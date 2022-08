Pierwszy raport niemieckiego ministerstwa rolnictwa (BMEL) o zbiorach w 2022 r. mówi o blaskach i cieniach uprawy poszczególnych gatunków roślin.

Z jednej strony jest dobra wiadomość: w wielu regionach, ale niestety nie wszędzie, zboża ozime i rzepak skorzystały z opadów zeszłej zimy i dzięki temu były w stanie przeciwstawić się upałom i suszy wczesnym latem.

W przeciwieństwie do zeszłego roku, w tym roku jest mnóstwo owoców. Rośnie też asortyment warzyw ekologicznych.

Poważne straty w plonach kukurydzy na ziarno

Z drugiej strony odnotowano poważne straty: plon kukurydzy na ziarno jest w wielu regionach katastrofalny. Rolnicy często nie mają innego wyjścia, jak tylko przetworzyć je na kiszonkę, aby w ogóle cokolwiek uzyskać. A łąki w wielu miejscach nie są już zielone, ​​ale raczej brązowe, bo wyschły. Oznacza to, że brakuje kilku pokosów na zimową karmę dla zwierząt.

Wraz z klimatem zmienia się pogoda, a wraz z nim warunki dla rolnictwa coraz bardziej fundamentalnie. Zmiany są teraz naprawdę namacalne i znajdują również odzwierciedlenie w raporcie ze zbiorów.

Z wyjątkiem lutego i kwietnia we wszystkich miesiącach 2022 roku opady były niewystarczające. Również w tym roku wystąpiła wyraźna wiosenno-letnia susza. W całych Niemczech brakuje 40 procent opadów, które zwykle występują latem. Jeśli w nadchodzących tygodniach i miesiącach nie będzie padało znacznie więcej – a tę obawę potwierdzają niektóre modele prognostyczne – rok 2022 może być gorszy niż rok suszy 1959.

Tygodnie suszy, upalne dni i „tropikalne noce” powodują wysychanie strumieni i spadek poziomu rzek do historycznie niskiego poziomu. Dane satelitarne pokazywały w połowie sierpnia na około 55 tys. hektarów w Niemczech wybuchły pożary lasów, w tym pożary lasów. Sytuacja w wielu krajach UE jest jeszcze gorsza i częściowo niekontrolowana.

Po prawie niekończących się okresach upałów w niektórych rejonach nastąpiła nagła zmiana pogody. Wiele regionów zostało dotkniętych przez burze, ale na szczęście szkody spowodowane przez burze były głównie lokalne. Ale kiedy burza uderzyła w region, czasami dochodziło do całkowitych strat zbiorów. W sąsiedztwie, często zaledwie kilka kilometrów dalej, pola i plony zostały oszczędzone.

BMEL o zbiorach poszczególnych gatunków roślin uprawnych

Zboża ogółem

Słaby wynik, jaki pojawia się w przypadku kukurydzy na ziarno, znacznie obniża, skądinąd dodatni, ogólny bilans produkcji niemieckich zbóż. Zbiory zboża, jako całości, czyli łącznie z kukurydzą na ziarno, wyniosą około 43,2 mln ton. W porównaniu z poprzednim rokiem byłoby to o 2 proc. więcej, w wieloletnim porównaniu od 2016 do 2021 r. to wciąż o 0,2 proc. więcej niż średnia z tych lat. Nawet uwzględniając kukurydzę na ziarno dla całego obszaru Niemiec, można obecnie uważać tegoroczne średnie zbiory zbóż za średnie.

Pszenica ozima

Najważniejszą i jednocześnie najbardziej produktywną uprawą zbóż w Niemczech jest nadal pszenica ozima. Powierzchnia uprawy wzrosła nieznacznie o 0,8 proc. do 2,89 mln ha w porównaniu z poprzednim rokiem. Pszenica ozima stanowi 47 proc. całkowitej powierzchni uprawy zbóż na ziarna. Średnia wydajność z hektara wynosi 76,2 dt/ha. Ilość zebranej pszenicy ozimej osiągnie, zatem nieco ponad 22 mln ton. W porównaniu z poprzednim rokiem byłby to wzrost o 4,6 proc. Wynik ten jednak odstaje od wieloletniej średniej o 0,8 proc.

Owies

Trend w kierunku zwiększonej uprawy owsa nie jest kontynuowany, chociaż firmy przetwórcze (zwłaszcza młyny) zgłaszają rosnące zapotrzebowanie na ten surowiec. W porównaniu z poprzednim rokiem powierzchnia uprawy owsa spadła o 9,5 proc. i osiągnęła około 160,4 tys. ha w porównaniu wieloletnim oznacza to jednak wzrost o 13,9 proc. Przy 45,9 dt/ha wynik jest lepszy niż rok wcześniej (+6,1 proc.) i niż w porównaniu wieloletnim (+4,8 proc.). Zbiory wynoszące około 735,7 tys. ton są o cztery procent niższe niż w ubiegłym roku. W porównaniu do średniej z lat 2016-2021 nadal jednak jest to wzrost o 19,4 proc.

Kukurydza

Ponieważ kukurydza na ziarno jest zbierana znacznie później niż inne rodzaje zbóż, szacunki plonów w sierpniu są nadal obarczone większą niepewnością, zwłaszcza, że w tym roku – podobnie jak w 2018 r. – można założyć, że na niektórych obszary kukurydzy na ziarno zostaną przedwcześnie rozdrobnione nie będą zebrane w postaci ziarna.

Według obecnego stanu, opartego na szacunkach z siedmiu krajów związkowych, średni plon z hektara wynosi około 75 dt/ha. Byłoby to nawet poniżej plonów z roku suszy 2018 (81,4 kwintali z hektara). W oparciu o te założenia można by oczekiwać zbiorów kukurydzy na ziarno na poziomie około 3,5 mln ton; byłoby to o 21,5 proc. mniej niż rok wcześniej i o 12,7 proc. mniej niż średnia sześcioletnia.

Nasiona oleiste

Tegoroczne zbiory rzepaku ozimego, najważniejszego gatunku nasion oleistych w niemieckich uprawach, mają wynieść na tle tegorocznych upałów i suszy prawie 4,3 mln ton. W porównaniu z poprzednim rokiem oznacza to wzrost wolumenu o 22,3 proc. W porównaniu do średniej z lat 2016-2021 to o 14,8 proc. więcej.

Wobec pożądanego rozwoju płodozmianu pozytywnym zjawiskiem jest również znaczny wzrost uprawy słonecznika. W porównaniu z ubiegłym rokiem powierzchnia uprawy słonecznika wzrosła o 123 procent do około 85,3 tys. ha, z naciskiem na Brandenburgię i Saksonię-Anhalt.