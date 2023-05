Co roku zadajemy sobie pytanie, czy zarobimy na naszych uprawach. W tym sezonie już nie pytamy - na ten moment najważniejsze gospodarczo uprawy w Polsce nie dają zarobku albo wychodzą na zero. Czy którakolwiek uprawa daje jeszcze szanse na dochód?

Aktualne ceny są tak niskie w stosunku do kosztów produkcji, że rolnik nie jest w stanie w wielu przypadkach zarobić nawet najniższej krajowej.

Horrendalne ceny środków do produkcji i krach na rynku rolnym doprowadziły do braku jakiejkolwiek opłacalności z produkcji rolnej.

Przy wysokich nakładach jeszcze groźniejsza jest jednak susza, która może znacząco obniżyć plon.

Najwyższego plony to wysokie koszty. Tylko czy warto?

W naszych obliczeniach przyjmiemy 6 poziomów plonowania, a jednocześnie podamy różne warianty kosztów (technologia ekonomiczna, standardowa, intensywna). Jasne jest bowiem, że aby uprawy dawały najwyższe plony muszą wystąpić jednocześnie takie elementy, jak odpowiedni przebieg pogody, dobre stanowisko oraz odpowiednio wysoki poziom agrotechniki. W niektórych rejonach plon na poziomie 5 ton pszenicy będzie uważany za całkiem dobry ze względu na słabe ziemie - za tym powinny iść jednak niższe koszty produkcji i dopiero wówczas możemy ocenić opłacalność produkcji.

Przy wysokich nakładach jeszcze groźniejsza jest jednak susza. Redukcja plonu jest wówczas wysoka, a nawet rośliny z bardzo wysokim potencjałem mogą obniżyć plonowanie o 30 - 40% (np. w przypadku suszy występującej od fazy kłoszenia do dojrzałości mlecznej ziarna w pszenicy). Hipotetycznie może więc zdarzyć się splot wyjątkowo niekorzystnych zdarzeń: niska cena w skupie, wysokie nakłady na produkcje oraz niski plon spowodowany choćby suszą. Wówczas trudno mówić o jakiejkolwiek rentowności.

W zestawieniu nie wliczamy dopłat bezpośrednich. Raz, że ich kwota jest już w tej chwili bardzo niska w stosunku do ponoszonych nakładów, a dwa - przy obecnych zasadach rozwarstwienie kwot jakie otrzymają poszczególne gospodarstwa będzie bardzo duże - choć w większości przypadków z pewnością dopłaty nie będą wyższe niż w latach poprzednich.

Pszenica za darmo...

Zysk z uprawy przy danym plonie oraz cenie. Opracował Karol Bogacz

Pszenica ozima przy plonie 4 t/ha w każdym wariancie cenowym powodowałaby stratę. Podobnie jest przy płonie na poziomie 5 t/ha. Nie ma szans, by przy tak wysokich kosztach produkcji niski plon mógł chociaż zamknąć produkcję "na zero". O ile na dobrych stanowiskach pszenica jeszcze kilkanaście dni sobie poradzi, to już na lekkich ziemiach i tam gdzie nie padało przez cały maj tak niskie plony są realnym zagrożeniem. Wówczas będziemy mieli w rolnictwie sytuację dramatyczną. Niestety nikt o tym nie mówi...

Zwróćmy uwagę jak fatalnie wygląda obecna sytuacja cenowa. Przy bardzo niskich wycenach zbóż koszt produkcji są w stanie odrobić tylko bardzo wysokie plony (w naszym zestawieniu na poziomie 9 t/ha). Tam mamy co prawda najwyższy koszt produkcji, ale efekt skali "robi" wynik. Tylko że nie da się prowadzić gospodarstwa zarabiając 250 zł/ha. A nawet wysokie plony i lepsza cena niż obecnie (lepsza nie oznacza dobra) pozwala na uzyskanie dochodu na poziomie zaledwie nieco ponad 2000 tys zł.

Z rzepakiem nie jest lepiej

Zysk z uprawy przy danym plonie oraz cenie. Opracował Karol Bogacz

Może lepiej wygląda sytuacja w przypadku rzepaku ozimego? Niestety nie. Założone w zestawieniu koszty są tylko niewiele wyższe niż w przypadku omawianej wyżej pszenicy.

Cena na poziomie 1600 zł/t nie pozwala na odrobienie kosztów nawet przy wysokim poziomie plonowania na poziomie 4 t/ha. Podobnie jak w przypadku pszenicy - także i tutaj najniższe wyniki, nawet w ekonomicznym wariancie, nie są w stanie pokryć nakładów. Rzepaki na słabszych stanowiskach, przy dodatkowo silnej suszy w wielu regionach, mogą niestety sypać w granicach 2 -2,5 t/ha.

Kukurydza także bardzo słabo

Zysk z uprawy przy danym plonie oraz cenie. Opracował Karol Bogacz

Jeśli przyjmiemy, że minimalny nakład na kukurydze to 4500 zł/ha to okaże się, że jest to najmniej opłacalna uprawa w chwili obecnej (przynajmniej spośród tych o największym areale w kraju). Przy cenie 350 zł/t (która już lokalnie się pojawiała w ofertach pod tegoroczne zbiory) nawet bardzo wysokie plony przynosić będą straty. Jedynie cena powyżej 500 zł/t jest w stanie zamknąć koszty produkcji. Ale to nadal opłacalność zerowa. w większości przypadków. A trzeba się też liczyć z tym, że nie wszędzie jest szansa na plony na poziomie powyżej 12 t/ha.

W dobrym układzie najniższa krajowa?

Ze zbożami jarymi sytuacja wygląda obecnie podobnie. Pomimo niższych nakładów musimy liczyć się z niższym plonem. Co więc się kalkuluje? Może buraki cukrowe? Owszem, w tamtym sezonie były jedną z najbardziej opłacanych upraw. Tylko że tu mamy dwie kwestie: pierwsza jest taka, że nie każde gospodarstwo dysponuje ziemiami pod buraki, natomiast druga to fakt, że drastyczny wzrost areału buraka cukrowego w Polsce (np. trzykrotny) mógłby się przyczynić do spadków cenowych.

Dla większości gospodarstw wyjście w tym sezonie "na zero" będzie prawdopodobnie najlepszą opcją. Ewentualnie drobny zarobek. Ale jeśli zarobimy np. 1000 zł/ha to czy da się prowadzić dalej płynnie produkcję? Załóżmy gospodarstwo o areale 50 ha i średni dochód na wspomnianym chwilę temu poziomie. Mamy 50000 tys zł. Nawet gdyby wszystkie zakupy w gospodarstwie dokonywać "na kreskę" pod kolejne zbiory ro jeszcze musimy z czegoś żyć. Podzielmy tę kwotę przez 12 miesięcy - mamy 4166 zł. Czyli zdecydowanie poniżej średniej krajowej i już tylko niewiele ponad najniższą krajową. I to w dobrym układzie, jeśli nie dołożyliśmy do produkcji... Tymczasem do spłaty są kredyty, podatki, ubezpieczenia.

Pozostaje nam tylko liczyć, że coś jeszcze zmieni się do żniw. Niewiadomych jest wiele, a w tak niestabilnych czasach nic nie wiemy napewno.