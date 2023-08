Kontrola stosowania i przechowywania środków ochrony roślin w gospodarstwach rolnych to jedno z podstawowych zadań Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Przypominamy, co najczęściej sprawdzają inspektorzy podczas wizyt u rolników.

Kontrola PIORiN - co może sprawdzić inspektor?

Podstawowa kontrola PIORiN w gospodarstwie rolnym ma na celu nadzór nad warunkami stosowania i przechowywania środków ochrony roślin. Inspektorzy sprawdzają, czy rolnik posiada konieczne uprawnienia, sprawny sprzęt i czy stosuje oraz przechowuje środki ochrony roślin zgodnie z prawem.

Jak zastrzega PIORiN, kontrola nie musi zostać wcześniej zapowiedziana. Do jej przeprowadzenia konieczna jest obecność na miejscu kontrolowanego rolnika lub osoby upoważnionej. Inspektor wszczyna kontrolę po okazaniu legitymacji służbowej i upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

PIORiN informuje, że inspektorzy uprawnieni są do:

wstępu na wszystkie grunty oraz do wszelkich pomieszczeń , środków transportu i obiektów, które dotyczą kontrolowanego zakresu, wskazanego w upoważnieniu i dokonywania oględzin;

, środków transportu i obiektów, które dotyczą kontrolowanego zakresu, wskazanego w upoważnieniu i dokonywania oględzin; kontroli dokumentów , żądania pisemnych lub ustnych informacji, wyjaśnień oraz dostępu do wszelkich danych , w tym prowadzonych w formie elektronicznej, mających związek z przedmiotem kontroli;

, żądania pisemnych lub ustnych informacji, wyjaśnień oraz , w tym prowadzonych w formie elektronicznej, mających związek z przedmiotem kontroli; bezpłatnego pobierania , za pokwitowaniem, prób roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, środków ochrony roślin lub materiału siewnego w ilości niezbędnej do wykonania badań;

, za pokwitowaniem, prób roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, środków ochrony roślin lub materiału siewnego w ilości niezbędnej do wykonania badań; zabezpieczania dowodów rzeczowych;

dokonywania badania przebiegu określonych czynności.

Po kontroli należy zapoznać się z protokołem, który zawiera opis wyników kontroli i ewentualnych nieprawidłowości wraz z zaleceniami pokontrolnymi. Wykazanie nieprawidłowości może również doprowadzić do nałożenia sankcji. Ewentualne zastrzeżenia co do protokołu można zgłaszać w ciągu 7 dni od jego podpisania przez kontrolującego.

Dokumentacja dla PIORiN - najważniejsze punkty

Wśród najistotniejszych dokumentów, których okazanie może być konieczne podczas kontroli, jest aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin. Takie szkolenia, zakończone egzaminem, są najczęściej przeprowadzane przez lokalne Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Uprawnienia należy odnawiać co 5 lat.

Podczas kontroli należy potwierdzić, iż stosowany do wykonywania zabiegów ochrony roślin opryskiwacz jest sprawny technicznie i skalibrowany. W tym celu przedstawia się aktualny protokół badania technicznego, które powtarza się co 3 lata. Jeżeli opryskiwacz jest nowy, należy przedstawić fakturę jego zakupu, a po upływie 5 lat od zakupu poddać badaniu technicznemu.

W celu wykazania, że puste opakowania po zużytych środkach ochrony roślin zostały usunięte z gospodarstwa w sposób bezpieczny, należy okazać zaświadczenie zwrotu pustych opakowań po ś.o.r. Wypełniony przez rolnika formularz zwrotu pieczętuje sklep, do którego zwracamy opakowania. Nie musi to być ten sam sklep, w którym zakupiono środki ochrony roślin.

Jednym z najważniejszych dokumentów, sprawdzanych podczas kontroli PIORiN jest rejestr stosowanych środków ochrony roślin, o którym więcej poniżej. Inspektor może również sprawdzić legalność źródeł pochodzenia środków ochrony roślin i poprosić o przedstawienie dowodów zakupu w postaci faktur czy paragonów.

Rejestr zabiegów ochrony roślin - o czym pamiętać?

Rolnik musi prowadzić dookumentację wykonywanych zabiegów ochrony roślin i przechowywać ją przez trzy lata.

W rejestrze musi znaleźć się informacja o terminie wykonywania zabiegu, oznaczeniu działki i jej powierzchni, opryskiwanym gatunku rośliny, opryskiwanej powierzchni, nazwie i dawce stosowanego środka ochrony, przyczynie wykonania zabiegu.

Należy pamiętać, że dozwolone jest stosowanie jedynie zarejestrowanych w Polsce środków ochrony roślin, jedynie w sposób zgodny z zaleceniami etykiet. Nie wolno stosować środków ochrony roślin na agrofagi ani rośliny uprawne nieuwzględnione w etykiecie. Nie wolno również przekraczać określonych maksymalnych dawek. Zgodnie z tym wymogiem wykonanie oprysku np. plantacji pszenżyta ozimego herbicydem zarejestrowanym tylko w pszenicy ozimej jest traktowane jako naruszenie.

Należy również rozróżniać powierzchnię działki a powierzchnię, na której stosowany jest środek ochrony roślin. Przepisy mówią o zachowaniu odległości 20 m od pasiek, 3 m od dróg publicznych, 3 m (opryskiwacze sadownicze) lub 1 m (opryskiwacze polowe) od zbiorników i cieków wodnych oraz terenów nieużytkowanych rolniczo. W związku z powyższym podczas wykonywania zabiegu i późniejszego jego ewidencjonowania na polach, które np. graniczą z ciekiem wodnym, należy pamiętać o pomniejszeniu opryskiwanej powierzchni o odpowiedni odstęp.

Nie wolno zapominać o obowiązujących wymogach integrowanej ochrony roślin, które dają pierwszeństwo metodom niechemicznym, a zabiegi chemiczne dopuszczają dopiero po przekroczeniu progów ekonomicznej szkodliwości agrofagów. Konieczność aplikacji każdego ze środków powinniśmy umieć odpowiednio uzasadnić.

Sprawdzanie sprzętu

W informacjach PIORiN zaznaczono, że podczas kontroli inspektor może również sprawdzić, gdzie sporządzana jest ciecz robocza, w jaki sposób rolnik postępuje z jej resztkami oraz gdzie i jak czyszczony jest sprzęt stosowany do aplikacji ś.o.r.

Inspektor może dokonać oceny wizualnej stanu technicznego opryskiwacza. Ponadto, jak wspomniano wcześniej, należy przedstawić potwierdzenie kalibracji i aktualnych badań technicznych opryskiwaczy. Warto dodać, że kontrola może obejmować również zaprawiarki do nasion.

Przechowywanie ś.o.r. zgodnie z wymogami PIORiN

Podczas wizyty inspektor PIORiN może skontrolować, czy środki ochrony roślin w gospodarstwie są przechowywane zgodnie z wymogami.

Preparaty muszą być przechowywane w oryginalnych opakowaniach i warunkach zgodnych z określonymi w etykiecie, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością i paszami. Ważne, by uniemożliwić dostęp do środków osobom nieupoważnionym, dzieciom, zwierzętom.

Preparaty zużywane na bieżąco należy zabezpieczyć np. w odpowiednio oznaczonej, zamykanej szafie lub skrzyni. W dużych gospodarstwach z dużymi zapasami ś.o.r. należy wydzielić osobny magazyn.