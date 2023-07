Cechy rzepaku determinujące plon. Na które postawić?

Odmiana rzepaku ozimego SY Glorietta posiada cechę efektywnego wykorzystania azotu, dzięki której jest w stanie zbudować dużo wyższy plon nawet w przypadku deficytu azotu. fot. Syngenta

Wybór odpowiedniej odmiany to czynnik, który bezpośrednio jest zależny od plantatora. W dobie wielu niepewności na rynku, to co wyprodukujemy powinno być przede wszystkim dobrej jakości. Na jakie parametry odmian warto postawić względem optymalizacji kosztów? Jakie cechy wybrać, by uzyskać możliwie wysokie plony?

Rzepak ozimy jest rośliną, która potrafi odwdzięczyć się plonem, jednak wymaga wysokich nakładów pracy. Obserwując rynek widzimy, że zawirowania giełdowe odbiły się również na cenie rzepaku. Dlatego biorąc pod uwagę, że podstawowym czynnikiem uprawy jest jej opłacalność, na jakie parametry odmian postawić przy optymalizacji kosztów? Czytaj więcej Sposób Syngenty na badanie gleby. Interra Scan – innowacyjne narzędzie skanujące Nowe zasady zmianowania upraw, czyli norma GAEC 7, zakłada realizację praktyk służących zmianowaniu oraz dywersyfikacji upraw na gruntach ornych. Rozważając rzepak w płodozmianie, warto przyjrzeć się kilku cechom, które będą gwarantowały stabilny plon, a przy tym zdrowotność odmian. Co jeszcze brać pod uwagę? O tym rozmawiamy z ekspertem firmy Syngenta - Krzysztofem Kłódkiewiczem, obejmującym stanowisko Seeds Product Manager Cereals / Technical Manager Cereals & WOSR. Krzysztof Kłódkiewicz fot. Syngenta FARMER: Rzepak jest rośliną stale wpisaną w krajobraz upraw, jednak coraz częściej rolnicy wprowadzają go na słabe stanowiska. Jakie cechy powinna mieć odmiana, by poradzić sobie w trudniejszych warunkach? Krzysztof Kłódkiewicz: Należy zacząć od tego, że rzepak ozimy jest rośliną, która preferuje mocniejsze stanowiska i intensywną uprawę. W zasadzie właśnie w takich warunkach mamy możliwość uzyskania najwyższych plonów. Z drugiej strony wiemy, że w naszym kraju występuje bardzo wiele stanowisk o glebach słabszych i mozaikowatych. Są to często pola o większej przepuszczalności wody, czyli z tendencją do szybszego występowania stanów suszy. Również na takich polach rzepak musi sobie radzić i osiągać dobre plony. Odmiana, która ma wydać zadowalający plon w takich warunkach powinna charakteryzować się wysokim wigorem jesiennym, dzięki czemu rośliny mają możliwość szybkiego rozwoju i uniknięcia suszowych warunków po siewie. Z kolei odmiany o wysokim wigorze wiosennym, szybko startują po zimie. Mają więc możliwość wykorzystania zgromadzonych przez zimę zasobów wody w glebie. Odmiany takie szybciej się regenerują po ewentualnych uszkodzeniach zimowych, ale również szybciej osiągną fazy wzrostu, dzięki czemu w mniejszym stopniu odczują niekorzystne warunki suszowe. Poza wigorem odmiana na słabsze stanowiska glebowe powinna charakteryzować się odpowiednią budową roślin. Tutaj podstawową cechą wpływającą na przydatność odmiany będzie bujny, mocno rozwinięty system korzeniowy. Dzięki temu roślina będzie w stanie szybciej zaopatrzyć się w wodę i składniki pokarmowe niezbędne do prawidłowego rozwoju. Warto też wspomnieć o odmianach wcześnie dojrzewających, w przypadku których ryzyko strat wynikających z wystąpienia niekorzystnych zjawisk pogodowych (np. burza, grad) jest mniejsze. Farmer: Co z kwestią zdrowotności roślin? Na które choroby szczególnie powinniśmy zwracać uwagę w doborze odmian? Krzysztof Kłódkiewicz: Wysoka zdrowotność roślin i odporność odmian na najczęściej występujące choroby grzybowe i wirusy, jest wartościową cechą dla dobrego rozwoju rzepaku, zarówno w warunkach stresowych, jak i tych bardziej sprzyjających. W portfolio firmy mamy odmiany charakteryzujące się wysoką tolerancją na suchą zgniliznę kapustnych oraz zgniliznę twardzikową, które od lat są chorobami bardzo często występującymi. Warto tu wspomnieć o jeszcze jednej chorobie, która jak wynika z