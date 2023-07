Jak informuje Inspekcja, próbki pobierane przez inspektorów PIORiN trafiają do Laboratorium Badania GMO, wchodzącego w skład Centralnego Laboratorium w Toruniu. W bieżącym roku prowadzone są badania materiału roślinnego trzech gatunków roślin uprawnych: kukurydzy, soi i rzepaku.

W celu wykrycia GMO w badanym materiale, po odpowiednim przygotowaniu próbki do badań (homogenizacja, wydzielenie próbek testowych), przeprowadza się szereg analiz technikami molekularnymi tj. PCR/Real-time PCR.

Aby usprawnić i udoskonalić przebieg procesu badawczego oraz zwiększyć przepustowość analiz, Laboratorium Badania GMO oprócz manualnych systemów izolacji DNA i nastawiania reakcji PCR, od niedawna waliduje również izolację genomowego DNA i przygotowywanie reakcji PCR/Real-time z wykorzystaniem automatycznych stacji pipetujących.

- Zautomatyzowany proces izolacji kwasów nukleinowych jest realizowany przy pomocy systemów dysponujących 4 kanałami pipetującymi. Daje to możliwość sprawnej izolacji od 8 do 48 próbek i skutecznie zabezpiecza przed ich kontaminacją. Bioroboty wykorzystywane będą w laboratorium podczas wykonywania analiz materiału roślinnego pod kątem obecności organizmów genetycznie zmodyfikowanych w dwóch etapach rutynowych badań: izolacji DNA z próbki testowej oraz do przygotowywania reakcji Real-time PCR w wielodołkowej płytce (384 dołki) – podaje PIORiN.