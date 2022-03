Chroń swój rzepak przed złodziejami zysków – chorobami i niewłaściwym pokrojem

Wiele uwagi w ostatnich latach przykładano do wyboru optymalnej technologii wiosennej ochrony fungicydowej rzepaku ozimego w zależności od kondycji roślin po zimie. W odniesieniu do stopnia przezimowania roślin dokonywano wyboru odpowiedniego fungicydu, dawki oraz optymalnego terminu aplikacji.

Coraz częściej jednak mamy do czynienia z zaskakująco zimnymi wiosnami. Wiosny bywają kapryśne, ze sporą liczbą dni z przymrozkami, czy nawet mrozami nie tylko w kwietniu, ale również w maju, przy jednocześnie dużych amplitudach dobowych temperatur. Nie byłoby to takie dziwne, gdyby nie fakt, że często warunki takie występują po relatywnie ciepłej zimie.

Jak zatem spojrzeć na ochronę fungicydową rzepaku ozimego wiosną?

Jaki fungicyd wybrać, gdy na przedwiośniu przezimowanie roślin oceniamy bardzo dobrze, ale brakuje dni z pogodą optymalną do wykonania zabiegu?

Czy jest sens stosować fungicydy wczesną wiosną?

Może zasadne jest wykonanie zabiegu fungicydowego dopiero w momencie opadania pierwszych płatków kwiatowych?

Spróbujmy zatem odpowiedzieć na powyższe pytania poprzez szczegółową analizę celów dedykowanych zabiegom fungicydowym w rzepaku.

1) Skuteczne działanie w niskiej temperaturze.

Jest to kluczowa cecha produktu, którego zastosowanie rozważamy właśnie w warunkach zimnej i kapryśnej wiosny. Kiedy trudno o wiele dni z temperaturą powyżej 10-12°C, należy wykorzystywać tylko krótkie okna pogodowe do wykonania zabiegu. Skuteczne i szybkie pobieranie, jak i działanie zastosowanego fungicydu nawet w temperaturze poniżej 10°C to istotne cechy kierujące nas ku wyborowi odpowiedniego produktu. Takie warunki spełnia Caryx® 240 SL, którego formulacja została stworzona specjalnie dla roślin rzepaku ozimego. W unikalny sposób połączono metkonazol z chlorkiem mepikwatu, co spowodowało uniezależnienie od warunków pogodowych podczas aplikacji w porównaniu do standardowych jednoskładnikowych fungicydów triazolowych. Składniki zawarte w produkcie Caryx® 240 SL są wchłaniane przez liście nawet 5 razy szybciej niż standardowe produkty, co czyni go jednocześnie bardzo odpornym na zmywanie. Caryx® 240 SL możemy stosować już od 5°C, nawet w sytuacji kiedy występuje ryzyko przymrozku w kolejnych dniach po aplikacji.

2) Kontrola chorób grzybowych.

Najczęściej w tym okresie dotyczy to suchej zgnilizny kapustnych, mimo że porażenie roślin tą chorobą jest najgroźniejsze w terminie jesiennym. Wtedy zakażane są blaszki liściowe, z których rozwijająca się grzybnia przerasta przez ogonki liściowe do szyjki korzeniowej, czego symptomy możemy obserwować po kilku miesiącach, a często dopiero krótko przed żniwami. Każda pojedyncza infekcja zmierza do zajęcia tkanek pędu głównego i utrudnienia lub całkowitego zablokowania przepływu asymilatów, co kończy się przedwczesnym dojrzewaniem, wyleganiem, osypywaniem się nie w pełni wykształconych nasion. Im wcześniej dochodzi do infekcji, tym skutki są poważniejsze. Infekcje liści powodowane przez zarodniki workowe – askospory nazywamy infekcjami pierwotnymi. Askospory są rozsiewane na duże odległości najczęściej jesienią – od września do listopada, oraz wiosną – od marca do czerwca. Dlatego też również wiosną może dochodzić od infekcji pierwotnych. Rośliny mogą być porażane także wskutek infekcji wtórnych, przez zarodniki konidialne pochodzące z rozwijającej się grzybni na sąsiednich roślinach. Zarodniki konidialne charakteryzują się mniejszym zasięgiem niż zarodniki workowe, przy udziale spadających kropel deszczu mogą być rozsiewane w promieniu od kilku do kilkunastu metrów. Warto zaznaczyć, że do infekcji wtórnych dochodzi częściej niż do infekcji pierwotnych. Tak więc pomimo stosowania ochrony fungicydowej jesienią nie można rezygnować z zabiegu wiosennego, który stanowi kolejne ogniwo w pełnej technologii ochrony danego pola.

