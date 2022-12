Przedstawiamy zestawienie cen rzepaku w poszczególnych miesiącach roku 2022. Czy było drogo? Płody rolne były na pewno w tym mijającym roku droższe niż wcześniej, ale nie można zapomnieć też o dużo wyższych kosztach produkcji.

Z poniższego artykułu dowiesz się jakie były ceny rzepaku w 2022 r.

Mamy do czynienia z rekordowym importem rzepaku.

Ceny rzepaku w 2022 r. kształtowały się od 2,5 do 5 tys. zł.

Czy uprawa rzepaku opłacała się w tym roku? Na to pytanie musi sobie odpowiedzieć każdy rolnik, który zdecydował się na wysiew tego gatunku oleistego. Ważne jest też w jakim momencie został on sprzedany, bo za tonę maksymalnie można było dostać rekordowe 5 tys. zł, ale też i obecnie cena spadła do 2,5 tys. zł.

Cena rzepaku styczeń 2022 r.

Na początku tego roku ceny płodów rolnych spadły w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Tona rzepaku kosztowała w badanych przez nas skupach od 3280 do 3550 zł netto. Notowania rzepaku na Matif w kontrakcie z dostawą w lutym kształtowały się na poziomie do 795,00 euro/t (3614) zł/t ) i były o 80,1 proc. wyższe niż o tej porze rok wcześniej.

Już w styczniu była obawa o atak Rosji na Ukrainę. Trwało nerwowe wyczekiwanie. W naszych rodzimych skupach ceny były bardzo zróżnicowane. Podaż nie była wysoka.

Cena rzepaku luty 2022 r.

Po informacjach związanych z agresją Rosji na Ukrainę, tak jak przewidywał rynek, ceny płodów rolnych poszły w górę. Podrożały wszystkie surowce, ale podaż ziarna była w lutym nadal niewielka. Wiele wskazywało już w tym czasie, że dalsza eskalacja będzie oddziaływać w kierunku wzrostu cen zbóż i roślin oleistych.

- Rosyjska agresja na Ukrainę oznacza wzrost cen podstawowych surowców. Ukraina to jeden z największych eksporterów kukurydzy i pszenicy na świecie. Ponadto odpowiada za zdecydowaną część światowego handlu olejem słonecznikowym (który ma duży udział w globalnej produkcji olejów roślinnych), śrutą słonecznikową oraz rzepakiem – mówił farmer.pl dr Mariusz Dziwulski, ekspert z Departamentu Analiz Ekonomicznych PKO Bank Polski.

W skupach rzepak kosztował od 2870 do 3420 zł/t.

Cena rzepaku marzec 2022 r.

W pierwszych dniach marca zbieraliśmy ceny płodów rolnych. Rzepak kosztował 2 marca nawet 3900 zł. Skok był drastyczny. Notowania rzepaku, pokrywały się z tym co u nas, czyli w kontrakcie z dostawą w maju na paryskiej giełdzie wzrosły o 9,3 proc. do 825,75 euro/t (3901) zł/t,) i były o 64,3 proc. wyższe niż o tej porze przed rokiem. Ważna była też cena euro, które kosztowało ok. 4,8 zł.

Z biegiem czasu ceny jeszcze wzrosły i osiągnęły nawet 4250 zł.

Cena rzepaku kwiecień 2022 r.

Rzepak w Paryżu poszedł w górę, bo jego notowania w kontrakcie z dostawą w maju na paryskiej giełdzie wzrosły do 970,00 euro/t (4506) zł/t) i były o 91,3 proc. wyższe niż przed rokiem. W naszych rodzimych skupach również rzepak podrożał. Jego cena wahała się od 4000 do 4600 zł/t.

Po koniec kwietnia pojawiła się informacja, że nastąpił problem z przerwaniem łańcucha dostaw również olejów roślinnych, w kontekście Ukrainy oleju słonecznikowego. Ukraina była największym jego producentem na świecie. Teraz ten eksport się skończył, a oleju brakowało na półkach sklepowych w takich krajach jak np. Niemcy, Belgia, Francja czy Hiszpania. Co ciekawe niekoniecznie te braki zostały zastąpione tańszym innym olejem palmowym, bo kraje, które go produkują wprowadziły embargo. Gruchnęła informacja, która automatycznie przełożyła się na wzrost cen rzepaku na giełdach światowych. Otóż Indonezja, największy producent i tym samym eksporter oleju palmowego, ogłosiła zamiar wprowadzić zakaz wywozu tego oleju.

W przeliczeniu na naszą walutę rzepak na Matif przekroczył pierwszy raz w historii granicę 5000 zł/t.

Cena rzepaku maj 2022 r.

W maju znane były stawki na jakie kwoty można było podpisać umowę, aby sprzedać rzepak z nowych zbiorów. Cena nasion dobiegała do 4 tys. zł za tonę.

Na krajowym rynku rzepak ze starych zbiorów roku 2021 wyceniany był wówczas na ok. 4700 zł/t. Na giełdach towarowych wartość ta z Paryża na ok. 851,25 euro/t (3981 zł/t).

Pod koniec maja cena ta spadła, i w naszych skupach płaciło się za tonę czarnego złota średnio 4280 zł (stare zbiory).

Cena rzepaku czerwiec 2022 r.

Na giełdach eskalacja konfliktu na Ukrainie wywołała silne odbicie notowań zbóż i rzepaku. - Wprawdzie rozmowy na temat odblokowania portu w Odessie będą kontynuowane, to jednak Ukraina nie godzi się na rozminowanie wspomnianego portu z obawy na ułatwienie desantu siłom rosyjskim. Do zagwarantowania bezpieczeństwa musiałyby się włączyć wojska międzynarodowe na co trudno będzie się zgodzić Moskwie – podawał wówczas Andrzej Bąk z eWGT. W Paryżu na giełdzie rzepak wyceniony był na 804,5 euro za tonę, czyli ok. 3680 zł/t.

Po koniec czerwca tona rzepaku kosztowała niewiele więcej niż 3 tys. zł.

Cena rzepaku lipiec 2022 r.

8 lipca tona „czarnego złota” kosztowała od 3200 do 3305 zł. Po kilku dniach można było zauważyć spadki cen. Tona nasion wyceniana była na od 3100 do 3250 zł. W tym czasie na giełdzie Matif cena rzepaku również się obniżyła.

Po koniec lipca cena ponownie spadła do średnio 2900 zł.

Cena rzepaku sierpień 2022 r.

W połowie sierpnia zdecydowana większość firm za tonę rzepaku oferowała mniej niż 3 tys. zł, a najniższa z zebranych wartości to 2800 zł/t. Jeszcze 12 sierpnia w cennikach dość często pojawiała się 3 z przodu.

Na giełdach towarowych też notowano spadki. To był efekt raportu USDA, który mówił o rekordowych prognozach produkcji soi i rzepaku. Światowa produkcja nasion oleistych w USDA wzrosła o 2,9 mln ton do 646 mln t. Na spadek cen rzepaku wpłynęły też notowania ropy naftowej, które wyceniane są znacznie poniżej 100 USD/baryłę.

Cena rzepaku wrzesień 2022 r.

U nas te ceny spadły. - Światowe zbiory rzepaku w bieżącym sezonie wyniosą 83,14 mln t i będą o 9,31 mln t (12 proc.) wyższe niż w poprzednim sezonie. Spodziewana jest także znacząca odbudowa światowych zapasów rzepaku na koniec bieżącego sezonu, tj. do poziomu 7,24 mln t (+49% r/r) – podawał Mirosław Marciniak z InfoGrain. Na Matifie kontrakt listopadowy zniżkował np. do 577,25 euro (ok. 2750 zł). Czyli najniżej od roku.

Rzepak w skupach kosztował we wrześniu 2530-2800 zł/t.

Cena rzepaku październik 2022 r.

Rzepak w skupach kosztował od 2550 do 3000 zł/t.

Jak informował wówczas Marciniak, jeden z tygodni października przyniósł kolejne 200 tys. ton importu rzepaku do UE, zwiększając łączną wielkość w bieżącym sezonie do blisko 2 mln ton. - To aż o 606 tys. ton więcej niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu. A warto zaznaczyć, że w bieżącym sezonie zbiory rzepaku w UE będą aż o 2,3 mln ton wyższe niż w sezonie 2021/2022 – podawał analityk.

Cena rzepaku listopad 2022 r.

Ceny rzepaku lekko wzrosły na giełdzie Euronext-Paryż, naśladując zachowanie kanadyjskiej canoli i soi. Notowania lutowej serii spadły o skromne 2,5 euro do 644 euro/t, wracając do poziomów z października. Tymczasem Polska stała się największym importerem rzepaku w UE. - Od 1 lipca do Polski wjechało już 500 tys. ton rzepaku spoza UE (głównie z Ukrainy). To oznacza, że w chwili obecnej co druga tona przerabiana przez zakłady tłuszczowe pochodzi z importu... – podał na Twitterze Mirosław Marciniak z InfoGrain.

Tona rzepaku kosztowała w skupach 2900 zł.

Cena rzepaku grudzień 2022 r.

Na koniec roku 2022, w grudniu tona rzepaku wyceniona została na ok. 2600 zł.

– Polska, która w tym roku zebrała rekordowe ilości rzepaku, od 1 lipca zaimportowała dodatkowo blisko 600 tys. t spoza UE (głównie z Ukrainy) – informował Mirosław Marciniak.