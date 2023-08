Zaprawianie ziarna jest już normą. Jednakże w dobie, kiedy należy optymalizować koszty, warto sięgać również po inne metody, które już na starcie polepszać będą chociażby przyswajalność dostępnych dla roślin składników pokarmowych.

Już na etapie zaprawiania możemy zadbać o lepszą przyswajalność składników pokarmowych oraz wyższą odporność na stres abiotyczny.

Na rynku pojawiają się nowe rozwiązanie w zaprawianiu zbóż.

Co oprócz zapraw fungicydowych?

Zaprawianie zbóż stanowi pierwszy zabieg "ochroniarski" w całej technologii prowadzenia łanu. Często jest niedoceniany, a tymczasem już od dobrego zaprawienia rozpoczyna się podróż ziarna w kierunku uzyskania jak najwyższego plonu.

Zaprawianie to fundament dla ziarniaka, który lada moment znajdzie się w glebie i rozpocznie budowanie plonu. Ale fundament to podstawa, a tymczasem mamy różne opcje rozszerzające sam zabieg zaprawiania o elementy związane zarówno z elementami ochronnymi jak i optymalizującymi chociażby nawożenie.

Taką rolę spełniają m.in. nawozy donasienne. W przypadku stosowania obu produktów - zaprawy oraz np. nawozu donasiennego - uzyskujemy już na starcie dwa ważne efekty wpływające na rozwój młodych roślin. Z jednej strony uzyskujemy ochronę startową, z drugiej natomiast roślina otrzymuje dawkę pokarmową umożliwiającą w pełni wykorzystać potencjał początkowy i zwiększyć wigor.

Zabezpieczenie roślin od startu przed warunkami stresowymi

O ile nawozy donasienne w pewnym stopniu kumulują składniki pokarmowe i stanowią swego rodzaju "bombę" energetyczną dla ziarniaka, to można także pobudzić rośliny poprzez zaprawianie do lepszego pobrania składników pokarmowych już w okresie jesiennym - m.in. poprzez stymulację systemu korzeniowego czy też zwiększenie tolerancji na warunki stresowe dla młodych roślin (m.in. często występujące jesienią i początkiem wiosny wysokie amplitudy temperatur). Na wystąpienie zewnętrznych czynników stresowych nie mamy wpływu - możemy jedynie minimalizować ryzyko związane z negatywną reakcją rośliny na niekorzystne warunki meteorologiczne. Zabezpieczenie rośliny już od startu jest w takim układzie jednym z lepszych rozwiązań.

Biozaprawa zapewni lepszą przyswajalność składników pokarmowych

Coraz popularniejsze stają się także rozwiązania mikrobiologiczne. Jak dotąd znane są one bardziej od strony produktów stosowanych w trakcie sezonu wegetacyjnego. To się jednak zmienia i pojawiają się już rozwiązania, które wspomagać będą uprawę już od siewu.

O ile standardowe zaprawy mają za zadanie chronić rośliny przed chorobami których często nie możemy zwalczyć inną drogą, to zadanie biostymulatorów poszerza znacznie wachlarz możliwości rozwojowych młodych roślin. Podobnie jak zaprawianie jest najprostszą metodą zabezpieczenia uprawy na start, tak też zastosowanie wspomnianych biozapraw optymalizuje inne czynniki - m.in. nawożenie, ale także odporność roślin na niekorzystne warunki pogodowe, a zwłaszcza stresy abiotyczne. Przede wszystkim jednak potraktowanie nasion preparatem mikrobiologicznym wzmacnia ziarniaki już od startu.

W istocie jest to jedna z prostszych dróg, by zapobiegać niedoborom składników pokarmowych roślin w początkowych fazach wzrostowych oraz pobudzać je do lepszego bilansowania fosforu oraz azotu w okresie wegetacyjnym. Tym bardziej, że doświadczeni tym sezonem powinniśmy zadbać o jak najlepszy bilans składników odżywczych - przy czym nie chodzi tu o aplikację wysokich dawek nawozów mineralnych, a właśnie mądrą optymalizację czyli chociażby zwiększenie dostępności składników pokarmowych poprzez pobudzenie rośliny do lepszego przyswajania pokarmu dostępnego w glebie.