Temat rolnictwa węglowego jest ostatnimi czasy coraz głośniejszy. W piątek 28 października byliśmy obecni na spotkaniu inaugurującym wejście na polski rynek duńskiej firmy Agreena, oferującej nowe możliwości dla rolników wcielających w życie praktyki sprzyjające sekwestracji dwutlenku węgla.

Założyciele firmy opracowali jeden z pierwszych na świecie, akredytowanych na poziomie międzynarodowym, programów płatności za emisję dwutlenku węgla z gleby. Agreena wydaje certyfikaty węgla w glebie zweryfikowane przez stronę trzecią, które rolnicy mogą sprzedawać. Od momentu rozpoczęcia działalności, Agreena rozszerzyła swoją ofertę na rolników w 14 krajach Europy.

Widmo katastrofy klimatycznej

- Świat zmierza ku katastrofie klimatycznej pod koniec tego stulecia. Wzrost temperatury spowoduje niedobór żywności i migrację ludzi z obszarów nie nadających się już do życia. Zobaczymy wkrótce, że rozwój rolnictwa będzie najważniejszym elementem rozwoju dla wszystkich. Jesteśmy w stanie rozwijać rolnictwo w sposób zrównoważony, tak, żeby przynosiło ogromne plony bez szkody dla środowiska. W Danii mamy ogromne doświadczenie w innowacjach w rolnictwie. Jesteśmy małym krajem, w którym mamy ogromny sektor rolnictwa z intensywną produkcją. Z tego względu musieliśmy wprowadzać innowacje szybciej niż w innych częściach Europy – mówi Ole Toft, ambasador Królestwa Danii w Polsce.

Dodał również, że silne tradycje rolnicze w Polsce dają możliwość opracowania nowych zrównoważonych sposobów prowadzenia gospodarstw. Wielu rolników jest w stanie uczyć się ich od siebie nawzajem, a Polska i Dania powinny w tym zakresie współpracować, aby stać się nowym spichlerzem świata. Wyjaśnił, że mamy możliwość przekształcania gleb w magazyny CO2. Jeśli chcemy, żeby ta transformacja nastąpiła, bardzo ważne jest, żeby zapewnić dobrą sytuację biznesową dla rolników i tym doświadczeniem rolnicy z Danii chcą się z nami podzielić.

Ole Toft, ambasador Królestwa Danii w Polsce, fot. Maciej Sacha

Rolnictwo węglowe to podstawowe praktyki

- Kluczową kwestią nie jest powiedzenie, dlaczego rolnictwo węglowe jest konieczne, tylko wytłumaczenie, jak wprowadzić jego założenia w życie. Uprawa roli oznacza, że mamy wpływ na cykl węglowy, czyli w pewnym stopniu wszyscy rolnicy są rolnikami węglowymi. Naszą rolą jest wskazanie im, jak mogą to robić jeszcze lepiej. Chcemy, by wszyscy rolnicy węglowi byli bohaterami emisji. Rolników często wskazuje się jako tych, którzy zanieczyszczają klimat, ale tak naprawdę to rolnictwo jest największym rezerwuarem CO2 z atmosfery. Rolnictwo węglowe to nie jest żaden high-tech, żaden wynalazek, tylko podstawowe praktyki, z których wszyscy rolnicy kiedyś korzystali. Rolnicy muszą mieć w swoich działaniach elastyczność, żeby prowadzić nadal produkcję zgodnie ze swoimi potrzebami. Sugerujemy im różne rozwiązania, ale to sami rolnicy decydują, które z nich wprowadzą w swoich gospodarstwach - mówi Simon Haldrup, prezes zarządu Agreena.

Wyjaśnił również, że jeśli już teraz nie zaczniemy zmieniać praktyk związanych z uprawą gleby, zdegradujemy ją całkowicie w najbliższych latach. Swoją tezę poparł danymi, wg których globalny wzrost zużycia nawozów mineralnych o 7% rocznie nie powoduje współmiernego wzrostu plonów, a więc służy głównie niwelowaniu skutków degradacji gleb. Podkreślił, że kredyty węglowe to dodatkowe źródło dochodu dla rolnika, a czynnik finansowy to też zachęta do przejścia na rolnictwo węglowe jeszcze przed przyszłym wzrostem plonów. Zaznaczył, że rolnik jest właścicielem papieru wartościowego, jakim jest certyfikat i sam decyduje, kiedy, komu i za ile go sprzeda.

Hans Henrik Drewsen Fredsted, fot. Maciej Sacha

Rolnictwo węglowe okiem praktyka

- Sam też kiedyś orałem, ale teraz działam zgodnie z naturą . Od 2004 wprowadzam w swoim gospodarstwie praktyki rolnictwa regeneratywnego. Minimalne naruszanie struktury gleby pozwala zachować w niej wodę, substancje odżywcze i lepszą odpowiedź gleby w przypadku suszy czy gwałtownych opadów. Kluczowa jest bioróżnorodność, płodozmian, zagospodarowanie resztek pożniwnych, dbanie o strukturę gleby. W wielu krajach siejemy ciągle pszenicę, pszenicę, pszenicę, czasem jakaś zmiana i znowu trzy lata pszenica. Tego trzeba się oduczyć. To nie musi być tak, że do wprowadzenia rolnictwa regeneratywnego potrzeba wielkich kosztów. Wiele gospodarstw może wprowadzić te rozwiązania już teraz, ale rolnicy nie wiedzą, jak się za to zabrać – mówi Hans Henrik Drewsen Fredsted, rolnik z Danii.

Zaznaczył, że jeśli gleba jest zaorana, pożyteczne organizmy glebowe nie mają środowiska życia i giną. Trzeba również pamiętać o właściwym wykorzystaniu resztek pożniwnych i roślin okrywowych. Na polu powinna być bioróżnorodność i środowisko życia dla wielu pożytecznych zwierząt. Wspomniał, podobnie jak Simon Haldrup, że mimo nowych wydajniejszych odmian, plony często nie rosną już tak dynamicznie jak kiedyś, bo gleba jest na wyczerpaniu.

Jeppe Juul Petersen, ekspert ds. żywności i rolnictwa, fot. Maciej Sacha

Zrównoważona produkcja żywności

- W porównaniu do Polski, Dania to mały kraj, ale dzięki rozwojowi rolnictwa, mamy potencjał wyżywienia swojej populacji. W połowie XIX wieku duńscy rolnicy zaczęli się organizować w spółdzielnie i dziś z tej współpracy powinniśmy brać przykład, żeby razem osiągać więcej. Europejski zielony ład ma na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku o 55% względem 1990 roku. W Danii mamy wyższe ambicje i udało nam się wprowadzić ustawę, gdzie zakładamy ograniczenie o 70%, a sektor rolniczy ogłosił, że chce osiągnąć neutralność do 2050 roku – mówi Jeppe Juul Petersen, ekspert ds. żywności i rolnictwa.

Dodał również, że w Danii w sektorze rolno - spożywczym przyjęte zostały cele, m.in. położenie kresu głodowi, zrównoważone praktyki uprawy gleby i produkcji żywności, odpowiedzialna konsumpcja i redukcja marnotrawstwa żywności, działania na rzecz powstrzymania katastrofy klimatycznej i przede wszystkim współpraca, bo bez niej nic się nie uda.