2022 rok był i wciąż jest rokiem trudnym i pełnym wyzwań w branży sadowniczej. - Nigdy wcześniej nie było takiego nagromadzenia niekorzystnych zjawisk w jednym sezonie - mówi serwisowi www.sadyogrody.pl Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP.

2022 rok w branży sadowniczej - rok pełen wyzwań

SadyOgrody.pl: 2022 jaki to był rok dla branży sadowniczej?

Mirosław Maliszewski: To był bardzo trudny rok. W mojej ogrodniczej karierze na pewno najtrudniejszy. Z jednej strony ogromny wzrost kosztów produkcji, zwłaszcza nawozów, paliwa i energii elektrycznej, a z drugiej całkowite zamknięcie dotychczasowych rynków zbytu. Na koniec doszły braki pracowników, przez co zbiór był drogi, nieterminowy i niecałkowity. Nigdy wcześniej nie było takiego nagromadzenia niekorzystnych zjawisk w jednym sezonie.

Co udało się zrobić, a nad czym trzeba jeszcze popracować?

Udało się nieco zniwelować straty. Wiosenne wprowadzenie mechanizmu wycofywania owoców do przetwórstwa z dopłatami pozwoliło niektórym na sprzedaż jabłek po nieco wyższych cenach niż wskazywał rynek. Udało się doprowadzić do zniesienia stawki podatki VAT na nawozy i wprowadzeniu dopłat do nich. Jesienią wprowadzono zamrożenie cen energii. O wszystkie te rozwiązania postulowaliśmy i nalegaliśmy na ich wejście w życie. To wszystko były nasze propozycje, które wspólnie z innymi organizacjami lobbowalismy u rządzących. Zdaję sobie oczywiście sprawę, że to wszystko za mało, ale jak na związek branżowy to i tak bardzo dużo.

Masę działań poświeciliśmy na wzmocnienie naszej sprzedaży w kraju i za granicą. Byliśmy na najważniejszych targach na świecie, prowadziliśmy działania we wszystkich krajach, gdzie jest możliwość sprzedaży posiłkach owoców. Jednak ponad miliona ton jabłek deserowych, które kiedyś trafiały do Rosji nie sposób gdziekolwiek ulokować. Staramy się przywrócić normalny handel z Egiptem - krajem który kilka lat temu szturmem zdobyliśmy. Walczymy o korzystne zasady zatrudniania pracowników z Azji i innych regionów świata. Bronimy substancji aktywnych do ochrony naszych sadów i przygotowujemy sadowników do skutków wprowadzenia w życie zasad Zielonego Ładu. Wdrażamy do produkcji polskie odmiany klubowe i inne kategorie produktów. Mówiąc krótko, jesteśmy wszędzie tam, gdzie podejmuje się decyzje dotyczące naszej branży.