Poza suchą zgnilizną kapustnych należy jednak wspomnieć o pozostałych jednostkach chorobowych, które zwalczymy niejako przy okazji zwalczania suchej zgnilizny. Nie można zapominać o występowaniu czerni krzyżowych, cylindrosporiozy czy szarej pleśni.

Zimna i chłodna wiosna oraz uszkodzenia mechaniczne roślin to właśnie bardzo dobre warunki do rozwoju szarej pleśni. Uszkodzenia mechaniczne mogą być powodowane przymrozkami czy żerowaniem dzikiej zwierzyny. W trakcie rozpoczętego już wzrostu roślin przymrozki mogą być przyczyną pękania łodyg mimo uwzględnienia w nawożeniu boru. Do podobnych sytuacji dochodzi także w warunkach bardzo wysokiej wilgotności powietrza i niskiej temperatury. Kiedy mamy do czynienia z intensywnym przepływem wody w roślinie z korzeni w kierunku liści, a liście nie są w stanie takich ilości wody odparować, wtedy komórki miękiszowe nabrzmiewają, a skórka liścia pęka. Zjawisko takie nazywane jest choroba fizjologiczną – endemą.

W takich warunkach potrzebne jest zabezpieczenie roślin przed infekcjami poprzez działanie fungicydu, bowiem pęknięcia stają się naturalną, otwartą bramą do infekcji sprawcami chorób grzybowych.

3) Stymulacja rozwoju rozgałęzień bocznych, systemu korzeniowego i zabezpieczenie przed wyleganiem.

Do zawiązywania przyszłych rozgałęzień bocznych dochodzi już jesienią, jednak wiosną nadal możemy wspierać i stymulować roślinę w tym kierunku, by pęd główny nie był tym dominującym, a pędy boczne mogły rozwijać się równolegle. Nabiera to jeszcze większego znaczenia zwłaszcza podczas zimnej wiosny, kiedy rośliny rozwijają się bardzo wolno, a faza wzrostu wydłużeniowego pędu głównego przypada w rezultacie na krótki okres czasu bezpośrednio przed początkiem kwitnienia w maju. W efekcie pęd główny rozpoczyna kwitnienie, a rozwój rozgałęzień bocznych jest ograniczony.

Dodatkowo warto wspomnieć tutaj, że rośliny niepotraktowane fungicydem z funkcją regulatora wzrostu charakteryzują się wcześniejszym osiągnięciem fazy zielonego pąka, czyli momentu, kiedy pąk jest widoczny z góry. Okazuje się, że wcześniejsze odsłonięcie pąków kwiatowych potęguje narażenie na uszkodzenia powodowane ewentualnymi przymrozkami. W przypadku roślin potraktowanych w fazie początku wydłużania pędu głównego (BBCH 30-31) produktem Caryx® 240 SL w dawce 1,0 l/ha, pąki kwiatowe na wierzchołku pędu głównego są okryte jeszcze najmłodszymi liśćmi, co jest naturalną barierą chroniącą przed uszkodzeniami powodowanymi ujemnymi temperaturami.

Opisany powyżej wpływ produktu Caryx® 240 SL na pokrój roślin przekłada się także na ograniczenie wylegania, a co za tym idzie – mniej utrudnień i strat podczas zbioru. Natomiast pozytywny wpływ na rozwój systemu korzeniowego skutkuje większym zasięgiem korzeni w pobieraniu wody i składników pokarmowych z gleby.

Stosowanie fungicydu z funkcją regulatora wzrostu w terminie wiosennym jest absolutnie zasadne i opłacalne. Należy jednak wybrać skuteczne rozwiązanie – produkt, który powinien cechować się:

■ skutecznym działaniem w niskich temperaturach – już od 5°C, co daje możliwość wykorzystania również krótkich okien zabiegowych nawet przed spodziewanymi przymrozkami;

■ kontrolą chorób grzybowych i zabezpieczeniem uszkodzonych mechanicznie fragmentów roślin;

■ stymulacją rozwoju rozgałęzień bocznych – przełamaniem dominacji wierzchołkowej pędu głównego, co przekłada się na wzrost elementu struktury plon nasion, jakim jest liczba zawiązanych łuszczyn na roślinie;

■ zapewnieniem najlepszej struktury i pokroju łanu dającego bardzo dobry dostęp światła słonecznego do wszystkich rozgałęzień bocznych.

Caryx® 240 SL spełnia każdy z powyższych warunków – to niezawodny fungicyd do wiosennej ochrony rzepaku ozimego.

Porównanie roślin rzepaku ozimego, z lewej z obiektu kontrolnego, z prawej po stosowaniu produktu Caryx® 240 SL, 27.04.2021