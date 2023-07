Już nie tylko jęczmień, ale też i rzepak, i to praktycznie na terenie całego kraju, poszedł pod kosę. Na razie oczywiście zbierane są nasiona z tych lżejszych stanowisk, dlatego plony nie są zbyt wysokie. Co z cenami?

Ostatnie upalne dni przyczyniły się do zwiększenia powierzchni upraw gotowych do żniw. Te rzepakowe również ruszyły na całego. W tym roku później niż ostatnio, a do zbiorów jest blisko 1 mln ha.



Jakie ceny rzepaku – 17 lipca 2023?

Na razie doniesienia o wysokości plonów są bardzo zróżnicowane. Na glebach lżejszych nie przekraczają one zwykle 3 t/ha, ale są też pola, gdzie udało się uzyskać 4 t i więcej. Co do jakości to okazuje się, że w tym roku mamy do czynienia z wysokim zaolejeniem. Nawet jak informują nas rolnicy dochodzi do 46 proc. , co jest dobrą informacją dla rolników, ponieważ czynnik ten wpływa też na ceny. Przypominamy, że np. w 2019 r. był problem z zawartością tłuszczu w nasionach rzepaku, wówczas ona nie przekraczała średnio nawet 40 proc. Powodem takiego stanu były wysokie temperatury. Rzepak zanim zdążył dojrzeć to usechł, stąd bardzo częste sygnały mówiące o tym, że była niska masa tysiąca nasion i problemy właśnie z zaolejeniem. U nas też ostatnie dni to wysoka temperatura i susza, więc tym bardziej cieszy, że na razie zawartość tłuszczu jest wysoka.

Te na przestrzeni ostatnich dni wzrastają i to mimo postępujących żniw. Oczywiście nadal są o nawet 2/5 niższe niż w analogicznym czasie roku ubiegłego, ale średnia to ok. 1980 zł. Kiedy ponad tydzień temu 1870 zł. Co ciekawe te na warunkach niemieckich, gdzie właśnie liczy się zawartość tłuszczu, są tańsze.

Poniżej publikujemy cennik z 17 lipca 2023 r. przygotowany przez Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych na podstawie rozmów telefonicznych ze skupami. Podane ceny są zasadniczo za standardowy rzepak technologiczny - wilgotność 9%, zanieczyszczenia 2%, zaolejenie 40%. Dopłata/potrącenie za wilgotność i zanieczyszczenia; wyłącznie potrącenie za zaolejenie poniżej 40%; *- warunki niemieckie. Zwykle jest to też loco magazyn kupującego w zł/t.

Ceny rzepaku w krajowych zakładach przetwórczych

ADM Czernin – 2000 sierpień (1965* sierpień),

ADM Szamotuły – 2015 sierpień (1985* sierpień),

Agrolok Osiek (Różewo) – 1900 (1870),

Bielmar – 1950,

Bunge (magazyn Brzeg, Kruszwica) – 2005 (1970*),

Komagra (Kosów Lacki) – 1960,

Komagra (magazyny własne) – 1930,

Komagra (Tychy) – 1960,

ZT Bodaczów – Viterra – 1950 (1910*).

Ceny rzepaku w krajowych firmach skupowych: