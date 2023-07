Zerwanie umowy zbożowej przez Rosję rynki zignorowały, ale już atak na port w Odessie i informacje traktowania statków ze zbożem jako tych przewożących broń, nie. Wczoraj na giełdach było zielono. Czy to przełożyło się na skupy rzepaku?

W środę tj. 19 lipca rzepak na giełdzie w Paryżu zyskiwał ok. 5 proc. i kosztował po raz pierwszy od 8 mara tego roku ponad 500 euro/t. Jak pisał na farmer.pl Tomasz Roszkowski, notowania rzepaku w kontrakcie z dostawą w sierpniu na paryskiej giełdzie wczoraj wzrosły o 1,7 proc. i wyniosły 477,25 euro/t (2116 zł/t), ale były o 29,3 proc. niższe niż przed rokiem. Z kolei notowania kanadyjskiej canoli wzrosły o 0,4 proc. i wyniosły 933,40 CAD/t, a przez ostatni rok spadły o 0,7 proc. Więcej na ten temat w artykule poniżej.

Ile kosztuje rzepak – 20 lipca 2023 r.?

Sprawdzamy, czy już zwyżki na giełdach odbiły się wzrostami również w naszych zakładach przetwórczych i punktach skupu nasion. 19 lipca 2023 r. średnia cena tony rzepaku wynosiła 1980 zł i wahała się konkretnie od 1880 do 2070 zł. Co oznacza, że były one wyższe niż jeszcze 18 lipca, gdzie rzadko zdarzało się iż tona wyceniana była na powyżej 2 tys. zł. Czy teraz nastąpiły wzrosty?

Źródło: KZPRiRB

Tak. Widać je zarówno w zakładach przetwórczych, jak i w punktach skupu. W większości miejsc cena jest wyższa niż 2 tys. zł. Generalnie waha się od 1900 do 2200 zł/t.

Poniżej publikujemy cennik z 20 lipca 2023 r. przygotowany przez Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych na podstawie rozmów telefonicznych ze skupami. Podane ceny są zasadniczo za standardowy rzepak technologiczny - wilgotność 9%, zanieczyszczenia 2%, zaolejenie 40%. Dopłata/potrącenie za wilgotność i zanieczyszczenia; wyłącznie potrącenie za zaolejenie poniżej 40%; *- warunki niemieckie. Zwykle jest to też loco magazyn kupującego w zł/t.

Ceny rzepaku w krajowych zakładach przetwórczych z 20 lipca 2023 r.

ADM Czernin – 2200 październik (2160* październik),

ADM Szamotuły – 2190 wrzesień (2155* wrzesień),

Agrolok Osiek (Różewo) – 2080 (2070),

Bastik – 1900,

Bielmar – 2050,

Bunge (magazyn Brzeg, Kruszwica) – 2165 (2125*),

Grupa Wilmar – 2100,

Komagra (Kosów Lacki) – 2130,

Komagra (magazyny własne) – 2105,

Komagra (Tychy) – 2130,

ZT Bodaczów – Viterra – 2115 (2054*).

Źródło: KZPRiRB

Ceny rzepaku w krajowych firmach skupowych z 20 lipca 2023 r.

Agrii – 2000-2050 (1900-1950*),

Agro-Mat – 2030,

Agro AS – 2100 (2070*),

Agrotim Katolik – 2020,

Ampol- Merol – 1950,

Chemirol Kruszwica, Czernin – 2100 (2060*),

Lechpol Szubin – 2030,

Pol-Tor – 2070,

Procam – 2050.