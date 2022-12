Co możemy stosować zamiast pestycydów?

Co możemy stosować zamiast pestycydów?

Według wymogów Komisji Europejskiej Unia dąży do rolnictwa zrównoważonego i prośrodowiskowego. Zgodnie ze strategią Europejskiego Zielonego Ładu państwa członkowskie mają zmniejszyć zużycie ś.o.r. o połowę do 2030 r. Czy jest to możliwe przy zachowaniu obecnej produktywności i rentowności gospodarstw?

Co dostaniemy zamiast pestycydów?

W powyższej sprawie wypowiedział się Dariusz Sip, prezes zarządu firmy Syngenta Polska, podczas debaty inauguracyjnej na NWwR 2022. W jego opinii, wliczając do wyzwań założenia związane z dążeniem do neutralności w procesie emisji CO2, pojawia się problem, który brzmi jak mission impossible. Odniósł się również do wkrótce mającego obowiązywać Krajowego Planu Strategicznego (KPS) na lata 2023-2027. – Jeżeli chcemy wspierać innowacje, to potrzebujemy dwóch elementów. Po pierwsze, zachęty producentów, żeby tych innowacji poszukiwali i ostatecznie dostarczyli rolnikowi. Z drugiej strony, rolnik też musi być zachęcony, żeby zacząć je stosować. To są czynniki, które się nawzajem wspierają – podkreślał podczas dyskusji nad przyszłą Wspólną Polityką Rolną (WPR) prezes zarządu Syngenty. Które substancje na celowniku UE? Aspekt ten bliżej przedstawił prof. Marek Mrówczyński z Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu. Jak mówił, w ciągu kilku lat całkowicie znikną z użycia pyretroidy, wykorzystywane w ochronie od blisko 50 lat. Podobnie będzie z herbicydami z grupy sulfonylomoczników. – Należy jednak zauważyć, że substancji z tych grup używa się w małych dawkach. Dawka substancji czynnej z grupy pyretroidów waha się od 5 do 10 g/ha, w przypadku sulfonylomoczników jest to ok. 20-25 g/ha. Jak tych grup nam braknie, wzrośnie automatycznie zużycie s.cz. na hektar, gdyż dawkowanie będzie dużo wyższe – zwracał uwagę prof. Mrówczyński.

