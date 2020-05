Cieszymy się z deszczu i liczymy na więcej

W ostatnim tygodniu zaobserwowaliśmy zróżnicowane ilości opadów na terenie Polski. Cieszymy się z deszczu, który obficie spadł w niektórych regionach, a w pozostałych częściach kraju, gdzie oczekiwaliśmy go więcej, liczymy na dalsze opady w nadchodzącym czasie. Po opadach należy monitorować sytuację na polach.

Rzepak w okresie kwitnienia BBCH 60. Bajdyty, 30.04.2020

Zwróćmy uwagę na to, czy zboża są czyste od rdzy i septoriozy. Utajony rozwój septoriozy paskowanej liści może trwać nawet od 14 do 30 dni, więc warto korzystać ze skutecznych rozwiązań, które zabezpieczą plantacje na długo.



W rzepaku bardzo ważne jest wykonanie zabiegu zabezpieczającego przed zgnilizną twardzikową w okresie pełni kwitnienia, kiedy spadające płatki mogą doprowadzić do infekcji. Warto wykorzystać najlepszą strobilurynę na rynku z dodatkiem difenkonazolu dostępną w preparacie Amistar Gold Max.



A jak wygląda sytuacja w kukurydzy? Warunki wilgotnościowe poprawiły się, więc warto skorzystać ze sprawdzonych rozwiązań, które pozwalają kompleksowo zwalczać całe spektrum chwastów.

Objawy septoriozy paskowanej liści.

Objawy rdzy brunatnej.