Ostatnie opady deszczu wstrzymały zbiory rzepaku. Ale ceny każdego dnia są inne. Widać delikatne spadki, ale tona nie kosztuje mniej niż 3 tys. zł.

Ostatnio podawaliśmy ceny rzepaku 8 lipca. Wówczas tona „czarnego złota” kosztowała od 3200 do 3305 zł. Teraz po kilku dniach można zauważyć, nieznaczne, ale jednak spadki cen. Tona nasion wyceniana jest na od 3100 do 3250 zł. W tym czasie , co widać na wykresie, na giełdzie Matif cena rzepaku również się obniżyła.

Ceny rzepaku – 13 lipca 2022 r.

Poniżej publikujemy zestawienie przygotowane przez Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych z 13 lipca 2022 r. na podstawie telefonicznych rozmów ze skupującymi. Co ważne coraz więcej firm posiada już cennik na rzepak.

Podane ceny są zasadniczo za standardowy rzepak technologiczny - wilgotność 9%, zanieczyszczenia 2%, zaolejenie 40%. Dopłata/potrącenie za wilgotność i zanieczyszczenia; wyłącznie potrącenie za zaolejenie poniżej 40%; *- warunki niemieckie. Zwykle jest to też loco magazyn kupującego w zł/t.

Źródło: KZPRiRB

Cennik został podzielony na dwie części. Pierwsza dotyczy cen w zakładach przetwórczych. Druga firm pośredniczących. Różnic w tej kwestii raczej nie widać.

Dzienne ceny skupu rzepaku w kraju w zakładach przetwórczych według KZPRiRB:

ADM Czernin – 3250,

ADM Szamotuły – 3250,

Agrolok Osiek (Różewo) – 3250 (3150),

Bastik – 3100,

Bunge (magazyn Brzeg, Kruszwica) – 3240 (3200*),

Komagra (Kosów Lacki) – 3220,

Komagra (magazyny własne) – 3195,

Komagra (Tychy) – 3220,

ZT Bodaczów – Viterra – 3180.

Dzienne ceny skupu rzepaku w kraju w firmach pośredniczących według KZPRiRB: