Czas na skracanie!

MODDUS korzystnie wpływa na wszystkie z wymienionych czynników. Siła wpływu na każdy z nich jest uzależniona od dawki i terminu stosowania preparatuo do jego pełnego rozwinięcia (BBCH 37-39).

Poprawa warunków wilgotnościowych pozwala na wykonanie drugiego zabiegu regulacji ukierunkowanego na skrócenie i wzmocnienie dokłosia. Polecamy aplikację od fazy ukazania się liścia flagowego do jego pełnego rozwinięcia (BBCH 37-39). Zabieg warto wykonać na mocnych stanowiskach, na których rośliny mają mocny wigor i dobrze rokują. Zalecamy zastosować Moddus Flexi lub Moddus 250 EC w dawce 0,15-0,2 l/ha.

Zboża jare

Intensywnie przyrastają i niedługo osiągną właściwe fazy do regulacji. Wejście roślin w fazę BBCH 30/31 (strzelanie w źdźbło, faza pierwszego kolanka) oraz odpowiednia wilgotność gleby to dobry moment na zastosowanie Moddus 250 EC. Polecana dawka to 0,3-0,4 l/ha.

Pszenica ozima w fazie 3. kolanka 03.05.20 – woj. lubelskie