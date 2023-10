To nie początek umiarkowanie zabawnego dowcipu, tylko Interra Scan, czyli pomysł firmy Syngenta na badanie gleby. Na Agro Show podsumowaliśmy pierwszy rok pracy w terenie tego nowego narzędzia. Co bada, jak szybko i ile to kosztuje? Odpowiedzi znajdziecie w tekście.

Co zbada Interra Scan?

Jednym z narzędzi rolnictwa precyzyjnego, jakie do rolników kieruje firma Syngenta, jest skanowanie i badanie gleby poprzez Interra Scan. Jak odbywa się takie badanie? Pojazd wyposażony w skaner porusza się po polu uprawnym równolegle w odległościach co 10 m. Po zeskanowaniu całego obszaru Interra Scan wyznacza miejsca, z których powinno pobrać się próbki gleby do badania.

- Próbki glebowe wysyłane są do akredytowanego laboratorium. Wyniki z laboratorium łącznie z plikiem źródłowym wygenerowanym przez skaner i podlegają dalszej obróbce, na podstawie których do rolnika trafiają gotowe mapy - mówi dr Grzegorz Waleryś z firmy Syngenta.

Z pomocą Interra Scan można zanalizować swoje gleby pod kątem zawartości makroskładników i mikroskładników, odczynu, składu granulometrycznego, polowej pojemności wodnej, pojemności wymiany kationów, węgla organicznego i aktywnego, ukształtowania terenu. Jak zaznaczył w rozmowie z redakcją Grzegorz Waleryś, pozyskane ze skanera wyniki dobrze uzupełniają się z innymi technologiami rolnictwa precyzyjnego, takimi jak zmienne dawkowanie nawozów czy zmienna norma wysiewu nasion.

Czas oczekiwania i koszt badań

W ramach usługi Interra Scan można wybrać pięć pakietów badań, które różnią się między sobą zakresem analiz. Obecnie ceny pakietów zawierają się przedziale od ok. 100 do ok. 300 zł/ha.

Jak zapewnia Grzegorz Waleryś, firma Syngenta jest w stanie w ciągu trzech tygodni od skanowania pola dostarczyć wyniki z laboratorium, gotowe mapy i dostęp do platformy.

Podsumowanie pierwszego roku pracy

Narzędzie Interra Scan swoją premierę miało w zeszłym roku. W 2023 r. pierwszy pojazd ze skanerem wyruszył do pracy i w ciągu ostatnich miesięcy zbadał ok. 4000 ha. Jak przyznaje Grzegorz Waleryś, zainteresowanie rolników skanowaniem przez Interra Scan jest na tyle duże, że do floty dołączy wkrótce drugie auto skanujące.