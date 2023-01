Wczoraj byliśmy obecni na proteście w Chełmie. Zapytaliśmy uczestniczących tam rolników, czego oczekują w efekcie strajku, jak oceniają sytuację ekonomiczną swoich gospodarstw oraz jak odnoszą się do aktualnej kondycji rolnictwa w Polsce. Mimo zróżnicowania produkcji, odpowiedzi padały podobne.

Strajk w Chełmie trwa już kolejną dobę. Można mówić już o swego rodzaju postępie, jakim jest planowane na dzisiejszy wieczór spotkanie lidera Agrounii Michała Kołodziejczaka z wicepremierem Henrykiem Kowalczykiem. Wczoraj relacjonując sytuację bezpośrednio z Chełma, udało nam się porozmawiać z obecnymi tam rolnikami. Co istotne, znaczna ilość osób nadal nie sprzedała zbóż z ubiegłego sezonu, a nie mając możliwości zbytu, obawiają się oni o przyszłość swoich gospodarstw.

Dla wielu gospodarstw, rozpoczynający się rok już jest skreślony

Osoby uczestniczące w strajku, zwracały uwagę na kwestię spadku cen zbóż. Wielu rolników obawia się o utrzymanie płynności finansowej, wobec utrzymującej się obniżki cen płodów rolnych.

- Polscy rolnicy czują się oszukani. Obiecywano, że będziemy mieć godną płacę za pracę, którą wykonujemy. Na początku żniw, kiedy ciężko było sprzedać swoje płody rolne przez napływ pszenicy z Ukrainy, obiecywano wyższe koszty zbóż, które później rolnicy magazynowali. Jeśli takie zapewnienia padają z ust ministrów, to przeciętny rolnik ma prawo w to uwierzyć. Być może wtedy właśnie część producentów, sprzedałaby swoje płody rolne wcześniej – komentował Andrzej Dzirba, rolnik z powiatu chełmskiego.

Andrzej Dzirba fot.KM

Jak dodawał - W tej chwili cena spada, rolnicy którzy mieli jakieś zabezpieczenia środków produkcji i mogli pozwolić sobie na to, żeby przechować zboża, zostawili je celem zarobku, jednak sytuacja okazała się odwrotna, niż obiecywano. Koszty produkcji nie maleją, a rosną. Jesteśmy tu obecni nie tyko dla rolnika, ale również dla konsumenta - bo sytuacja na wsi będzie miała wpływ także na ludzi mieszkających w mieście. Jedyną szansą zrobienia zakupów w sklepie, będzie kupienie sobie bułki czy chleba, wyprodukowanej z pszenicy ukraińskiej, której uprawa jest mniej restrykcyjna niż w Polsce, wtedy przeciętny człowiek w mieście zobaczy ile tak naprawdę kosztuje chleb. Także my, dzisiaj strajkujemy o własne bezpieczeństwo finansowe, ale również o bezpieczeństwo żywnościowe ludzi mieszkających w mieście – podkreślał rolnik.

Sytuację podobnie oceniał Jarosław Miściur, rolnik i działacz Agrounii. Jego zdaniem rolnicy pozostaną na strajku, do uzyskania konkretnych działań ministerstwa rolnictwa.

Jarosław Miściur, fot.KM

-To jest protest ludzi, którzy zetknęli się z ogromnym problemem, w obawie przed upadkiem wielu rodzinnych gospodarstw produkujących od pokoleń. Gospodarstwa te mogą stracić płynność finansową. Zbliża się wiosna, wielu producentów czekało do tej pory z zakupem nawozów, które były bardzo drogie. Myśleli, że tak jak minister powiedział, cena zbóż będzie wyższa. Aktualnie ich płynność jeszcze się pogorszyła, więc teraz pytanie, z czym ci ludzie mają wyjechać na wiosnę. To spowoduje, że gospodarstwa nie wyprodukują, będzie gorsza jakość i kolejny sezon spowoduje jeszcze większe utrudnienia. My w tym momencie walczymy o kolejny sezon – tłumaczył Miściur.

Spore ilości zboża nadal czekają na sprzedaż

Andrzej Basiak z gminy Krzczonów, uprawia buraki, rzepak, pszenicę oraz prowadzi hodowlę trzody chlewnej. Obecnie ocenia swoją sytuację ekonomiczną na minusie. - Nadal magazynuje zboża i zastanawiam się nad ich sprzedażą, zawsze może być to pasza dla trzody chlewnej. Część płodów sprzedałem po cenach jeszcze w miarę korzystnych. Dodatkowo, uważam że opłacalność produkcji świń również spada, więc być może efektywniej było sprzedać całość zbóż po cenie 1400-1500 zł/t, niż sprzedawać trzodę. Jak pozostali rolnicy, oczekuje wstrzymania napływu ziarna, które destabilizuje ścianę wschodnią i zaopatruje firmy produkujące pasze – oceniał rolnik.

Andrzej Basiak, fot.KM

Podobnie twierdził Andrzej Waszczuk z powiatu parczewskiego, również działacz Agrounii. Zajmuje się on hodowlą trzody chlewnej i bydła mięsnego oraz uprawia zboża i rzepak.

– Dzisiejszy problem jest również skutkiem rezygnacji z małych gospodarstw utrzymujących produkcję trzody. Posiadając zboże, zawsze mógłyby je wykorzystać we własnym gospodarstwie jako pasza. Myślę, że zahamowanie granicy nie wznowiłoby dobrej passy na rynku zbóż, bo nie ma komu tego zboża „zjadać” – podsumował Waszczuk.

Andrzej Waszczuk, fot.KM

W rozmowie z redakcją Farmer.pl znaczna część rolników przyznawała, że nadal nie sprzedali surowców rolnych. Jarosław Miściur, który prowadzi uprawę zbóż, rzepaku, buraka cukrowego i kukurydzy, wyjaśniał, że jak wiele gospodarstw, część zbóż sprzedał wcześniej ze względu na zobowiązania. -Rzepak i pszenica leżą w magazynie, a ich odbiór obsuwa się. Dostałem smsa z nowymi cennikami firm, gdzie pszenica spadła już w tej chwili do 1000 zł. Jest to fatalna sytuacja, gdzie w żniwa można było sprzedać pszenicę po 1500 zł/t – komentował. Problem nasila się, bo jak mówili protestujący, przy znacznej nadwyżce zbóż jaką możemy dysponować w tym roku, podczas żniw sprzedaż może być utrudniona.

Pomagajmy, ale mając na uwadze własne bezpieczeństwo

Obecny na proteście Wiesław Gryn z powiatu zamojskiego, również podkreślał skalę możliwych strat polskich producentów rolnych.

-Myślę, że ten protest ma taką skalę, bo rolnicy już nie obawiają się tego roku, który już jest stracony. Przy obecnych cenach, koszty produkcji dla wielu nie zostaną pokryte. Najgorsze jest to, że w kolejnym roku może być podobnie. Jeśli wejdziemy ze znaczną nadwyżką zbóż, to jesteśmy „ugotowani” w żniwa. Nasze moce przeładunkowe portów są za małe i były za małe już dla nas, a co mówić, kiedy weszło jeszcze zboże ukraińskie, które wypiera nasze. Pomoc jest ważna, ale trzeba to robić tak, by nie ucierpiało nasze rolnictwo – podawał Gryn.

Wiesław Gryn, fot.KM

Jak przyznaje, sam magazynuje jeszcze zboża i rzepak. - Ceny spadły, jednak rzepak pewnie sprzedamy, a kukurydzę będziemy przechowywać, bo pieniądze są potrzebne. Chciałbym zwrócić uwagę na rozbieżność cenową pomiędzy wschodem Polski, a cenami na giełdzie. Ceny światowe minimalnie spadły, dzisiaj pszenica na MATIF kosztuje prawie 1400 zł, a u nas na wschodzie Polski koło 1000-1100 zł/t, kukurydza to już jest tylko 1000 zł/t. Ceny spadały równo z MATIFem do początku listopada, a w połowie miesiąca spadły znacznie. Na decyzje sprzedażowe wpływała również dewaluacja pieniądza i problem z dostępnością nawozów i wzrostem ich cen – mówił rolnik.

Trafnie podsumował obecną sytuację w polskim rolnictwie. -Wsiadając do samolotu, w razie wypadku najpierw zakłada się maseczkę sobie, a później przykładowo dziecku. Bo jak nie założymy sobie, to dziecku już nie pomożemy. I dlatego powinniśmy dbać o swoje rolnictwo, a jak będziemy mieli silną gospodarkę, to pomagajmy Ukrainie, nie odwrotnie - mówił.