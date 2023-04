Zboża ozime już w okresie jesienno-zimowym były narażone na infekcję grzybami chorobotwórczymi. W zasadzie w całym okresie dotychczasowego rozwoju praktycznie nie odnotowano długotrwałych spadków temperatur, które trwale zatrzymałyby infekcje i rozwój chorób. Na większości ozimin można zaobserwować występujące w różnym nasileniu objawy mączniaka prawdziwego zbóż i traw, septoriozy liści, brunatnej plamistości liści, czy chorób podstawy źdźbła.

Jakie fungicydy na zboża zastosować?

Obecnie w sprzedaży jest wiele fungicydów, które według etykiety instrukcji stosowania mogą być wykorzystane do ochrony grzybobójczej zbóż. Wybór jest trudny i wymaga specjalistycznej wiedzy związanej z właściwościami substancji czynnej.

Dopiero szczegółowe przeanalizowanie charakterystyki substancji czynnej, pozwala przygotować jasną rekomendację programu ochrony fungicydowej zbóż. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie i współpracę z kluczowymi ośrodkami naukowymi w Polsce, Dział Doradztwa i Rozwoju firmy Osadkowski przygotował rozwiązania dostosowane do różnych potrzeb swoich klientów.

Programy ochrony obejmują zalecenia związane z przeprowadzeniem zabiegów w terminach T1, T2, T3. Są one dostosowane do intensywności uprawy i oczekiwanego efektu ekonomicznego. Na tle rekomendowanych rozwiązań wyróżnia się Zdrowy Łan PREMIUM i Zdrowy Łan BIOLOGICZNY.

Technologiczny Fenomen

Program ochrony fungicydowej w sposób maksymalny wykorzystuje dostępność substancji czynnych na rynku polskim.

Unikatowe rozwiązanie, w którym żadna z substancji czynnych nie jest stosowana więcej niż raz. Takie połączenie umożliwia optymalnie wykorzystać wysoką skuteczność działania środków grzybobójczych w zwalczaniu szerokiego spektrum chorób występujących w terminach T1, T2, T3 oraz zmniejsza ryzyko powstawania odporności grzybów na środki ochrony roślin.

T1 - solidna podstawa przeciwko chorobom zbóż

Zabieg T1 uznawany przez praktyków i ekspertów za najważniejszy, będący podstawą do kolejnych aplikacji fungicydów.

Nakierunkowany na zwalczanie chorób podstawy źdźbła, przy jednocześnie wysokiej skuteczności na najważniejsze choroby liści: mączniaka prawdziwego zbóż i traw, septoriozy liści i brunatnej plamistość liści (DTR).

Zaproponowane połączenie substancji czynnych protiokonazol, cyprodynil i metrafenon doskonale sprawdza się przy aktualnej zdrowotności zbóż ozimych. Działanie wyniszczające i lecznicze wyeliminuje choroby, które już rozwijają się na roślinach zbóż, a działanie zapobiegawcze zabezpieczy nowe przyrosty przed infekcją grzybami powodującymi choroby w dalszej części sezonu wegetacyjnego.

Zabieg T1 w pszenicy ozimej.

Zabieg T2 - wyjątkowe połączenie

Rekomendacja stosowania, która znalazła uznanie w oczach Rolników- praktyków. Połączenie dwóch najnowszych i najbardziej zaawansowanych technicznie substancji czynnych, odpowiednio z grupy triazoli i SDHI.

W zabiegu T2 na pierwszym planie jest ochrona liści, a właściwie liścia flagowego i podflagowego. Według różnych danych ich udział w tworzeniu plonu przekracza ponad 75%, dlatego też wymagają bezkompromisowej ochrony.

Uzyskanie szybkiej i długotrwałej ochrony liści przez okres nawet do 50 dni możliwe jest dzięki połączeniu Soloetanol® i Revysol®.

To właśnie połączenie tych dwóch substancji czynnych to Technologiczny Fenomen wykraczający poza dotychczasowe ramy przygotowania programów fungicydowych.

T3 na choroby kłosa

Zabieg ten bardzo często jest pomijany, jednak badania i obserwacje Działu Badań i Rozwoju firmy Osadkowski wskazują na jego bardzo ważną rolę w kształtowaniu jakości i ilości plonu.

Zdecydowanie nie powinien być pomijany, ponieważ zaniechanie w końcowym okresie prowadzenia plantacji może rzutować na cały efekt ekonomiczny. Dlatego też, w okresie kwitnienia (BBCH 61-69) zalecany jest zabieg środkami grzybobójczymi zawierającymi metkonazol i tebukonazol. Substancje mają bardzo skuteczne działanie na wszystkie gatunki z rodzaju Fusarium, które mają najważniejsze znaczenie ekonomiczne.

Technologia Biologiczna

Stosowanie preparatów mikrobiologicznych jest ważnym elementem współczesnego rolnictwa. Dzięki zastosowaniu sekwencji zabiegów Arcton WG-BioRace SL-Arcton WG odpowiednio w terminach T1, T2 i T3 możliwa jest całkowita rezygnacja z konwencjonalnych środków ochrony roślin z grupy fungicydów.

Preparaty mikrobiologiczne odbudowują naturalne mechanizmy odporności roślin uprawnych na sprawców najważniejszych gospodarczo chorób zbóż.

Arcton WG, zawiera wyselekcjonowane konsorcjum bakterii pochodzących z różnych ekosystemów o skrajnie trudnych warunkach do przeżycia. Jeden szczep pochodzi z Antarktyki, dzięki czemu wykazuje wysoką tolerancję na niskie temperatury i wysokie promieniowania UV oraz dwa szczepy z gleb polskich. Takie połączenie umożliwiło uzyskanie najwyższej funkcjonalności w budowaniu naturalnej odporności zbóż na choroby.

BioRace SL to preparat mikrobiologiczny przeznaczony do stosowania w terminie T2. W przeciwieństwie do wielu substancji czynnych wchodzących w skład fungicydów, nie powoduje on uszkodzenia blaszki liściowej będącej efektem nagromadzenia substancji czynnej w wierzchołkach liści i zmian pogodowych. Aplikacja preparatu mikrobiologicznego BioRace SL umożliwia niezakłócony wzrost i rozwój liścia flagowego i podflagowego wolnego od chorób.

Oferta firmy Osadkowski w zakresie prowadzeniu łanu zbóż pod kątem utrzymania wysokiej zdrowotności jest bardzo szeroka i dostosowana do najbardziej wymagających potrzeb i warunków, które mogą wystąpić w trakcie sezonu wegetacyjnego. Opiera się na jak najlepszym wykorzystaniu potencjału poszczególnych substancji w kierunku zwalczania i ograniczania chorób zbóż.