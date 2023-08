Niewielu z nas pamięta tak trudne żniwa. Owszem, przestoje związane z pogodą były, ale nie tak długie i trwające całymi tygodniami. Tymczasem zboża tracą jakość każdego dnia. A ceny nie chcą drgnąć w górę.

Coraz więcej "położonych" pszenic. Zbiory stają się już arcytrudne

Kłosy porastają, będą pojawiać się choroby grzybowe. Z dnia na dzień tracimy na jakości ziarna

Pszenice miejscami leżą, a sytuacja pogarszać się będzie z każdym dniem

Możemy być już pewni co do tego, że jakość tegorocznych zbóż, które wciąż pozostają na polach, będzie gorsza. Niestety pogoda nie daje za wygraną i żniwa nie tylko zostały w wielu miejscach przerwane - są regiony, gdzie zbiorów w zasadzie nie można rozpocząć.

Dużym problemem będą oczywiście porastające zboża. Tu możemy być niemal pewni co do tego, że porośnięciu ulega większość pszenżyt. Pamiętajmy, że niekoniecznie będziemy widzieć efekt porastania już na pierwszy rzut oka - proces ten początkowo zachodzi w formie utajonej. Ze zjawiskiem porastania wiąże się również nieco wolniejsze oddawanie wody - tak więc wysoka wilgotność ziarna z którą borykaliśmy się do tej pory wciąż może być sporym problemem.

Niestety coraz gorzej wygląda sytuacja jeśli chodzi o pszenicę. Wiemy już, że w kraju mamy mało ziarna konsumpcyjnego - brakuje zwłaszcza białka, ale niski jest też gluten. Niestety z pewnością lepiej nie będzie po dużych opadach, które przechodziły nad Polską w ostatnich dniach. Co gorsza, wiele najlepiej rokujących pszenic "położyło" się tuż przed zbiorami. Rośliny nie utrzymały pozycji pionowej - wskutek nawalnych deszczy oraz silnego wiatru punkt ciężkości został przełamany i rośliny uległy wyleganiu, zwłaszcza te o najcięższym kłosie.

Zbiór takich zbóż będzie utrudniony - szczęście w nieszczęściu jeśli rośliny tylko się pochyliły. Najgorzej będzie na plantacjach, gdzie pszenica wyległa w tak dużym stopniu, że kłosy trzeba będzie "zbierać" z ziemi. Ziarno z takich roślin przede wszystkim będzie bardzo powoli oddawało wilgoć, zwiększa się rzecz jasna także ryzyko uszkodzeń mechanicznych kombajnu (choćby przez kamienie). Z agrotechnicznej strony największym zagrożeniem będą choroby kłosa, które z dużą dynamiką mogą infekować ziarno - groźne mogą być fuzariozy oraz septoriozy. Nie będzie odosobnionym zjawiskiem zbiór zbóż niemal całkowicie poczerniałych. Im dłużej żniwny impas będzie trwał, tym gorsza będzie jakość zbóż.

Długo nie zapomnimy tych żniw

Nawet mający spory bagaż doświadczeń starsi rolnicy wspominają, że tak trudnych żniw nie pamiętają. Nie tylko sprzedajemy towar za bezcen, ale nawet nie możemy zebrać ziarna z pola. Z pewnością będą to żniwa o których długo jeszcze nie zapomnimy.

Tymczasem ceny za ziarno są - bez zmian - bardzo niskie. Pszenica konsumpcyjna pozostaje w przedziale 830 - 900 zł/t; paszówka jest tańsza o około 50 zł/t. Fatalnie wyceniane jest pszenżyto - od 650 do 700 zł/t. Żyto czy owies - tu ceny są tak niskie, że nawet nie wypada wspominać. Z kronikarskiego obowiązku wspomnieć trzeba jednak, że oferty na te zboża oscylują najczęściej w granicach 550 - 600 zł/t. Rzepak lawiruje pomiędzy 1700 a 1850 zł/t w zależności od regionu. Niestety, pomimo wielu trudności z jakimi zmaga się w tym roku rolnictwo wciąż nie widać szans na poprawę cen w skupach. W istocie sprzedajemy w te żniwa towar w cenach, które już kilka late temu nie byłyby atrakcyjne, a dziś są wręcz katastrofalne.