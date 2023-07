Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych prowadzi zestawienie cen rzepaku zarówno zakładach przetwórczych, jak i w firmach pośredniczących. Po ile jest rzepak?

Przypominamy, że rok temu o tej porze cena tony rzepaku wynosiła ok. 3000 zł. Teraz tona rzepaku w tym zestawieniu wyceniana jest na od 1800 do 1925 zł.

To dużo wyżej niż te informacje, które farmer.pl publikował ostatnio od firm skupowych.

Tonę wyceniano tam nawet tylko na 1500 zł.

Z danych zebranych przez KZPRiRB wynika, że jeszcze nieliczne firmy mają swoje cenniki. Niektóre, tak jak Mosso informują, o braku skupu w trakcie żniw. Zbiory rzepaku w odróżnieniu od jęczmienia, jeszcze nie ruszyły. Co prawda wczoraj w mediach społecznościowych i na grupach rolniczych można było znaleźć pojedyncze zdjęcia odnoszące się do „koszenia” rzepaku, ale są one bardzo punktowe.

Cena rzepaku lipiec 2023

Poniżej publikujemy cennik z 6 lipca 2023 r. przygotowany przez KZPRiRB na podstawie rozmów telefonicznych ze skupami. Podane ceny są zasadniczo za standardowy rzepak technologiczny - wilgotność 9%, zanieczyszczenia 2%, zaolejenie 40%. Dopłata/potrącenie za wilgotność i zanieczyszczenia; wyłącznie potrącenie za zaolejenie poniżej 40%; *- warunki niemieckie. Zwykle jest to też loco magazyn kupującego w zł/t.

Trzeba zauważyć, że na giełdzie MATIF cena rzepaku wyceniana jest obecnie na ok. 2 tys. zł.

Źródło: KZPRiRB

Cennik rzepaku zł/t 6 lipca 2023 r. w zakładach przetwórczych

ADM Czernin – 1915 lipiec (1880* lipiec),

ADM Szamotuły – 1925 lipiec (1890* lipiec),

Agrolok Osiek (Różewo) – 1860 (1830)

Bunge (magazyn Brzeg, Kruszwica) – 1885 (1850*),

Komagra (Kosów Lacki) – 1880,

Komagra (magazyny własne) – 1855,

Komagra (Tychy) – 1880,

ZT Bodaczów – Viterra – 1850 (1815*).

Ceny rzepaku w krajowych firmach skupowych: