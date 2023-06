Coroczny dylemat rolników – co zrobić z resztkami pożniwnymi?

Coroczny dylemat rolników – co zrobić z resztkami pożniwnymi – wydaje się powoli dobiegać końca. Dopłaty za pozostawienie słomy na polach, ekoschematy oraz popularyzacja dobrych praktyk rolniczych w prasie fachowej jasno wskazują, że warto zostawić resztki i „oddać” glebie choć część organiki, którą z niej wyciągnęliśmy. Pozostałości materii organicznej po sprzęcie roślin z pola są niezbędne dla utrzymania zdrowia gleby i przyszłych plonów, a także zachowania wysokiej produktywności gleby.

Środki uzyskane ze sprzedaży słomy pożniwnej to pozorna korzyść, bo inwestycja w rekultywację pozbawionej ich gleby będzie kosztowała o wiele więcej. Dlatego na pytanie: co robić z resztkami po żniwach, odpowiedź powinna być tylko jedna – zostawiać na polu!

Jak działają resztki pożniwne na glebę?

Słoma i inne pozostałości po zbiorze takie jak bulwy i korzenie roślin, liście buraczane, łuszczyny czy łęty ziemniaczane rozkładając się, uwalniają składniki odżywcze głównie azot i potas oraz zwiększają pojemność sorpcyjną gleb (czyli jej zdolność do magazynowania składników pokarmowych) . Dzięki temu resztki pożniwne pozwalają na stosowanie mniejszej ilości sztucznych nawozów mineralnych i zmniejszają skalę ich negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Jakie korzyści płyną z rozkładu resztek pożniwnych po zbiorach?

Utrzymywanie wilgotności w glebie

Resztki pożniwne są bogate w wodę. W trakcie ich rozkładu zostaje ona uwolniona i jest wykorzystywana przez rośliny i mikroorganizmy do procesów życiowych. Dodatkowo w procesie humifikacji tworzą się związki próchniczne, które mają dużą zdolność zatrzymywania wody w glebie. Dzięki temu więcej wody pozostaje w warstwie ornej i rośliny lepiej radzą sobie w okresach posusznych, a rolnik może zaoszczędzić na kosztach utrzymania uprawy.

Poprawa struktury gleby

Resztki pożniwne podczas procesu rozkładu przekształcają się częściowo w humusy, które są niezbędne do tworzenia się mikro- i makroagregatów glebowych. Agregaty glebowe biorą udział w tworzeniu się tak pożądanej przez wielu producentów struktury gruzełkowatej. Dzięki temu, że gleba ma prawidłową strukturę, rolnik uzyskuje wydajniejsze plony i może uniknąć problemów związanych np. z erozją gleb).

Żywienie roślin

Resztki pożniwne są również bogate w składniki odżywcze m.in. azot i potas. Gdy rozłożą się w glebie, uwalniają pierwiastki, które są następnie wykorzystywane przez rośliny. Dzięki temu, uzyskujemy wydajniejsze plony, co z kolei pozytywnie wpływa na finanse rolnika w skali mikro, a w skali makro – na gospodarkę i produktywność rolniczą kraju.

Ochrona przed chorobami

Warto pamiętać także o tym, że resztki pożniwne mogą zawierać patogeny powodujące choroby roślin. Jednak, gdy są dobrze rozłożone, to tworzą przyjazne warunki do rozwoju mikroorganizmów pożytecznych, które stanowią naturalną barierę dla patogenów. Dzięki temu, w naturalny sposób zmniejszamy ryzyko pojawienia się infekcji i chorób roślin, a co za tym idzie wydatków na ochronę roślin.

Jakie metody stosować na rozkład resztek?

Sam fakt pozostawienia resztek pożniwnych nie wystarczy – trzeba wspomóc proces ich rozkładu, żeby zapobiec przetrwaniu patogenów i zagwarantować lepszą kondycję gleby. Nierozłożone szczątki roślin to główne źródło chorób w kolejnym sezonie wegetacyjnym, ale także przeszkoda w prawidłowym rozwoju systemu korzeniowego rośliny następczej .

Sposobów na przyspieszenie rozkładu resztek pożniwnych jest kilka. Najbardziej znane to: azot, wapno, czy preparaty mikrobiologiczne. Jednak wszystkie te sposoby wymagają spełnienia odpowiednich warunków i dokładnego przestrzegania zaleceń producentów, a jak wiadomo w przyrodzie rzadko występują „warunki idealne”. Czy istnieje zatem wygodny, efektywny i nie wymagającym dużych nakładów czasu i pieniędzy preparat? Wśród szerokiej oferty rynkowej pozytywnie wyróżnia się UltraHumus, który został stworzony z myślą o poprawie jakości gleby i środowiska naturalnego. Biorąc pod uwagę, że dla rolnika gleba jest warsztatem, na którym pracuje, oczywistym wydaje się fakt, że powinien dbać o jej regenerację – tak jak każdy mechanik czyni nakłady na renowację swoich narzędzi.

Jedną z największych zalet UltraHumusu jest fakt, że znacznie przyspiesza rozkład resztek pożniwnych bez względu na pogodę. W odróżnieniu od wielu popularnych preparatów - nie wymaga natychmiastowego wymieszania z glebą, a pozostawiony na resztkach po aplikacji nawet na kilka dni – zachowuje swoje cenne właściwości.

UltraHumus w swoim składzie zawiera wysokoskoncentrowany i aktywny biologicznie humian potasu, który poprawia także strukturę gleby. Jest ona bardziej przepuszczalna dla wody i powietrza, co pozytywnie wpływa na rozwój korzeni roślin. Dodatkowo, dzięki obecności właśnie humianu potasu, rośliny mają łatwiejszy dostęp do składników mineralnych, co przekłada się na lepszy wzrost i plonowanie.

Kolejną zaletą UltraHumusu jest jego zdolność do zwiększenia możliwości magazynowania wody opadowej w warstwie ornej. Regularne stosowanie tego rozwiązania (min 3-4 lata z rzędu na tym samym stanowisku np. raz w roku na rozkład resztek pożniwnych) pomaga roślinom przezwyciężyć okresowe niedobory wody.

Należy też pamiętać, że Ultrahumus ma zdolność zapobiegania erozji gleby, chroniąc ją przed wypłukiwaniem podczas intensywnych opadów deszczu czy wywiewaniem w trakcie silniejszych podmuchów wiatru. Wynika to z działania stabilizującego agregaty glebowe, które w efekcie zastosowania UltraHumusu są odporne na rozpad i przyczyniają się do utrzymania struktury gruzełkowej.

Warto również zaznaczyć, że UltraHumus pełni rolę organicznego nawozu dla roślin, co wpływa korzystnie na ich zdrowie i kondycję poprzez odżywienie korzeni i aktywację życia mikrobiologicznego gleby. Dodatkowo, produkt ten jest w pełni naturalny i przyjazny środowisku.

Podsumowując – dlaczego Ultrahumus wygląda na optymalny preparat do rozkładu resztek pożniwnych?

UltraHumus to doskonały produkt do zastosowania na polach uprawnych, szczególnie jako preparat przyspieszający rozkład resztek pożniwnych. Dzięki wielu korzystnym właściwościom, wpływa na poprawę struktury gleby, zwiększa jej retencję wody oraz działa jako naturalny nawóz dla roślin. Co więcej, jest przyjazny dla środowiska. Prawidłowy rozkład pozostałości po zbiorach jest kluczowy dla zdrowia gleby i kontynuacji upraw. Dlatego ważne jest, aby te resztki były odpowiednio rozłożone w glebie, ponieważ korzyści płynące z tego rozkładu będą odczuwalne zarówno przez rolników, jak i społeczeństwo. To doskonały sposób na utrzymanie właściwej wilgotności, struktury gleby i dostarczanie roślinom niezbędnych składników odżywczych, co z kolei przyczyni się do zwiększenia plonów dla rolników.

Autor: dr Adela Maziarek