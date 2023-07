Coraz częściej zauważamy na plantacjach wylegające łany ozimin. W znacznej mierze przyczynia się do tego pogoda. W południowych regionach kraju do zbiorów pozostaje jeszcze nieco czasu, a wyleganie może postępować.

Wyleganie na większą skalę niż w poprzednich latach?

W regionach, gdzie niedobory wody były niższe, część ozimin dość mocno wylega. Niestety - tak jak wspominaliśmy jeszcze w czerwcu - ryzyko wylegania może być wyższe. Przyczyniają się do tego zarówno czynniki agrotechniczne, jak i pogodowe. Co prawda z tym niekorzystnym czynnikiem mamy do czynienia co roku, ale lokalnie skala tego zjawiska jest w tym sezonie jeszcze większa niż w poprzednich latach.

Burze oraz silne wiatry w ostatnich dniach w największym stopniu przyczyniły się do "położenia" zbóż. Przeglądając plantację możemy wykonać prosty test odporności na wyleganie - jeśli po przegarnięciu łanu rękoma rośliny nie mogą wrócić do pozycji pionowej to oznacza, że będą do zbioru bardzo podatne na to zjawisko po każdym silniejszym wietrze lub deszczu. Fakt faktem dotyczy to zwłaszcza zbóż najsilniejszych, z mocnym i dorodnym kłosem. Na plantacjach na których podczas zabiegu t-2 zastosowano jeszcze retardanty i skrócono dokłosie sytuacja jest nieco lepsza.

Rośliny z kłosami o wysokiej objętości są bardziej podatne na wyleganie, jeśli w zabiegu t-2 nie podania retardantów. Fot. Karol Bogacz

W pszenicach wyleganie źdźbłowe

Zwróćmy uwagę, że rozróżnić możemy kilka możliwości wylegania. Pierwsze z nich to korzeniowe - dochodzi do niego w ostatnich fazach rozwojowych i dotyczy zazwyczaj roślin o gorszym ukorzenieniu. Te przewracają się całe wraz z systemem korzeniowym. Inny rodzaj to wyleganie źdźbłowe. W przypadku pszenicy i pszenżyta będziemy mieli najczęściej do czynienia właśnie z tym rodzajem wylegania. Rośliny łamią się w dolnych międzywęźlach na skutek silnych opadów i wiatru. Do wylegania źdźbłowego w znacznym stopniu przyczynia się brak regulacji tudzież jej niepełna skuteczność, czyli czynniki o których niedawno wspominaliśmy (a skala niskiej skuteczności regulacji oraz zabiegów t-1 jest w tym sezonie wysoka). Ostatnim rodzajem jest wyleganie polegające na złamaniu dokłosia. Może rzecz jasna dotyczyć wszystkich gatunków. W tym sezonie zauważamy je często w jęczmionach.

Skutki odczuwalne podczas zbiorów i przy sprzedaży

"Położone" zboże jest znacznie bardziej podatne na porastanie (zwłaszcza w przypadku żyta oraz pszenżyta). Pszenica z kolei traci parametry jakościowe i prawdopodobnie nie uzyskamy z takich plantacji ziarna konsumpcyjnego. Trzeba także wspomnieć o podwyższonej wilgotności - łan jest bardziej wilgotny i niejednokrotnie zdarza się, że pomimo pełnej dojrzałości technologicznej ziarno nawet o kilka procent przekracza dopuszczalny poziom wilgotności.

Doskonale wiemy także, że nie będzie łatwo zebrać silnie położonych łanów. Zbiór jest wolniejszy, a późnym wieczorem takiego zboża praktycznie nie można już kosić, gdyż wraz z pojawieniem się rosy znacznie szybciej podnosi się poziom wilgotności w wyległym łanie. Dodatkowo - z czysto praktycznego punktu widzenia - ryzyko uszkodzenia kombajnu przez ewentualne kamienie jest zdecydowanie wyższe.

W każdym bądź razie wyleganie w tak późnej fazie rozwojowej oznacza same problemy. Zwłaszcza, że coraz częściej mówi się o tym, że firmom skupowym zależeć będzie w tym sezonie na ziarnie jak najwyższej jakości - a to z położonego łanu może mieć spore problemy z uzyskaniem wartości konsumpcyjnych. Ogólna zasada jest taka, że im wcześniej następuje wyleganie tym większe straty przynosi. Rośliny, które wciąż są zielone, a już "leżą" potencjalnie mogą plonować niżej.