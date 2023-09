Bor w rzepaku jest składnikiem koniecznym. Aplikacja tego mikroelementu jest koniecznością, a nie wyborem. Brak dostarczenia tego pierwiastka z dozą niemal całkowitej pewności obniża plonowanie rzepaku.

Bor odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie niemal wszystkich obszarów życiowych roślin rzepaku

Brak zaopatrzenia w ten pierwiastek prowadzi do obniżki plonowania

Polskie gleby bardzo ubogie w bor

Choć wielu producentów podkreśla, że w tym sezonie planują ograniczyć wydatki na ochronę i nawożenie, to jednak tnąc koszty trzeba robić to mądrze. Z pewnością nie jest dobrym pomysłem rezygnacja z podawania boru. Ten jest w rzepaku równie ważnym elementem nawożenia oraz dokarmiania, jak i sam azot. Musimy wiedzieć, że niedobór boru w okresie jesiennym wpływa na plonowanie - rzecz jasna zdecydowanie negatywnie.

Zacząć trzeba od tego, że podawania boru nie unikniemy na żadnej plantacji. Wedle szacunków przynajmniej 70% polskich ziem jest ubogich w ten pierwiastek. I to w najbardziej pozytywnym scenariuszu. Część badań wskazuje, że ewentualne niedobory występują we wszystkich glebach w kraju. Niedoborom sprzyja zasobność polskich ziem - niestety gospodarujemy w znacznej części na ziemiach słabych. Na takich stanowiskach bor jest szybko przemieszczany i wymywany. Nieco lepsza sytuacja jest na ziemiach cięższych, ale i te wykazują niski poziom zasobności w omawiany mikroelement. Zwróćmy także uwagę, że rośliny lepiej zaopatrzone są w bor na ziemiach o dobrej zawartości materii organicznej. Z kolei stanowiska świeżo po wapnowaniu mogą cechować się ograniczoną dostępnością boru dla roślin, podobnie gleby o wysokim pH.

Niedobory ujawniają się dość szybko

W tym sezonie niedobory boru mogą być dość szybko zauważalne na roślinach, jeśli nie pojawią się opady deszczu. A prognozy długoterminowe nie są dla nas jak dotąd łaskawe i wrzesień zapowiada się jako wybitnie suchy. Tymczasem w okresach o szczególnie niskiej wilgotności gleby braki zaopatrzenia w bor ujawniają się znacznie szybciej. Niemniej nie tylko susza sprzyja pojawieniu się oznak niedoborów boru. Także i silne deszcze oraz niskie temperatury nie są tu wskazane. Dodatkowo bor nie przemieszcza się ze starszych części roślin do młodszych. A to w praktyce oznacza, że młode przyrosty nie są zaopatrzone w ten składnik nawet w najmniejszym stopniu. Ogólnie przyjmuje się, że szczególne zapotrzebowanie na bor wykazują rośliny o intensywnym wzroście lub w okresach szczególnej dynamiki rozwojowej - kolejne przyrosty, pojawiające się w szybkim tempie, nie otrzymują wówczas podanego mikroelementu ze względu na fakt, iż ten nie jest przemieszczany do młodych liści.

Bor bilansuje gospodarkę pokarmową roślin

Za co więc odpowiada właściwie bor? Wymieńmy tylko kilka najważniejszych funkcji tego mikroelementu w roślinie. Przede wszystkim ma duży udział w gospodarowaniu podstawowymi makroelementami, czyli azotem, fosforem i potasem. Tu obowiązuje elementarne zasady - brak jednego mikroelementu może wpływać na pobranie i przetworzenie w roślinie innych składników odżywczych. Jeśli więc roślina nie jest zaopatrzona optymalnie właśnie w bor to na nic wysokie nawożenie azotem, podawanie potasu, dostosowywanie dawek do badań glebowych etc.

W okresie jesiennym szczególnego znaczenia nabiera wpływ boru na rozwój stożka wzrostu. W istocie obok regulacji wzrostu to właśnie optymalne zaopatrzenie w bor pozwala na odpowiedni jego rozwój.

Pamiętajmy, że odpowiednie zaopatrzenie w składniki pokarmowe zwiększa również poziom zdrowotności roślin. Tu wracamy poniekąd do rozważań z wcześniejszej części - z jednej strony niedobory boru będą skutkować bezpośrednio ograniczoną zdrowotnością roślin, ale pośrednio wpływać będą na "głód" wobec podstawowych makroelementów. A głodna roślina to często "chora" roślina lub na odwrót - rozwój chorób jest znacznie szybszy, kiedy organizm głoduje.

W trzech lub czterech dawkach

W praktyce najbardziej efektywne jest podanie boru nawet w trzech - czterech dawkach - jednej lub dwóch aplikacjach jesiennych i dwóch wiosennych. Przy czym często jest on aplikowany łącznie dwukrotnie - po razie na jesień i wiosnę. Nie jest to błąd ale w takim modelu agrotechnicznym musimy liczyć się z tym, że w pewnym momencie kolejne części roślin pozbawione będą tego mikroelementu (zwłaszcza w okresie wiosennym).

Jesienią pierwszą dawkę powinniśmy podać już w momencie, kiedy rzepak osiąga fazę 4 - 6 liści (BBCH 14 - 16). Wówczas aplikacja boru może odbywać się w jednym zabiegu wraz z podaniem insektycydów, regulatorów, fungicydów czy graminicydów. Dawka w tej fazie rozwojowej to około 150 - 200 g boru/ha. Pamiętajmy jednocześnie o odpowiedniej kolejności mieszania poszczególnych preparatów.