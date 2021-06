Burak Conviso – spostrzeżenia praktyka

Już drugi raz w tym sezonie obserwujemy plantację obsianą tymi odmianami. Przekazujemy uwagi gospodarza dotyczące różnic ich wzrostu w stosunku do odmian konwencjonalnych.

System Conviso Smart to innowacyjna technologia ochrony buraka cukrowego przed chwastami, opierająca się na odmianach Smart KWS, oraz herbicydzie totalnym Conviso One. Uzyskane odmiany powstały przy stosowaniu klasycznych metod hodowli.

Jak twierdzi plantator, nowe odmiany odznaczają się specyficzna cechą fizjologiczną, dzięki której stres wywołany opryskiem herbicydowym jest przez rośliny bardzo szybko przełamywany.

Z zamieszczonego poniżej filmu można się też dowiedzieć jak gospodarz „dopinguje” rośliny do szybszego wzrostu korzeni, kosztem wielkości ich rozet liściowych

. Informacja jest tyleż interesująca, co i skłaniająca do szerszej dyskusji. W filmie jest też wątek dotyczący odżywiania buraka cukrowego jeszcze innym pierwiastkiem. Którym? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w dołączonym filmie. Zapraszamy do jego obejrzenia.