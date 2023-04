Nieformalny podział biopreparatów spotykany w wielu publikacjach obejmuje biopestycydy, bionawozy, preparaty mikrobiologiczne i biostymulatory. Z relacji rolników zajmujących się ekologiczną produkcją roślinną wynika, że najczęściej ich wybór w kontekście biopreparatów pada na biostymulatory – środki wpływające korzystnie na rozwój roślin lub procesy życiowe, a także na efektywne mikroorganizmy. Jak oceniają działanie tych produktów rolnicy? Zapytaliśmy kilku z nich.

Robert Machowski z województwa podkarpackiego prowadzi gospodarstwo ekologiczne "Eko Pasje". Jak przyznaje, stosuje w swoim gospodarstwie biostymulatory m.in. oparte na aminokwasach i efektywne mikroorganizmy, które są uzupełnieniem nawozów naturalnych.

Podobnego zdania byli kolejni rozmówcy, którzy podkreślali, że efekt działania mikroorganizmów jest zauważalny tylko przy zapewnieniu im odpowiednich warunków do działania.

Według Bartłomieja Piskorskiego z woj. kujawsko-pomorskiego, przy aplikacji biopreparatów efekt może zaskoczyć, jednak często przy kumulacji prac polowych warunki niezbędne dla mikroorganizmów są trudne do zapewnienia.

- Stosuję efektywne mikroorganizmy i testuje biopreparaty. Co można zauważyć, by dostrzec efekt ich działania, należy to zrobić zgodnie z zaleceniami – tu mowa o wodzie, temperaturze wody, porze i terminie ich aplikacji. Niekiedy są to warunki trudne do uzyskania, zwłaszcza gdy mamy skumulowany sezon prac polowych. Są to preparaty wrażliwe na okienko zabiegowe, jednak uważam, że jest to dobry kierunek i możemy zastąpić nim chemię syntetyczną, tylko wymaga rozwoju – mówił rolnik.