naszych obserwacji polowych, występuje bardzo często i bardzo szeroko na terenie kraju. Wspomnianą chorobą jest wertycilioza, która jest chorobą płodozmianową ujawniającą się dopiero w późnych stadiach rozwoju roślin. Co gorsze choroba może powodować bardzo wysokie straty w plonie. Do jej zwalczania nie ma niestety zarejestrowanych żadnych fungicydów, a jedynym sposobem walki z chorobą jest stosowanie odmian z wysoką tolerancją genetyczną. Takimi odmianami w protfolio firmy Syngenta są: SY Cornetta, SY Glorietta, a także odmiany z odporności na specyficzne rasy kiły kapusty, czyli SY Alibaba i SY Aliboom. W temacie zdrowotności warto wspomnieć, że wszystkie najnowsze odmiany posiadają gen odporności na wirusa żółtaczki rzepy. Dodatkowo, praktycznie wszystkie nasiona oferowane przez firmę Syngenta na Polski rynek, zaprawione są zaprawą fungicydową i insektycydową. Aby sprostać wymaganiom rynkowym do zaprawiania naszych nasion wykorzystujemy najlepsze dostępne rozwiązanie na rynku, które pozwolą chronić rośliny rzepaku ozimego przed uszkodzeniami powodowanymi przez szkodniki. Farmer: Odwieczne pytanie dla doboru odmian: mieszańcowa czy populacyjna? Jakie dobierać do bardziej wymagających stanowisk? Krzysztof Kłódkiewicz: W kontekście przydatności na trudniejsze warunki i stanowiska, najlepszym wyborem jest odmiana mieszańcowa, czyli tzw. odmiana hybrydowa. Wynika to z posiadania przez odmiany wcześniej wymienionych cech oraz wysokiej zdolności do adaptacji roślin w niesprzyjających warunkach. W portfolio firmy Syngenta posiadamy kilka odmian o bardzo dobrym pakiecie cech sprzyjających uprawie nawet na trudnych stanowiskach. Są to między innymi odmiana SY Floretta, która w doświadczeniach Demo na polach rolników sprawdzała się znakomicie, odmiana SY Cornetta, która posiada bardzo wysoką zdrowotność roślin, ale także SY Glorietta, która bardzo dobrze sprawdza się również w takich krajach jak Węgry i Rumunia, gdzie bardzo często występują okresy suszy. W portfolio firmy Syngenta kilka odmian posiada bardzo dobry pakiet cech sprzyjających uprawie nawet na trudnych stanowiskach. To między innymi odmiana SY Floretta. fot. Syngenta Farmer: Odpowiedzią hodowli na poprawę wykorzystania składników pokarmowych w glebie, są odmiany lepiej wykorzystujące azot. Dla rolników to ważny aspekt, również w kontekście oszczędności przy dawkowaniu nawozu. Jakie rozwiązania proponuje Syngenta? Krzysztof Kłódkiewicz: Bardzo ciekawym tematem w uprawie rzepaku ozimego jest efektywność wykorzystania azotu, co bezpośrednio wiąże się z kwestiami optymalizacji kosztów produkcji. Odmiany o wysokiej efektywności wykorzystania azotu powinny charakteryzować się silnym, dobrze rozwiniętym systemem korzeniowym oraz roślinami i wysokim wigorze, zdrowotności i biomasie. Rośliny takie z jednej strony potrafią szybko pobierać składniki pokarmowe i wodę z gleby, ale również efektywnie je transportować i wykorzystywać finalnie do wytworzenia jak największego plonu z dostępnych zasobów. Odmiana SY Glorietta udowodniła posiadanie tej cechy w doświadczeniach polowych (DE 2018-2021). W warunkach zredukowanego nawożenia do poziomu 80kg N na hektar, uzyskała średni plon na poziomie 49 dt/ha, czyli o ok. 900kg/ha więcej niż średnia odmiana w doświadczeniu. Farmer: Podsumowując, jakie więc parametry odmian są najważniejsze względem optymalizacji kosztów? Krzysztof Kłódkiewicz: Tak jak już wcześniej wspomniałem, bezpośredni wpływ na koszty ma efektywność wykorzystania azotu, dzięki której odmiana taka jak SY Glorietta, jest w stanie zbudować dużo wyższy plon nawet w przypadku deficytu azotu. Oczywiście również wysoka zdrowotność roślin może pozwolić na optymalizację kosztów ochrony fungicydowej. Jednocześnie dzięki wysokiej zdrowotności możliwa jest ochrona plonów w przypadku, gdy z różnych powodów efektywność ochrony fungicydowej jest niska (np. niekorzystne warunki do wykonania zabiegu, źle dobrane substancje czy brak możliwości wykonania zabiegu). Farmer: Dziękuję za rozmowę.

