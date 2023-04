W ostatnim czasie coraz silniejszą pozycję na rynku zajmują różnego rodzaju biopreparaty. Kolejne firmy posiadają w swojej ofercie również te dedykowane do rozkładu słomy i resztek pożniwnych. Czy warto iść w tym kierunku? Co zawierają biopreparaty na słomę? Ile to kosztuje?

Biopreparaty z zasady zawierają wyselekcjonowane szczepy pożytecznych bakterii i grzybów, a często także kwasy humusowe czy niewielkie ilości makro- i mikroelementów. Istotą ich działania jest wprowadzenie do gleby mikroorganizmów, które wydzielają enzymy rozkładające resztki pożniwne. Z chemicznego punktu widzenia celuloza jest rozkładana na prostsze cukry, które są łatwo przyswajalne dla mikroorganizmów glebowych, a składniki pokarmowe są udostępniane dla roślin. Jednak jak podkreślają naukowcy, skuteczność działania wielu preparatów jest trudna do udowodnienia.

Słoma i resztki pożniwne jako nawóz

Coraz większa jest świadomość na temat wartości nawozowej słomy i resztek pożniwnych. Drogie nawozy mineralne skłoniły wielu rolników do wykorzystania naturalnych źródeł składników pokarmowych i cennej materii organicznej. Ponadto do zmniejszenia ilości słomy wywożonej z pól przyczynią się niewątpliwie płatności za jej pozostawienie i zagospodarowanie. Nie można jednocześnie zapominać, że mniej słomy to też mniej obornika na rynku.

Stosunek plonu głównego, czyli ziarna lub nasion, do plonu ubocznego, a więc słomy i resztek pożniwnych, wynosi zależnie od gatunku i odmiany roślin od 1:0,5 do nawet 1:2. Oznacza to, że przykładowo zbierając 3 t/ha rzepaku, zyskujemy 6 t/ha słomy i resztek pożniwnych, które nie tylko stanowią źródło materii organicznej, lecz także zawierają w tym przypadku ponad 40 kg azotu, prawie 20 kg fosforu, 120 kg potasu, blisko 80 kg magnezu czy ok. 100 kg wapnia.

Z kolei w przypadku zbóż stosunek plonu głównego do ubocznego mieści się w granicach od 1:05 dla jęczmienia jarego do 1:1,5 w przypadku żyta ozimego. Średnio przyjmuje się, że po zbiorze zbóż pozostaje 5 t/ha resztek pożniwnych. Taka ilość zapewnia zależnie od gatunku 15-45 kg/ha azotu, 30-60 kg/ha K2O, 6-10 kg/ha P2O5, 15-20 kg/ha CaO oraz mikroelementy takie, jak bor, miedź i molibden. Przyjmuje się, że 5 t/ha słomy zbożowej ma działanie zbliżone do nawet 15 t/ha obornika. Z kolei słoma roślin bobowatych jest cennym źródłem azotu. W pierwszym roku rośliny następcze wykorzystują z resztek pożniwnych przeciętnie 30 proc. azotu, 25 proc. fosforu i 50 proc. potasu.

Skuteczność działania biopreparatów

Podobnie jak do każdej nowości na rynku, również do biopreparatów nie można podchodzić bezkrytycznie. W opiniach naukowców nie trudno natrafić na tezy, że skuteczność wielu tego typu produktów jest wątpliwa i trudna do udowodnienia, a poprawa rozkładu resztek pożniwnych nie wynika wcale z wprowadzenia dodatkowych mikroorganizmów, gdyż te zazwyczaj są już obecne w glebie, a raczej z dodatkowej wilgoci w postaci wody, stosowanej do oprysku, a także obecności w niektórych preparatach makro- i mikroelementów, zwłaszcza azotu.

