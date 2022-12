Jednym z istotnych obecnie działań, jak wyjaśnia ministerstwo rolnictwa, jest intensyfikacja wywozu produktów rolnych poza granice Polski, zarówno do krajów UE posiadających deficyt, jak i do krajów trzecich uzależnionych od importu, fot. Shutterstock

W okresie przedświątecznym miały miejsce protesty rolników, którzy wyrażali niezadowolenie z powodu, destabilizującego krajowy rynek, procederu niekontrolowanego importu zbóż z Ukrainy. Wicepremier Kowalczyk mówił w tym samym czasie na konferencji prasowej o "wypracowanym mechanizmie łagodzącym skutki tego importu". Redakcja farmer.pl zapytała więc, o jaki mechanizm tu chodzi. Jaką odpowiedź otrzymaliśmy?

Skutki notowanego aktualnie przewozu rekordowych ilości zbóż z Ukrainy, odczuwają szczególnie rolnicy ze wschodu Polski, którzy w związku z tym zapowiadają kolejne protesty.

Zaapelowali do premiera o podjęcie działań regulujących import z Ukrainy, w tym m.in. o wprowadzenie stawki celnej na techniczne zboża, czy też wprowadzenie mechanizmu kaucji w imporcie ziarna. Z kolei izby rolnicze, w tym zarząd KRIR, występują z o uruchomienie interwencyjnego skupu kukurydzy. Propozycji "oddolnych" padło wiele, a biorąc pod uwagę również niedawną deklarację wicepremiera Henryka Kowalczyka dotyczącą "wypracowanego mechanizmu łagodzącego skutki importu" redakcja farmer.pl poprosiła resort rolnictwa o ustosunkowanie się do tych sugestii.

Interwencyjny skup zbóż

Farmer.pl: Czy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgłaszało do Komisji Europejskiej pytanie o możliwość uruchomienia skupu interwencyjnego na zboże?

- Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 interwencyjny zakup zbóż dokonywany jest po cenie interwencyjnej wynoszącej 101,31 euro/t lub w ramach procedury przetargowej po cenie, która nie może być wyższa od ww. ceny interwencyjnej - poinformował w odpowiedzi resort rolnictwa.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jest przygotowany na zakupy interwencyjne zbóż, ale mając na uwadze różnicę w cenie interwencyjnej zbóż i cenami rynkowymi, nie należy się spodziewać zainteresowania rolników sprzedażą w ramach interwencji. Żadne państwo członkowskie UE nie może prowadzić skupu interwencyjnego na innych zasadach niż określone w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE – dodano w odpowiedzi.

Mając na uwadze problemy dotyczące skupu kukurydzy, ministerstwo wskazało, że Elewarr sp. z o.o. wchodząca w skład Krajowej Grupy Spożywczej prowadzi na bieżąco skup kukurydzy mokrej po cenach rynkowych.

- Interwencyjny skup zbóż jest możliwy, ale po cenie interwencyjnej wynoszącej 101,31 euro/t. Dlatego, w opinii ministerstwa, przy obecnych cenach zbóż nie wydaje się, aby rolnicy byli zainteresowani sprzedażą zbóż w ramach interwencji - podkreślono w odpowiedzi.

Kaucja na zboża importowane z terytorium Ukrainy

Farmer.pl: Czy Ministerstwo Rolnictwa zgłaszało do KE pytanie, o możliwość wprowadzenia kaucji na produkty rolno-spożywcze importowane z terytorium Ukrainy?

Dariusz Mamiński, radca Wydziału Prasowego Departamentu Komunikacji i Promocji MRiRW poinformował w odpowiedzi, że resort rolnictwa kieruje wnioski do KE z informacją o sytuacji na rynku zbóż w Polsce, postulując podjęcie stosownych działań w oparciu o kompetencje UE w tym obszarze. Obecnie prowadzone czynności, mają na celu intensyfikację wywozu produktów rolnych poza granice Polski.

Elewarr sp. z o.o., która jest częścią Krajowej Grupy Spożywczej S.A. realizuje projekt pn. „Spichlerz Północy”, którego celem jest rozbudowanie powierzchni magazynowej w północnej Polsce. Magazyny zbożowe na północy kraju mają szczególne znaczenie ze względu na to, że znajdują się w bliskiej odległości portów, przez które w dużym stopniu realizowany jest wywóz zbóż z kraju, a także tranzyt ukraińskich zbóż. Elewarr Sp. z o.o. coraz aktywniej uczestniczy także w eksporcie polskiej pszenicy drogą morską - wyjaśnia Dariusz Mamiński.

Polska wnioskuje o wsparcie na rzecz poprawy infrastruktury

Radca resortu rolnictwa dodaje, że z racji zwiększonego obrotu zbożami i związanego z tym obciążenia infrastruktury magazynowej i transportowej, Polska wielokrotnie na forum Komisji Europejskiej zgłaszała tą kwestię.

W związku z tym - jak czytamy w odpowiedzi udzielonej redakcji - oprócz działań podejmowanych na terenie kraju, strona Polska wnioskuje do Komisji Europejskiej o wsparcie na rzecz poprawy tej infrastruktury, by umożliwić tranzyt jak największej ilości produktów do krajów charakteryzujących się ich deficytem.

Na dalszy rozwój korytarzy solidarnościowych i wsparcie globalnego bezpieczeństwa żywnościowego ma zostać przeznaczony 1 miliard euro. Przeznaczenie takiej kwoty zapowiedziały we wspólnej deklaracji wydanej 11 listopada 2022 r. Komisja Europejska, Polska, Czechy, Rumunia, Słowacja, Republika Mołdawii i Ukraina oraz Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, a także Bank Światowy. - pisze ministerstwo.

Resort rolnictwa dodaje, że wicepremier Henryk Kowalczyk wystosował do komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego pismo z prośbą o podjęcie działań ukierunkowanych na ochronę polskiego rynku zbóż oraz rzepaku. O podobne działania do Komisji zwracają się również inne Państwa członkowskie sąsiadujące z Ukrainą, lub takie dla których napływ produktów rolnych jest dotkliwy.

- W odpowiedzi na apel, Komisja Europejska potwierdziła, że dostrzega problem i analizuje możliwości jego rozwiązania. Planowane są kolejne działania na forum UE w tej sprawie - dodaje Dariusz Mamiński.