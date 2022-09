W swojej wrześniowej prognozie dla zbiorów w 2022 r. Coceral przewiduje całkowite zbiory zbóż w UE-27+Wielka Brytania na poziomie 287,9 mln ton. Byłoby to znacznie mniej niż prognozowane 309,5 mln ton w maju i 309,8 mln ton zebrane w 2021 roku.

Produkcja pszenicy (bez pszenicy twardej) szacowana jest na 140,5 mln ton, co oznacza spadek z 143,0 mln ton w poprzedniej prognozie oraz z 143,4 mln ton sprzed roku.

Szacunki pogorszyły się szczególnie w przypadku Hiszpanii i Węgier z powodu ekstremalnych upałów i suszy. Produkcja jęczmienia w UE-27+Wielka Brytania 2022 szacowana jest na 59,8 mln ton, nieco mniej w porównaniu z 60,0 mln ton w maju, ale więcej wobec 59,0 mln ton w ubiegłym roku.

Zbiory kukurydzy w UE-27 w 2022 r. są obecnie przewidywane na poziomie 51,9 mln ton (poprzednia prognoza: 66,0 mln ton i zbiory w 2021 r. 70,2 mln ton) ze względu na znaczne korekty w dół w wielu krajach z powodu gorącej i suchej pogody podczas zapylania, w szczególności na Węgrzech, w Rumunii, Francji, Włoszech i Niemczech. W przeciwieństwie do Polski będącej trzecim, co do wielkości producentem kukurydzy w UE po Francji i Rumunii, gdzie oczekuje się kolejnego ogromnego zbioru ponad 7 mln ton.

Plony rzepaku w UE-27+Wielka Brytania szacowane są na 20,7 mln ton, co oznacza najwyższy poziom od kilku lat. Dla porównania 19,5 mln ton w poprzedniej majowej prognozie i 18,4 mln ton w ubiegłym roku.

Następna prognoza Coceral przewidziana jest w grudniu 2022 r.