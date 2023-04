Pszenica ozima, żółknąca w miejscach przejazdu ciągnika - prawdopodobnie efekt ugniecenia gleby i wysokiej jej wilgotności, co ogranicza dostęp tlenu (fot. JŚ-S).

Podczas wizyty na polach w powiecie konińskim, na wschodzie województwa wielkopolskiego, podsumowujemy trudny dla rolników z tych okolic kwiecień. Jak idą prace polowe? Jak wyglądają plantacje? Zobaczcie naszą wideorelację.

Zimna wiosna po ciepłej zimie

Wyjątkowo łagodna jesień i zima dawały nawet rolnikom z okolic Konina powody do obaw, związane z wybujałością ozimin. W grudniu donosiliśmy o wznowieniu wegetacji zbóż ozimych.

Po stosunkowo ciepłej zimie nadeszła jednak mokra i zimna wiosna, co w połączeniu z osłabieniem zbóż ozimych chorobami grzybowymi i pełzającą wegetacją zdecydowanie spowolniło wiosenną wegetację. Rośliny długo nie mogły "ruszyć pełną parą". Sytuacji nie poprawiał fakt, że warunki w wielu miejscach nie pozwalały na wykonanie podstawowych zabiegów agrotechnicznych - wjazd na pole z rozsiewaczem nawozów czy opryskiwaczem.

Niestety warunki w marcu i kwietniu opóźniły termin zbóż jarych. Lustrowana przez nas plantacja została założona dopiero w połowie kwietnia. Można spodziewać się, że ten, dość późny siew, wpłynie negatywnie na realizację potencjału plonotwórczego zboża.

Co z ciepłolubami?

Na wschodzie Wielkopolski na siew kukurydzy było do tej pory zbyt zimno i zbyt mokro. Dopiero w ostatnim tygodniu kwietnia rozkwitły mniszki, a ostatnie dni rolnicy spędzili raczej na przygotowaniach stanowisk pod zasiew kukurydzy - wykonywali orki wiosenne i inne zabiegi uprawowe. Początek maja zapewne skłoni plantatorów do siewu kukurydzy - nie ma co dłużej zwlekać, choć dzisiejszy przymrozek w nocy z 27 na 28 kwietnia ostudził zapewne zamiary rolników.

Panujące obecnie warunki zdecydowanie nie skłaniają do planowania siewu soi, której uprawę obserwowaliśmy już z kamerą w poprzednich latach. Jest to gatunek, któremu do odpowiednio szybkich i niezakłóconych wschodów niezbędne jest ciepło.

Mimo deszczu widać szkodniki

Niestety w gminie Kramsk, gdzie udaliśmy się z kamerą, uprawa rzepaku ozimego jest bardzo rzadko spotykana, co uniemożliwiło przeprowadzenie lustracji. Jednak na roślinach rzepaku jarego - samosiewach z zeszłego roku lub pozostałościach po międzyplonach, które nie wymarzły - widać chrząszcze słodyszka rzepakowego i chowacza podobnika. Z kolei na zbożach pojawiły się chrząszcze skrzypionek. Regularne, obfite deszcze zmywają szkodniki z liści, ale warto zwrócić na nie uwagę i w razie potrzeby podjąć działania ochronne.