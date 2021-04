Czas na skracanie zbóż - bezpłatne szkolenie online

W ostatnim roku rolnicze szkolenia online stały się niemal codziennością, a eksperci coraz chętniej dzielą się swoim doświadczeniem z rolnikami poprzez taką formę doradztwa. Warto więc sobie zanotować, że 8 kwietnia o godz. 20.00 nadarza się nie byle okazja do poszerzenia swojej wiedzy z zakresu prawidłowego skracania zbóż. Nie przegap tych informacji.

Nie ma co ukrywać, że warunki atmosferyczne w tegorocznym sezonie znacznie różnią się od tych z minionego roku. Może to rodzić wyzwania w prowadzeniu plantacji. Prognozy pogody także zapowiadają chłodne i wilgotne dni w okresie najbliższych 3 tygodni. W zależności od regionu kraju mamy plantacje ozime siane wcześnie lub bardzo późno. Łany zbóż są zatem zróżnicowane ‒ dokrzewione lub wymagające dokrzewienia i odpowiedniej regulacji. To z kolei nasuwa pytanie, jak prawidłowo przeprowadzić skracanie zbóż? Ze względu na odmienne warunki pogodowe nie będzie to przecież „kalka” z zeszłorocznych zabiegów.

Czy już czas na skracanie zbóż?

Wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom rolników, eksperci BASF Agro Polska po raz kolejny organizują darmowy webinar. W minionym sezonie szkolenia BASF Agro cieszyły się dużym zainteresowaniem i pozytywnym odzewem. Nie ma się co dziwić – w końcu przekazywana jest praktyczna wiedza w przyswajalny sposób, a porady łatwo jest wprowadzać w czyn. Najbliższe darmowe szkolenie dla rolników będzie rozkładać na czynniki pierwsze prawidłową regulację zbóż. Webinar pod hasłem: Czas na skracanie zbóż. Regulacja w obliczu chłodnej i wilgotnej wiosny oraz zróżnicowanych pod względem fazy rozwojowej łanów – z pewnością rozwieje Wasze wątpliwości, co do przeprowadzenia tego zabiegu.

Regulacja wzrostu zbóż bez tajemnic

Masz dylemat, jakie dawki, kiedy i czym wykonać zabieg regulacji, oraz jaką ochronę fungicydową wybrać? Weź udział w szkoleniu, a eksperci BASF Agro Polska nie pozostawią Cię bez konkretnej odpowiedzi.

