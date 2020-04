Chwasty w uprawach strączkowych - jaki herbicyd wybrać?

Rośliny strączkowe, czyli bobowate grubonasienne, nadal stanowią niewielki odsetek w strukturze zasiewów. Mimo to zauważyć można, że z roku na rok rośnie zainteresowanie uprawą gatunków należących do tej rodziny. Jednak co zrobić, gdy pojawią się chwasty w strączkowych? Jaki preparat wybrać?

Dlaczego warto uprawiać rośliny strączkowe?

Rośliny strączkowe są naturalnym dobrem. Doskonale sprawdzają się jako przedplon dla innych roślin. Z tego powodu powinny być jak najczęściej wykorzystywane w zmianowaniu. Co jeszcze je wyróżnia?

● Mają zdolność regenerowania gleby.

● Wpływają na polepszenie życia biologicznego.

● Zwiększają poziom próchnicy.

● Poprawiają pojemność wodną (co jest niezwykle ważne w pojawiających się okresach suszy).

Pozostawiając po uprawie resztki roślin strączkowych, zapewniamy glebie więcej azotuŹródło: BASF

Głęboki palowy system korzeniowy znakomicie napowietrza glebę. Tym samym umożliwia utrzymanie prawidłowych stosunków powietrzno-wodnych. Co ważne, korzenie sięgają po składniki pokarmowe, które przemieściły się w głąb ziemi. Strączkowe warto uprawiać też dlatego, że utrzymują odpowiednią strukturę gruzełkowatą gleby.

Jakie korzyści przynoszą pozostawione resztki roślinne strączkowych? Są one źródłem jednego z najważniejszych składników pokarmowych – azotu. Strączkowe wchodzą w symbiozę z bakteriami brodawkowymi. Umożliwia im to wiązanie wolnego azotu. Są w stanie dostarczyć nawet ponad 100 kg czystego składnika. Dodatkowo pozostawiony międzyplon strączkowych spełnia ważne zadanie zimą. Chroni on glebę przed erozją wietrzną i wodną.

Co jeszcze warto wiedzieć? Na uprawę roślin strączkowych na ziarno można uzyskać dopłatę. W 2019 roku kwota ta wynosiła 765,80 zł/ha (do 75 ha) oraz 382,90 zł/ha (powyżej 75 ha).

Chwasty w strączkowych

Zachwaszczenie w uprawach strączkowych to jeden z największych problemów. Może pojawić się już w początkowych fazach rozwoju. Ma to związek z powolnym wzrostem roślin. Dzięki temu kiełkujące chwasty mają więcej swobody. Z tego powodu nie może zabraknąć naszej reakcji. Dużym zagrożeniem są chwasty jednoliścienne w strączkowych. Z sukcesem zasiedlają one uprawy, a następnie szybko się rozwijają. Ważne jest, aby w jednym zabiegu zredukować ich liczebność. Wśród chwastów jednoliściennych zagrożenie stanowią nie tylko te jednoroczne np. chwastnica jednostronna, miotła zbożowa. Trzeba uważać także na wieloletnie np. perz właściwy.

Chwasty jednoliścienne w strączkowych można wyplenić stosując Focus® Ultra 100 EC od firmy BASFŹródło: BASF

Ograniczenie zachwaszczenia

Jak sobie poradzić z pojawiającymi się chwastami jednoliściennymi w strączkowych? Jaką strategię ochrony wybrać? Propozycją jest produkt Focus® Ultra 100 EC przeznaczony do stosowania nalistnego.

Graminicyd ten zawiera cykloksydym, związek pochodzący z grupy cykloheksanodionów. W roślinie działa on systemicznie. Bardzo szybko przenika przez liście niepożądanych roślin i wędruje do korzeni oraz rozłogów. W efekcie skutecznie niszczy chwasty w strączkowych. Pierwsze wyniki zastosowania Focus® Ultra 100 EC widoczne są po 4-5 dniach. Przejawiają się w postaci czerwonych przebarwień liści oraz zahamowania wzrostu chwastów. W ciągu kolejnych 6 tygodni chwasty żółkną. Ostatecznie w wyniku pogłębiających się chloroz oraz nekroz całe rośliny zamierają.

Focus® Ultra 100 EC sprawdzi się przy ograniczaniu zachwaszczenia ze strony najważniejszych chwastów jednoliściennych m. in.:

● chwastnicy jednostronnej,

● miotły zbożowej,

● owsa głuchego,

● prosa,

● wyczyńca polnego,

● perzu właściwego.

Stosowanie

Zalecana dawka dla chwastów jednorocznych wynosi 1,0-2,0 l/ha. Natomiast w przypadku chwastów wieloletnich, proponowana dawka to 4,0-5,0 l/ha.

Istnieje możliwość poprawienia skuteczności i obniżenia kosztu planowanego zabiegu. W tym celu zaleca się zastosowanie Focus® Ultra 100 EC w dawce 1,0 l/ha wraz z adiuwantem Dash HC 1,0 l/ha dla chwastów jednorocznych. Z kolei do zwalczania chwastów wieloletnich należy podwoić dawkę.

Focus® Ultra 100 EC można stosować już od fazy dwóch liści właściwych (BBCH 12), jednokrotnie w ciągu sezonu. Jego użycie jest bezpieczne dla roślin następczych. Co, jeśli w danym sezonie z jakichkolwiek przyczyn będziemy musieli zlikwidować uprawę strączkowych? Wtedy należy odczekać minimum 4 tygodnie. Zwłaszcza jeśli zdecydujemy się na uprawę zbóż czy innych roślin z rodziny wiechlinowatych.