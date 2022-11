Ceny materiału siewnego kukurydzy wzrosły o 20 - 40%. Topowe odmiany są droższe nawet o 50%. Czy podwyżki te są adekwatne do cen nasion w skupach?

Materiał siewny niektórych odmian kukurydzy odnotował skokowy wzrost w ciągu dwóch lat.

Słabnie dostępność wybranych odmian.

Wysoki wzrost już od dwóch sezonów

Podwyżki cen nasion kukurydzy były zapowiadane przez firmy nasienne i dystrybucyjne już od dłuższego czasu. Oczywiście wiąże się to z ogólną sytuacją gospodarczą i wzrostem kosztów produkcji, transportu etc, ale też w dużej mierze od problemów suszowych na plantacjach nasiennych (m.in. we Francji czy Rumunii). Po publikacji cenników widzimy, że podwyżki faktycznie są dotkliwe.

Zmiany cen prześledźmy na podstawie dwóch odmian (odmiana “ekonomiczna” oraz “premium” - obie w jednostkach siewnych 50 tys nasion).