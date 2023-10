Brakuje preparatów do zwalczania mszyc w jęczmieniu ozimym

Warunki pogodowe sprzyjają pojawom mszyc. fot.KB

Ciepła i długa jesień to zwiększone nasilenie występowania szkodników w oziminach, a przez to wyzwanie w ochronie dla producentów. Założone plantacje jęczmienia szpilkują, a z rozwojem uprawy na polach pojawia się coraz więcej mszyc. Problemem jednak pozostaje walka ze szkodnikami – brakuje zarejestrowanych dla tej uprawy insektycydów do stosowania jesienią.

Zmieniający się klimat i związany z tym wzrost temperatury, skutkuje występowaniem łagodnych zim, czy wydłużającej się jesieni. Stwarza to dobre warunki dla rozwoju agrofagów takich jak mszyce, czy skoczki, które są odpowiedzialne za przenoszenie chorób wirusowych. Chodzi głównie o wirus żółtej karłowatości jęczmienia (BYDV- Barley Yellow Dwarf Virus), który w uprawie zbóż może znacznie obniżać plonowanie. Czytaj więcej Idealne warunki dla mszyc. Szkodniki masowo przelatują z kukurydzy Po kukurydzy, liczne naloty mszyc w oziminach Jak pisał Karol Bogacz na portalu farmer.pl, mszyce licznie występują na plantacjach kukurydzy. Po konsumpcji, owady wędrują z tej uprawy na młode rośliny ozime. Rozpoczynające się żniwa kukurydziane to moment do zmiany żywiciela dla mszyc, więc warto zlustrować wschodzące oziminy, a zwłaszcza jęczmień i w następnej kolejności pszenicę. Mszyce wędrują z upraw kukurydzy na młode rośliny ozime, które mogą infekować wirusem BYDV. fot. AK Najczęściej pojawiającą się w tym okresie jest mszyca czeremchowo-zbożowa. Zależnie od tego gdzie szkodnik wcześniej żerował, może on być wektorem wirusa. Objawy żółtej karłowatości jęczmienia są widoczne dopiero na wiosnę (przyhamowany rozwój, krzaczasty pokrój, przebarwienia liści – żółte dla jęczmienia i fioletowo-purpurowe w pszenicy), jednak walka z agrofagiem jest zalecana już jesienią. Dla pszenicy ozimej zarejestrowane są insektycydy z grupy pyretroidów (lambda-cyhalotryna), neonikotynoidów (acetamipryd). W przypadku jęczmienia ozimego, producenci w zasadzie nie mają do wyboru środków ochrony i są zmuszeni do stosowania „poza etykietowego”. Czytaj więcej Odchwaszczanie zbóż ozimych bezpośrednio po siewie Jesienne zwalczanie mszyc. Producenci pozostawieni bez rozwiązań Przy zmianach klimatu, ograniczenia związane Zielonym Ładem i wycofywaniem wielu substancji czynnych stanowią wyzwanie w ochronie dla rolników. O komentarz w sprawie poprosiliśmy prof. Marka Mrówczyńskiego, dyrektora Instytutu Ochrony Roślin - PIB w latach 2018-2021 oraz 2007-2012. - Presja mszyc jest bardzo duża. Wegetacja jest długa i się przeciąga, a zagrożenie będzie rosło. Preparaty w Polsce na mszyce są zarejestrowane, ale np. na pszenicę ozimą. Dla jęczmienia ozimego mamy to samo zastosowanie przeciwko tym samym wektorom, ale zgody dla środków ochrony nie ma. Powiedziałbym, że w przypadku uprawy jęczmienia zagrożenie jest w 100% większe, niż w pszenicy, a nie ma nic do ochrony – wskazywał prof. Mrówczyński. Jak dodawał, wnioski o zezwolenie stosowania środków do walki z mszycami w uprawie jęczmienia ozimego były stosowane do Ministerstwa Rolnictwa, ale nie przyniosło to efektów. Apelowaliśmy o to z Instytutu Ochrony Roślin wraz z Polskim Związkiem Producentów Roślin Zbożowych, ale zmian nie widać. Zmusza to praktyków do stosowania poza etykietowego środków, a tak nie powinno być. Przy obecnym zagrożeniu i warunkach dla rozwoju mszyc problem jest duży, więc plantacje będą chorować – podkreślał ekspert. W latach ubiegłych skuteczne w ograniczaniu mszyc, były zaprawy nasienne. Jednak na ten moment również i takie rozwiązanie nie jest już dostępne. Czytaj więcej Wysokie porażenie chwościkiem buraka na południu kraju. Jaka polaryzacja?

