Zaprawy mikrobiologiczne to jedna z dróg do zmniejszenia chemizacji, a zwiększenia zrównoważenia rolnictwa. O tym, czy z sukcesem przyjmą się w praktyce gospodarskiej, zadecyduje jednak przede wszystkim ich skuteczność - a ta zależy od szeregu czynników.

Biozaprawa, czyli żywy organizm

Zaprawy mikrobiologiczne, jak sama nazwa wskazuje, zawierają bakterie i grzyby, które, zaaplikowane na nasiona roślin uprawnych, mają pozytywnie wpływać na ich wzrost i rozwój.

Bakterie i grzyby to jednak żywe organizmy o określonych preferencjach, np. w stosunku do warunków otoczenia. W porównaniu do konwencjonalnych zapraw chemicznych uzyskanie i utrzymanie wysokiej skuteczności działania zapraw mikrobiologicznych zależy od szerszej gamy czynników.

Podstawowym czynnikiem wpływającym na skuteczność biozaprawy jest oczywiście wybór odpowiedniej "substancji czynnej", czyli rodzaju, gatunku i szczepu mikroorganizmu. Różne mikroorganizmy wykazują zmienną kompatybilność we "współpracy" z poszczególnymi gatunkami roślin uprawnych, jak również inne mechanizmy działania - jedne wykazują działanie indukujące mechanizmy ochronne roślin, inne na przykład produkują fitohormony. Ich dobór powininien zależeć od celu, jaki realizować ma stosowanie danego preparatu. Dobry biopreparat pownien oczywiście wprowadzać jak najwięcej żywych organizmów, których liczebność wyraża parametr jtk (jednostka tworząca kolonię)/g lub jtk/ml. W preparatach stosowanych w rolnictwie najczęściej spotykamy się z wartościami 108, 109 lub 1010 jednostek tworzących kolonię na mililitr lub gram produktu.

Bardzo ważnym aspektem skuteczności stosowanych biopreparatów są warunki pogodowe i środowiskowe. Przeżywalność i aktywność mikroorganizmów wprowadzanych na nasiona do siewu może zależeć m.in. od temperatury, wilgotności, pH czy naświetlenia.

Liczy się technika i współpraca

Na skuteczność biozaprawy wpływa również szereg aspektów związane z bardziej techniczną stroną ich aplikacji. Jednym z pierwszych czynników decydujących o działaniu zapraw są same nasiona, przeznaczane do siewu. Od ich czystości, wielkości, kształtu i tekstury zależy zdolność do przylegania i utrzymywania zaprawy na powierzchni nasion. Nasiona pewnych gatunków w naturalny sposób łatwiejsze do zaprawiania, co wynika z ich morfologii.

Biozaprawa to nie tylko mikroorganizm. W skład preparatu oprócz substancji czynnej wchodzą różne nośniki w zależności od jego formulacji (np. talk, wermikulit, chitozan, alginian), adiuwanty (np. guma arabska), dodatki ochronne (np. witamina C lub E w celu ochrony mikroorganizmów przed stresem oksydacyjnym), ale także barwniki i inne substancje. Mikroorganizmy wraz z wymienionymi wyżej dodatkami muszą zostać doprowadzone do finalnej formy końcowego produktu handlowego - płynu, proszku czy granul. Substancje towarzyszące mikroorganizmom w danej biozaprawie oraz proces jego produkcji nie mogą doprowadzać do spadku ich przeżywalności i aktywności.

W przypadku, gdy oprócz biozaprawy chcemy zastosować dodatkową konwencjonalną zaprawę fungicydową lub insektycydową nasion, należy rozważyć wzajemną zgodność tych produktów i ewentualne interakcje. Niektóre substancje chemiczne mogą niekorzystnie wpływać na mikroorganizmy w biozaprawach. Informacje o możlwościach łącznego stosowania i sposobu postępowania powinien zawrzeć producent na etykiecie. W przypadku szczepienia nasion roślin bobowatych bakteriami brodawkowymi stosuje się zasadę, by najpierw zastosować zaprawę chemiczną (fungicydową), a później szczepionkę bakteryjną - bez uszczerbku na skuteczności obu preparatów.

Co z przechowywaniem?

Decydując się na stosowanie biopreparatów, w tym biozapraw, należy zwrócić uwagę na warunki ich przechowywania. Trwałość produktu zależy od jego składu czy formulacji, a dodatkowo często należy spełnić również inne wymogi. Wśród nich można wymienić np. przechowywanie w miejscach bez dostępu światła czy w niskich temperaturach. Producenci preparatów zwykle umieszczają w etykietach wytyczne co do przechywania i daty ważności produktów.