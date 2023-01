To już kolejny tydzień, kiedy w punktach skupu obserwowane są spadki cen surowców rolnych. Obniżyły się wartości wszystkich gatunków, najbardziej rzepaku. Jakie są one konkretnie?

Z tego artykułu dowiesz się, jakie są aktualne ceny surowców rolnych w firmach skupowych – 26 stycznia 2023 r.

Ruszyła podaż ziarna zbóż.

ARiMR dzwoni do rolników sprawdzając zapasy magazynowe.

Tydzień temu przygotowując zestawienie cen zbóż i rzepaku zdziwiliśmy się nagłą skalą obniżek. Niestety ten tydzień również przynosi spadki cen. Rolnicy informowani o rekordowym imporcie i wysokich zapasach, ruszyli do skupów. Znacznie zwiększyła się bowiem podaż ziarna. Farmerzy informują nas, że w najbliższych tygodniach planują się pozbyć chociaż części magazynowanych zapasów. Widzą na horyzoncie spadki. Czy tak będzie?

Póki co tona pszenicy konsumpcyjnej kosztuje ok. 1200 zł, pszenica paszowa ok. 1100 zł, żyto ok. 900 zł, pszenżyto ok. 1000 zł, jęczmień ok. 1000 zł, kukurydza sucha ok. 1100, a rzepak ok. 2200 zł.