- Oczywiście, za rozkład słomy odpowiedzialne są właśnie mikroorganizmy, czyli bakterie i grzyby glebowe. W każdej jednak glebie wszystkie mikroorganizmy potrzebne do rozkładu słomy są już obecne, są ich miliardy w każdym gramie gleby i nie ma potrzeby wprowadzania ich dodatkowo z zewnątrz. Ilości mikroorganizmów dostarczanych z takimi preparatami są bardzo niewielkie i nie mają żadnego znaczenia, jeżeli chodzi o ich wpływ na rozkład słomy. Dla rozkładu słomy przez obecne już w glebie mikroorganizmy największe znaczenie ma wilgoć i azot – mówi prof. dr. hab. Stefan Martyniuk z Zakładu Mikrobiologii Rolniczej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

Rolnicy mający doświadczenie ze stosowaniem biopreparatów na słomę podkreślają jednak, że efekty ich działania widać zwłaszcza na glebach wyjałowionych i przesuszonych, gdzie aktywność naturalnie występujących mikroorganizmów jest bardzo ograniczona. Każde gospodarstwo jest inne, każde pole jest inne i każdy rok jest inny, dlatego najlepiej wszelkiego rodzaju nowości przetestować na niewielkim obszarze i sprawdzić, jak działają w tych konkretnych warunkach, aby przekonać się na własnej skórze o skuteczności lub jej braku, nie ponosząc jednocześnie zbyt dużych kosztów.

Przegląd rynku biopreparatów na słomę

Jakie tego typu preparaty są na rynku? Poniżej podajemy wybrane z nich.

Bi Słoma to nawóz mikrobiologiczny na bazie bakterii i grzybów naturalnie występujących w glebie. Producent zapewnia o efektach działania w postaci rozkładu resztek pożniwnych do łatwo przyswajalnej postaci, a ponadto poprawie struktury gleby czy stworzenia lepszych warunków rozwoju pożytecznej mikroflory. Po zastosowaniu preparatu należy zmieszać go płytko z glebą lub przeprowadzić wałowanie. Zalecana dawka wynosi 1-2 kg/ha, a 1 kg kosztuje obecnie średnio 160 zł brutto.

Bactim Słoma to płynny biopreparat, zawierający bakterie Bacillus, pochodzące z naturalnego środowiska. Po zastosowaniu mają one za zadanie w szybkim tempie rozmnożyć się w glebie, co ma usprawnić rozkład resztek pożniwnych nawet w trudnych warunkach. Zalecana dawka wynosi 1-2 l/ha, a 1 litr kosztuje obecnie średnio 45 zł brutto.

Słomer to preparat będący koncentratem bakterii odpowiadających za rozkład słomy i resztek pożniwnych. Zawiera bakterie Bacillus subtillis, Bacillus coagulans, Bacillus polymyxa, Bacillus megaterium, Bacillus licheniformis, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei, Lactobacillus acidophilus, Lactobacilus rhamnosus, Bifidobakterium animalis, Bifidobakterium breve. Zalecana dawka wynosi 2 l/ha, a 1 litr kosztuje obecnie średnio 45 zł brutto.

Fortelitic Słoma jest biopreparatem zawierającym mikroorganizmy wraz z pożywką, mającą usprawnić ich namnażanie. Producent zapewnia nie tylko o szybszym rozkładzie słomy, ale też poprawie struktury gleby czy zwiększonej adsorpcji wody. Zalecana dawka wynosi 2-3 l/ha, a 1 litr kosztuje obecnie średnio 90 zł brutto.

Humus Active z kolei, oprócz mikroorganizmów, zawiera kwasy huminowe i fulwowe, huminy, ulminy czy makro- i mikroelementy. Spośród mikroorganizmów producent wymienia między innymi bakterie Pseudomonas, Azotobacter i Bacillus czy grzyby Trichoderma. Wśród składników pokarmowych znajduje się przede wszystkim bezcenny azot, ale też fosfor, potas, magnez czy wapń. Zalecana dawka wynosi 5 l/ha, a 1 litr kosztuje obecnie średnio 10 zł brutto.