebę. Preparaty stosowane w celu ochrony roślin przed patogenami powinny być stosowane do/na-glebowo lub nalistnie w zależności od rodzaju patogenu i sposobu jego przemieszczania się.

Czy stosowanie biopreparatów, w tym biozapraw, narzuca rolnikom pewne ograniczenia w zakresie możliwości łącznego stosowania niektórych konwencjonalnych, chemicznych preparatów (np. zaprawa mikrobiologiczna i zaprawa fungicydowa)?

Stosowanie biopreparatów w połączeniu z chemicznymi preparatami nie będzie problematyczne, o ile nie będziemy stosować w tym samym czasie produktów mikrobiologicznych z syntetycznymi środkami przeciwdrobnoustrojowymi - fungicydami, bakteriocydami. Takie środki, choć z reguły są ukierunkowane na konkretny rodzaj patogena, mogą osłabiać działanie pożytecznych mikroorganizmów. Co prawda preparat przeciwgrzybiczny, nie powinien zaszkodzić bakteriom, ale zastosowanie fungicydu w połączeniu bioproduktów na bazie grzybów może skutkować ograniczeniem lub zahamowaniem aplikowanych przez nas grzybów np. mykoryzowych.

Dziękuję za rozmowę.