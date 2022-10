Ropa naftowa z uszkodzonej rury o średnicy 80 cm utworzyła pośrodku pola kukurydzy rozlewisko o powierzchni około 1000 m2. Od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa grunty te dzierżawi Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych w Chodeczku, gospodarujący na areale 1978 hektarów, zajmujący się hodowlą trzody chlewnej i bydła.

- Jesteśmy dzierżawcą skażonych działek. Rurociąg przechodzi przez środek rozłogu o powierzchni 66 hektarów. Tą są 23 działki, z czego PERN, właściciel rurociągu, potwierdził na ten moment skażenie pięciu, ale nie jesteśmy przekonani czy to ostateczny wynik. Na całym areale zasiana jest obecnie kukurydza z przeznaczeniem na paszę. Zgłosiliśmy tą sytuację do KOWR i czekamy na dalsze postępowanie. Mieliśmy zaplanowany zbiór kukurydzy jako zaplecze paszowe, ale na ten moment ziemię zabezpieczyły służby zajmujące się likwidacją skażenia i nie mamy wstępu na pole - mówi przedstawiciel OHZZ Chodeczek.

Jak dodaje, obecna sytuacja jest wielką niewiadomą jeśli chodzi o skalę zniszczeń. W okolicy trwają zbiory kukurydzy, a w OHZZ wciąż nie wiadomo czy i ewentualnie jaką część kukurydzy będzie można zebrać z niemałego przecież areału 66 hektarów. Nie ma też na razie informacji odnośnie możliwości dalszego użytkowania ziemi, na której wystąpił wyciek.

- PERN proponuje nam rozwiązania w zakresie porozumienia, ale jesteśmy negatywnie nastawieni do wszelkich wycen dopóki nie mamy ostatecznych wyników badań skali skażenia i nie podpisaliśmy na razie żadnego porozumienia. Najpierw trzeba określić co dalej z kukurydzą, co dalej z ziemią. PERN obiecuje, że gleba będzie wymieniona odkrywkowo i będzie się nadawała do użytkowania, ale pewność co do tego będziemy mieli dopiero po zakończeniu prac prowadzonych przez służby chemiczne – usłyszeliśmy w biurze dzierżawcy.