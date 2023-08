Zaprawianie materiału siewnego to najtańszy i jeden z najbardziej skutecznych sposobów ochrony roślin. Przy cięciu kolejnych substancji do zapraw fungicydowych i insektycydowych, asortyment ochrony chemicznej znacznie się skurczy. Co w takim wypadku oferuje ochrona biologiczna?

Badania w kontekście zaprawiania materiału siewnego prowadziły w 2022 r. prof. dr hab Jolanta Kowalska i mgr inż. Joanna Łukaszyk z Instytutu Ochrony Roślin. Według stanu na rok 2022, zarejestrowane były 104 zaprawy fungicydowe oraz 5 zapraw insektycydowych. Kolejne substancje czynne przewidziane do wycofania w bieżącym roku, spowodują zmniejszenie liczby dostępnych zapraw. -Przewiduje się, że dostępnych będzie jedynie 96 zapraw fungicydowych oraz 5 insektycydowych, a w przypadku wycofania kolejnych, zostanie tylko 31 zapraw fungicydowych oraz 4 zaprawy insektycydowe – podają ekspertki.

Preparaty biologiczne do zaprawiania nasion

Forma ochrony biologicznej szerzej stosowana jest na rynku produkcji ekologicznej. Tu metody zaprawiania nasion oparte są głównie na preparatach mikrobiologicznych, biotechnicznych i substancjach naturalnych. Pierwsza grupa – preparaty mikrobiologiczne - zawiera mikroorganizmy pożyteczne, które ograniczają lub zwalczają chorobotwórcze mikroorganizmy zasiedlające nasiona oraz patogeny glebowe.

Preparatów „gotowych” dostępnych na rynku, na ten moment jest niewiele. Do zaprawiania wykorzystywane są środki mikrobiologiczne zawierające bakterie np. Bacillus spp., Pseudomonas spp. czy grzyby Trichoderma spp., Pythium oligandrum. Aktualnie zakwalifikowana jest jedna zaprawa fungicydowo-insektycydowa do stosowania w rzepaku przeciwko suchej zgniliźnie kapustnych i pchełkom (Integral-Pro) oraz zaprawy fungicydowe przeznaczone do zaprawiania bulw przeciwko rizoktoniozie ziemniaka (Proradix, Serenade). Produkty biologiczne do zaprawiania materiału siewnego zbóż znajdziemy na rynku pod nazwami Panoramix, Coveron, SuperPower. Również szczepionki bakteryjne zawierające Azotobacter i Rhizobium, niezbędne do zastosowania w uprawie roślin bobowatych, nanosi się na nasiona w sposób charakterystyczny dla zapraw.

Zaprawy biotechniczne

Preparaty biotechniczne to produkty oparte na naturalnych substancjach lub wyciągach roślinnych. W uprawach ekologicznych są to często substancje podstawowe, dostępne nawet w domu pod ręką. W zaprawianiu nasion stosuje się np. ocet do dezynfekcji powierzchni nasion, czy też otoczkowanie nasion zbóż mlekiem w proszku. Dostępne na rynku produkty są oparte na wyciągach i maceratach roślinnych m.in. z czosnku (preparat Bioczos).

Do środków biotechnicznych zaliczana jest także substancja naturalnego pochodzenia o nazwie Chitozan - wpływa na ograniczenie rozwoju chorób, oddziałuje na jakość kwiatów oraz stymuluje rozwój i wzrost roślin. Tą grupę obejmują również biostymulatory na bazie ekstraktów z glonów, kwasów huminowych i humusowych oraz biostymulatory aminokwasowe. Ich zastosowanie w zaprawianiu nasion ma wpływ na wzrost roślin, gdyż cząsteczki aminokwasów mogą oddziaływać na procesy fizjologiczne korzystnie dla rozwoju roślin.

Asortyment środków i metod alternatywnych w stosunku do zapraw chemicznych stale się rozwija i jest to rynek od lat praktykowany przez producentów ekologicznych. Jednak by wdrożyć szersze rozwiązania w skali upraw konwencjonalnych, potrzebne są kolejne badania naukowe i opracowania praktyków, by sprostać wyzwaniom rzucanym ochronie roślin.