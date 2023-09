Ceny rzepaku w naszych skupach są wyjątkowo niskie. Kształtują się obecnie na poziomie 1725-1900 zł/t. Na giełdach towarowych nie jest lepiej. Na Matif wartość tony nasion w kontrakcie na listopad wyceniana jest na ok. 433 euro/t, czyli ok. 2013 zł. Czy będzie drożej?

Sytuacji na rynku roślin oleistych, w tym interesującego nas najbardziej rzepaku, przyjrzeli się analitycy Banku Credit Agricole. Dokładnie przedstawili prognozy cenowe na najbliższe miesiące i czynniki, które determinują podane liczby. Zaprezentowali je w najnowszym kwartalniku Agrobiznesu Agro Mapa Jesień 2023. Wcześniej takowe dane podali dla pszenicy i kukurydzy, teraz dla rzepaku. W jednym i drugim przypadku nie ma dobrych informacji. Mimo niskich cen nie ma wskazań do tego, że będzie drożej. Wprost przeciwnie, wzrost cen rzepaku ograniczany jest przez wysokie zapasy roślin oleistych. A silny wzrost produkcji roślin oleistych wspierany jest przez wyższą produkcję takich gatunków jak soja czy słonecznik, choć sama globalna produkcja rzepaku ma być niższa.

Jakie ceny rzepaku w 2023 r. i na początku 2024 r.?

- Mimo prognozowanego spadku zapasów rzepaku, wzrost jego cen ograniczany będzie przez odbudowę światowych zapasów pozostałych roślin oleistych, w szczególności soi i ziaren słonecznika. W efekcie prognozujemy, że w najbliższych kwartałach ceny rzepaku będą kształtować się w łagodnym trendzie wzrostowym – podali analitycy Credit Agricole.

Ile konkretnie w najbliższym czasie może kosztować tona rzepaku?

- Prognozujemy, że na koniec 2023 r. wyniosą one ok. 1800 zł/t i ok. 2200 zł/t na koniec 2024 r. Głównymi czynnikami ryzyka dla naszej prognozy jest kształtowanie się warunków agrometeorologicznych wśród kluczowych producentów roślin oleistych – podali ekonomiści.

Co determinuje ceny rzepaku?

Tutaj specjaliści, podobnie jak w wypadku pszenicy, opierają się na danych przedstawionych 12 września przez Amerykański Departament ds. Rolnictwa, czyli raport USDA. Z niego wynika, że światowa produkcja nasion i owoców najważniejszych roślin oleistych w sezonie 23/24 zwiększy się do 660,9 mln t wobec 629,7 mln t w sezonie 22/23 (+5,0%), co będzie przede wszystkim efektem wyższych zbiorów soi (+8,4%) i ziaren słonecznika (+6,5%).

Rynek rzepaku, źródło: Credit Agricole

- Wyższe zbiory soi wynikać będą ze zwiększenia jej produkcji w Argentynie (+92,0% - powrót zbiorów do poziomów zgodnych ze średnią wieloletnią po dotkliwej suszy odnotowanej w sezonie 22/23) i w Brazylii (+4,5% - wzrost wspierany przez systematycznie powiększającą się powierzchnię zasiewów). Z kolei wyższa produkcja ziaren słonecznika będzie wynikać z ich większych zbiorów w UE (+15,7% - skutek rosnącej powierzchni zasiewów słonecznika w UE, w szczególności w Rumunii i na Węgrzech w warunkach zmniejszonego eksportu z Ukrainy) oraz w Rosji (+7,7% - efekt większej powierzchni zasiewów oraz nieznacznie wyższych plonów) – czytamy w Agro Mapie.

Jakie zużycie nasion oleistych?

Te zgodnie z prognozą USDA globalnie ma w sezonie 23/24 zwiększyć się do 642,7 mln t wobec 622,2 mln t w sezonie 22/23 (+3,3%).

- W kierunku wzrostu zużycia roślin oleistych oddziaływać będą ich relatywnie niskie ceny w połączeniu ze zwiększoną dostępnością. Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym wzrostowi zużycia roślin oleistych jest ich zwiększone wykorzystanie do produkcji biopaliw z uwagi na rosnące w ostatnich miesiącach ceny ropy naftowej. W warunkach wyższej produkcji roślin oleistych od ich zużycia w sezonie 23/24 prognozowany jest wzrost ich światowych zapasów do 135,6 mln t wobec 121,6 mln t w sezonie 22/23. W konsekwencji wskaźnik zapasy końcowe/zużycie wzrośnie do 21,1% wobec 19,5%, osiągając najwyższą wartość od sezonu 18/19 – informuje Credit Agricole.

To nie jedyne dane przedstawione przez analityków. Dokładnie przyjrzeli się oni produkcji rzepaku, z której wynika, że według USDA produkcja rzepaku w sezonie 23/24 zmniejszy się do 85,2 mln t wobec 88,6 mln t w sezonie 22/23 (-3,8%).

- Spadek produkcji rzepaku wynikać będzie przede wszystkim z jego niższych zbiorów w Australii (-38,4% - negatywny efekt zjawiska El Niño). Światowe zużycie rzepaku w sezonie 23/24 zwiększy się do 85,6 mln t wobec 84,9 mln t w sezonie 22/23 (+0,9%), do czego przyczynią się jego relatywnie niskie ceny. W warunkach produkcji wyższej od zużycia w sezonie 23/24 dojdzie do spadku światowych zapasów rzepaku do 6,1 mln t wobec 7,5 mln t w sezonie 22/23 (-18,9%). W efekcie wskaźnik zapasy końcowe/zużycie zmniejszy się do 7,1% wobec 8,9%, sygnalizując ponowne pogorszenie sytuacji popytowo-podażowej na rynku rzepaku – wynika z Agro Mapy.